ETV Bharat / state

'चेतना खेल मेला' में गर्ल्स क्रिकेट का क्रेज, बड़ी संख्या में फाइनल मुकाबला देखने पहुंचे दर्शक

इस मुकाबले को रतलाम के गुरु तेग बहादुर एकेडमी की बालिकाओं ने 6 रनों से रोमांचक फाइनल मुकाबला जीता है. वहीं, साईश्री इंटरनेशनल स्कूल की टीम उपविजेता रही है. खास बात यह रही की पहली बार गर्ल्स क्रिकेट को चेतना खेल मेले में शामिल किया गया था, जिसके बाद अलग-अलग स्कूलों की 24 क्रिकेट टीमों ने इसमें हिस्सा लिया है.

रतलाम: महिला विश्व कप में भारत के चैंपियन बनने के बाद देश में महिला और गर्ल्स क्रिकेट का क्रेज देखने को मिला है. रतलाम में चल रहे अंतर विद्यालय चेतना खेल मेले में एक-दो नहीं पूरी 24 गर्ल्स क्रिकेट टीमों ने हिस्सा लिया. जिसका फाइनल मुकाबला मंगलवार को रतलाम के नेहरू स्टेडियम में खेला गया. इस फाइनल मुकाबले को देखने के लिए बड़ी संख्या में दर्शक पहुंचे और रोमांचक मुकाबले का आनंद लिया.

चेतना खेल मेले में 24 गर्ल्स क्रिकेट टीमों ने लिया हिस्सा (ETV Bharat)

गर्ल्स की 24 टीमों ने लिया हिस्सा

भारतीय महिला टीम के विश्व विजेता बनने के बाद से ही महिला क्रिकेट को लेकर देशभर में जबरदस्त उत्साह है. अब महिला क्रिकेट के मुकाबले को देखने के लिए स्टेडियम में बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं. रतलाम में आयोजित 26वें खेल चेतना मेले में ऐसा ही कुछ देखने को मिला है. जहां महिला क्रिकेट को पहली बार इन खेलों में शामिल किया गया था. स्कूली क्रिकेट खेलने का उत्साह इतना ज्यादा था कि एक-दो नहीं, बल्कि 24 गर्ल्स क्रिकेट टीम तैयार हो गई.

बालिकाओं के लिए क्रिकेट कोचिंग कैंप की घोषणा

क्रिकेट के खेल में बालिकाओं के शानदार प्रदर्शन को देखते हुए रतलाम में क्रिकेट का प्रशिक्षण देने वाले क्रिकेट कोचों ने भी बालिकाओं के लिए क्रिकेट कोचिंग कैंप आयोजित करने की घोषणा की है. खेल प्रशिक्षक अश्विनी शर्मा ने कहा कि "स्कूली छात्राओं में क्रिकेट का टैलेंट देखकर अब रतलाम में भी बालिकाओं को क्रिकेट की प्रोफेशनल ट्रेनिंग देने की शुरुआत की जाएगी."

निकिता ने फेंका मेडन ओवर

अश्विनी शर्मा ने बताया कि "स्पर्धा में खेलने वाली निकिता सिंह ने आज फाइनल मुकाबले में मेडन ओवर फेंका है. वहीं, निकिता ने इस पर कहा कि "वह भारतीय तेज गेंदबाज रेणुका सिंह ठाकुर की तरह बनना चाहती है." इसके साथ ही इस स्पर्धा में भाग लेने वाली अन्य छात्राओं की भी ख्वाहिश हरमनप्रीत, जेमिमा और स्मृति मंधाना जैसी धाकड़ बल्लेबाज बनने की है.

युवतियों में क्रिकेट को लेकर बढ़ा क्रेज

हर साल चेतना खेल मेले में कुल 15 खेलों की स्पर्धाओं में 7 हजार से अधिक खिलाड़ी भाग लेते हैं. इस वर्ष महिला क्रिकेट टीम द्वारा विश्व कप जीते जाने के बाद युवतियों में भी क्रिकेट को लेकर क्रेज बढ़ा है. जिसे देखते हुए आयोजन समिति ने गर्ल्स क्रिकेट स्पर्धा को भी शामिल किया था, जिसका अच्छा रिस्पांस मिला है.