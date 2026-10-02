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सोने चांदी के दाम गिरे, सर्राफा बाजार की नहीं लौटी रौनक, त्यौहारी सीजन में गिरावट हो सकती बूस्टर

सोने चांदी के भाव में गिरावट से नहीं आई सर्राफा बाजार में तेजी, व्यापारी बोले कम बारिश का पड़ेगा असर. रिपोर्ट दिव्यराज सिंह राठौर.

RATLAM GOLD SILVER MARKET DOWN
सर्राफा बाजार की नहीं लौटी रौनक (Source: Getty Image)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 2, 2026 at 7:14 PM IST

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रतलाम: अमेरिका ईरान युद्ध, मिडिल ईस्ट में तनाव और वैश्विक बाजारों में मुनाफा वसूली के चलते सोने-चांदी के दाम बीते एक हफ्ते में कम हुए हैं. एक हफ्ते में सोने में प्रति 10 ग्राम ₹4000 की गिरावट दर्ज की गई है. वहीं, चांदी के दाम में भी ₹5000 प्रति किलोग्राम की कमी आई है. हालांकि, सोने और चांदी की गिरावट के बावजूद रतलाम के प्रसिद्ध सर्राफा बाजार में रौनक नहीं लौटी है.

इसका मुख्य कारण सोने और चांदी की खरीदारी का ऑफ सीजन होना बताया जा रहा है. वर्तमान में चल रहे श्राद्ध पक्ष के दौरान सर्राफा बाजार में व्यवसाय कम होता है, लेकिन सोने और चांदी की कीमतों में नवरात्रि और दीपावली तक यदि गिरावट जारी रही तो सर्राफा बाजार में ग्राहकों की वापसी हो सकती है.

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सोने चांदी के भाव में गिरावट से नहीं आई सर्राफा बाजार में तेजी (ETV Bharat)

व्यापारी बोले- कम बारिश का पड़ेगा असर, त्यौहारी सीजन में कम रहे दाम तो होगी ग्राहकी

एक हफ्ते पहले रतलाम में सोने के दाम 1,53,000 प्रति 10 ग्राम थे जो कि अब करीब ₹4000 घटकर 1,49,230 प्रति 10 ग्राम पर बने हुए हैं. वहीं, चांदी की कीमत भी एक हफ्ते में करीब ₹5000 घटकर 2,27,000 प्रति किलोग्राम पर है. सोने में करीब ₹4000 और चांदी में ₹5000 की गिरावट के बावजूद मालवा के प्रसिद्ध सर्राफा बाजार में रौनक नहीं लौटी है.

सर्राफा व्यापारी कीर्ति बड़जात्या ने बताया कि "दोनों धातुओं की कीमतों में गिरावट जरूर आई है. लेकिन वर्तमान में बाजार में बिजनेस वॉल्यूम बहुत कम है. वर्तमान में श्राद्ध पक्ष की वजह से बाजार में माहौल ठंडा है और मालवा क्षेत्र में बारिश भी कम हुई है जिसका असर स्थानीय मार्केट की खरीदारी पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है. वर्तमान में वैश्विक स्तर पर बन रही स्थितियों को देखते हुए आगे भी सोने और चांदी की कीमतों में उछाल आने की संभावना नहीं है. लेकिन यदि नवरात्रि एवं दीपावली के त्यौहार के समय भी सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट जारी रहती है तो बाजार में ग्राहक लौटेंगे और बिजनेस भी अच्छा होने की उम्मीद है."

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सर्राफा बाजार की नहीं लौटी रौनक (ETV Bharat)

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सर्राफा व्यापारी क्षितिज सोनी ने बताया कि "आमतौर पर सोने और चांदी की कीमतों में कमी आने पर बाजार में हलचल होती है, लेकिन इस बार यह गिरावट ऑफ सीजन के समय आई है. इसलिए बाजार की खरीदारी पर कोई खास असर नहीं पड़ा है. इस बार बारिश कम होने का असर भी बाजार पर है. मालवा क्षेत्र के आसपास आदिवासी अंचल होने की वजह से नवरात्रि के बाद शादी विवाह का सीजन शुरू होने पर चांदी की खरीदारी अधिक होने की उम्मीद है." बहरहाल, बीते एक हफ्ते में सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट जरूर देखी गई है. लेकिन इस गिरावट से सोने और चांदी के खरीदारों में कोई उत्साह नहीं है.

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