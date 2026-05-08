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रतलाम में बकरा चोरी करने आते थे हाई प्रोफाइल इंदौरी चोर, जावरा पुलिस के हत्थे चढ़ा गिरोह

आरोपियों ने इस क्षेत्र में पहले भी कई वारदातों को अंजाम दिया है जिसके बाद जावरा शहर में कुछ दिन पूर्व हुई बकरा चोरी की घटना पर कार्रवाई करते हुए जावरा शहर थाना पुलिस ने इस हाई प्रोफाइल बकरा चोर गिरोह को पकड़ा है.

रतलाम: जावरा थाना पुलिस ने बकरा चोरी करने वाले एक गैंग का पर्दाफाश किया है. बकरा चोरी करने वाले इस गैंग के सदस्य इंदौर से बकरा चोरी करने रतलाम आते थे. पुलिस ने गैंग के चार सदस्यों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी के बकरे और एक कार बरामद की है. जिससे वह बकरा चोरी की वारदात को अंजाम देते थे.

इंदौर से 4 चोर गिरफ्तार (ETV Bharat)

पीड़ित की शिकायत पर कार्रवाई

इंदौर रहवासी हाई प्रोफाइल बकरा चोरों द्वारा चोरी की वारदात के लिए कार का इस्तेमाल किया जाता था. इंदौर के आसपास के जिलों में ये गैंग बकरा चोरी की वारदातों को अंजाम देते थे. जावरा शहर थाना प्रभारी दीपक मंडलोई ने बताया, "रतलाम के जावरा शहर में फरियादी रज्जाक पटेल ने शिकायत दर्ज करवाई थी कि उसके घर के पीछे बने कमरे से अज्ञात बदमाश ताला तोड़कर दो बकरियां, चार बड़े बकरे और दो छोटे बकरे चुरा ले गए हैं."

पुलिस के हत्थे चढ़ा 4 आरोपी

चोरी किए गए जानवरों की कीमत करीब 80,000 रुपए बताई गई है. पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने संपत्ति संबंधित अपराधों पर त्वरित कार्रवाई करते हुए जावरा शहर थाना पुलिस ने साइबर सेल की मदद से इंदौर निवासी अब्दुल दानीश (20), जिशान उर्फ हम्मु पिता (23), अमीरुद्दीन (38), जुनेद (19) को गिरफ्तार किया है.

पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी किए गए चार बड़े बकरे और मारुति कार जब्त की है. आरोपियों ने पूछताछ में रतलाम सहित आसपास के क्षेत्र में अन्य वारदात किया जाना भी कबूल किया है. बहरहाल बकरा चोरी में एक्सपर्ट इस गैंग के सदस्य पहले रेकी करते थे, फिर कम सुरक्षा वाले स्थान पर जानवरों की चोरी की वारदात को अंजाम देते थे.