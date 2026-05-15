रतलाम में आधा हुआ सराफा का बिजनेस, ऑर्डर नहीं मिलने पर छुट्टी पर जा रहे स्वर्ण कारीगर
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद सर्राफा व्यापारी परेशान, नहीं मिल रहे ऑर्डर, रोजगार पर खड़ा हुआ संकट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : May 15, 2026 at 7:56 PM IST|
Updated : May 15, 2026 at 8:23 PM IST
रतलाम: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्रहित में देशवासियों से सोना नहीं खरीदने की अपील का असर देशभर के सर्राफा व्यापार पर बढ़ रहा है. शुद्ध सोने और आभूषणों की कारीगरी के लिए रतलाम के प्रसिद्ध सराफा बाजार में इसका असर देखने को मिल रहा है. सराफा व्यापारी ही नहीं बल्कि ज्वेलरी शोरूम पर काम करने वाले कर्मचारी और आभूषण बनाने वाले कारीगर इससे प्रभावित हो रहे हैं. इन्हें अब नौकरी जाने और रोजगार का संकट खड़ा होने की चिंता सता रही है.
रतलाम में छोटी-बड़ी 500 से अधिक सराफा दुकान है. जहां व्यापारियों के साथ जुड़े हुए 3000 कर्मचारी और स्वर्ण कारीगर हैं. खास बात यह भी है कि सोने के दाम अधिक होने की वजह से पहले ही मंदी में चल रहा सराफा मार्केट अब इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाए जाने और प्रधानमंत्री की अपील के बाद सकते में हैं.
सर्राफा व्यापारी-कर्मचारियों के रोजगार पर संकट
दरअसल, राष्ट्र हित के मुद्दे पर सराफा बाजार के व्यापारी देश और प्रधानमंत्री की अपील के साथ हैं, लेकिन उन्हें इस बात की चिंता भी है कि ग्राहकी कमजोर होने लगी है. रतलाम के प्रमुख बड़े ज्वेलर्स के यहां 30 से लेकर 70- 80 कर्मचारियों का स्टाफ है. जिनके रोजगार पर अब संकट खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है. सर्राफा व्यापारी यश लुणावत ने बताया कि "जब ग्राहक ही नहीं होंगे, तो सेल्समेन और स्टाफ को सैलरी कहां से देंगे. वर्तमान में शादियों का सीजन खत्म हो रहा है. वैसे ही ग्राहकी ना के बराबर है.
पीएम की अपील के बाद सराफा व्यापार प्रभावित
छोटी मोटी चीज खरीदने वाले ग्राहक भी अभी दाम बढ़ाने की वजह से खरीददारी टाल देंगे. जिससे व्यवसाय तो प्रभावित हो रहा है." सराफा दुकान पर सेल्स का काम करने वाले श्याम बैरागी ने बताया कि "सराफा बाजार में व्यापार प्रभावित होने से हम सभी के रोजगार पर संकट आ जाएगा. हमें मिलने वाला वेतन भी प्रभावित होगा." स्वर्ण कारीगर हरीश चौधरी कारखाने में अपने अन्य कारीगर साथियों के साथ खाली बैठे हुए हैं. हरीश चौधरी ने बताया कि "इससे तो स्वर्ण कारीगरी का धंधा ही चौपट हो जाएगा. हमारे सामने रोजगार का संकट खड़ा हो गया है.
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ऑर्डर मिलना हुए बंद
आगरा की रहने वाले गुड्डू कारीगर ने बताया कि "पहले कोरोना उसके बाद युद्ध की वजह से सोने के दाम बढ़ने और अब प्रधानमंत्री की अपील के बाद नए ऑर्डर मिलना ही बंद हो गए. इसका असर हमारे रोजगार पर पढ़ रहा है, अब तो यह फील्ड छोड़ने के बारे में विचार कर रहे हैं. एक अन्य कारीगर बापन बंगाली ने बताया कि "पहले हम लोगों को इतने आर्डर मिलते थे कि देर रात तक काम करना पड़ता था. अभी आभूषण बनाने के ऑर्डर की इतनी कमी हो गई है कि सुबह 10 आते हैं और एक घंटा खाली बैठकर वापस घर चले जाते हैं."
बहरहाल, वर्तमान में बनी स्थिति की वजह से शुद्ध सोने और स्वर्ण कारीगरी के लिए प्रसिद्ध रतलाम में सराफा व्यापारियों सहित करीब 3000 कर्मचारी और कारीगरों पर रोजगार का संकट आ गया है.