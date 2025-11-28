स्वर्ण नगरी में सोने पर चोरों की नजर, रतलाम में 2 महीने में 2 करोड़ से ज्यादा की ज्वेलरी चोरी
रतलाम में सोने-चांदी की चोरी बढ़ी, 2 महीनों में ही 10 से अधिक वारदात, 2 करोड़ रुपए के सोने चांदी ले उड़े बदमाश.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 28, 2025 at 1:46 PM IST
रतलाम: बीते दिनों हुई चोरी, लूट और हत्या की वारदातों में लाखों रुपए के सोने की ज्वेलरी पर बदमाशों ने हाथ साफ किया है. चोरी के बड़े घटनाक्रमों में आरोपी चाहे अलग हो, लेकिन उद्देश्य सोने की ज्वेलरी चुराना था. लगभग यही ट्रेंड बीते 1 साल से जारी है, जहां चोरी की वारदात करने वाले बदमाशों की नजर सोने पर ही है. बेहद महंगा हो चुका सोना अब लोगों के घरों में सुरक्षित नहीं है.
2 महीनों में करोड़ रुपए के सोने-चांदी की चोरी
रतलाम जिले में बीते 1 साल में अलग-अलग घटनाक्रमों में करोड़ों के सोने के आभूषणों की चोरी हुई है. बीते 2 महीनो में ही 10 से अधिक वारदातों में रतलाम से करीब 2 करोड़ रुपए के सोने और चांदी के आभूषण चोरी हुए हैं. इसमें रतलाम पुलिस को कुछ बड़ी सफलता भी हाथ लगी और चोरी का माल रिकवर भी किया है.
सोना क्यों बन गया चोरों की पहली पसंद
वैसे तो सोना और चांदी हमेशा से ही चोरों की पहली पसंद रहे हैं, लेकिन वर्तमान में उच्चतम स्तर पर चल रहे सोने के दाम के कारण बदमाश सोने के आभूषण पर नजर गड़ाए रहते हैं. बदमाश रेकी करके ऐसे घरों को चिन्हित करते हैं, जहां उन्हें अधिक मात्रा में सोने के जेवर मिलने की संभावना होती है. सोने की ज्वेलरी को छुपाना और अवैध रूप से बेच देना भी बदमाशों के लिए आसान होता है.
यही वजह है कि सोने के आभूषणों की चोरी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं. रतलाम एसपी अमित कुमार ने बताया कि "चोरी की बड़ी वारदातों का खुलासा रतलाम पुलिस ने किया है. वहीं, जो मामले अब तक ट्रेस नहीं हुए हैं, उनमें भी अलग-अलग थाना क्षेत्र की टीम अपना कार्य कर रही है."
वैसे मामले जहां चोरों ने किया गोल्ड पर हाथ साफ
1. 2 माह पूर्व औद्योगिक थाना क्षेत्र के काटजू नगर में रहने वाले पंकज मोतियानी के घर से उनकी नौकरानी और उसके साथी ने मिलकर 50 लाख रुपए मूल्य के सोने के आभूषणों की चोरी की थी. घर में कम लोगों की मौजूदगी का फायदा उठाकर नौकरानी ने अलमारी से ज्वेलरी चुराकर बाहर खड़े अपने साथी ऑटो रिक्शा चालक को दे दी थी. इस चोरी का 48 घंटे में ही रतलाम पुलिस ने खुलासा किया था और चोरी का माल बरामद किया था.
2. अक्टूबर महीने में स्टेशन रोड थाना क्षेत्र के शुभ विहार कॉलोनी में रहने वाले चांदमल जैन के यहां 18 लाख रुपए मूल्य के 130 ग्राम सोने के जेवर चोरी हो गए थे. इस मामले का खुलासा पुलिस ने करीब 1 महीने बाद किया था. जिसमें पता चला कि फरियादी के बेटे सिद्धार्थ जैन ने ही चोरी की इस घटना को अंजाम दिया था. जिसके बाद पुलिस ने इस मामले में चोरी किया गया माल बरामद कर लिया था.
3. अक्टूबर महीने में ही औद्योगिक थाना क्षेत्र के अष्टविनायक कॉलोनी से ब्यूटी पार्लर संचालिका संगीता भाटिया के यहां अज्ञात बदमाशों ने 450 ग्राम सोने के जेवर चोरी किए थे. जिसका मूल्य करीब 60 लाख रुपए बताई गया. पुलिस इसकी जांच में जुटी है लेकिन उन्हें इस मामले में अब तक कोई सफलता हाथ नहीं लगी है.
4. मीरा कुटी क्षेत्र में रिटायर्ड शिक्षिका सरला धनटवाल के घर में लूट की नीयत से घुसे आरोपी सागर मीणा ने उनकी हत्या कर घर से सोने की ज्वेलरी चुराई थी. इस मामले का खुलासा रतलाम पुलिस ने कर दिया है, लेकिन कितने मूल्य और वजन के सोने के जेवर चोरी हुए थे, इसकी जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है. इसके साथ ही रिकवर हुए माल का खुलासा होना बाकी है.
5. 24 अक्टूबर की रात कलेक्ट्रेट के पास स्थित मकान में घुस कर बदमाश अलमारी का ताला तोड़कर उसमें रखे करीब 130 ग्राम सोने के जेवर चुरा कर ले गए. स्टेशन रोड थाना पुलिस इस मामले की जांच में जुटी हुई है.
रतलाम पुलिस ने गोल्ड चोरी के 3 बड़े मामलों में सफलता जरूर पाई है, लेकिन चोरों द्वारा गोल्ड चोरी के बढ़ते मामले, रतलाम पुलिस के लिए सिरदर्द बन चुका है. वहीं, चोरी के कुछ मामलों का खुलासा होना अब भी बाकी है.