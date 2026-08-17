रतलाम में 5.75 करोड़ की ज्वेलरी लूट में कर्मचारियों का हाथ, पुलिस ने किया बड़ा खुलासा
रतलाम में सराफा व्यापारी से पुराने कर्मचारी ने ही करवाई थी लूट , 5.75 करोड़ के सोने चांदी के आभूषण बरामद. दिव्यराज सिंह की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : August 17, 2026 at 11:26 AM IST|
Updated : August 17, 2026 at 11:33 AM IST
रतलाम : सर्राफा व्यापारी से हुई करोड़ों रुपए के सोने चांदी के आभूषणों की लूट के मामले में रतलाम पुलिस ने खुलासा किया है. सर्राफा व्यापारी के पूर्व कर्मचारियों ने ही अपने साथियों के साथ मिलकर इस लूट की वारदात को अंजाम दिया था. बिलपांक थाना पुलिस ने इस मामले में मास्टरमाइंड सहित 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों के कब्जे से 5.75 करोड रुपए के सोने और चांदी के आभूषण भी पुलिस ने बरामद कर लिए हैं. लूट करने वाले आरोपियों के दो साथी अब भी फरार हैं, जिनकी जिसके तलाश में बिलपांक थाना पुलिस जुटी हुई है.
बस से लूटे गए थे 5.75 करोड़ के आभूषण
रतलाम के सर्राफा व्यापारी अर्पित चौरडिया के साथ 13 अगस्त की रात बडनगर से लौटते समय लूट हो गई थी. अज्ञात बदमाश पहले से ही उस बस में मौजूद थे, जिसमें व्यापारी आभूषणों से भरा बैग लेकर रतलाम आ रहे थे. इसी दौरान रेनमऊ फंटे के पास बदमाश व्यापारी का आभूषणों से भरा बैग लेकर फरार हो गए थे. व्यापारी के साथ हुई बड़ी लूट के मामले में पुलिस ने तत्काल सक्रियता दिखाते हुए 48 घंटे में ही मामले का खुलासा कर दिया है.
उज्जैन आईजी ने किया खुलासा
उज्जैन रेंज के आईजी राकेश गुप्ता ने मामले का खुलासा करते हुए बताया, '' लूट की वारदात को अंजाम देने वाला मुख्य आरोपी सर्राफा व्यापारी का पूर्व कर्मचारी रोहित नायक निकला. वह व्यापारी अर्पित चौरडिया की दुकान में पहले काम करता था, इसलिए उसे सराफा व्यापारी के बारे में पहले से ही जानकारी थी. उसने अपनी इस योजना में पास में ही चाय की दुकान लगाने वाले अभय गुर्जर को भी शामिल कर लिया. अभय व्यापारी के आने जाने के समय का ध्यान रखता था. इसी दौरान दोनों ने एक लूट करने वाली गिरोह से संपर्क किया, जिसका मुखिया यशवंत नाम का आरोपी है.
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13 अगस्त की रात व्यापारी अर्पित जब बस से सोने चांदी के आभूषणों की डिलीवरी देकर बड़नगर से वापस लौट रहे थे. तभी फोरलेन पर रेनमऊ गांव के पास आरोपियों ने प्लानिंग के तहत बस रुकवाकर व्यापारी से आभूषणों से भरा बैग लूट लिया. ''
पहले व्यापारी पर हुआ था पुलिस को शक
5.75 करोड रुपए की इस बड़ी लूट का रतलाम पुलिस ने 48 घंटे में ही खुलासा कर दिया है. हालांकि, प्रारंभिक जांच में व्यापारी द्वारा इतनी बड़ी मात्रा में आभूषण लेकर बस से ले जाने के मामले में लूट की शिकायत पर सवाल भी खड़े हो रहे थे. लेकिन आरोपियों के पकड़े जाने के बाद लूट की इस वारदात का खुलासा हो गया था. वहीं पुलिस ने 5.75 करोड रुपए मूल्य के सोने और चांदी के आभूषण भी आरोपियों से बरामद कर लिए हैं.