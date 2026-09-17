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गांव-गांव फेरी लगाकर सामान बेचते हैं पिता, बेटी ने किया कमाल, पहली ही कोशिश में बनी डॉक्टर

पूजा चौहान को मिली GMC रतलाम में MBBS सीट ( ETV Bharat )

एक पिता की जिद और मेहनत ने बेटी के डॉक्टर बनने के सपने को पूरा किया है. एक मजदूर परिवार के बेटी पूजा चौहान ने डॉक्टर बनने का सपना देखा था. लेकिन बेटी के सपने को पूरा करने के लिए पिता ने दिन-रात एक कर दिए और उसे NEET की तैयारी करवाई. और पहले ही प्रयास में बेटी को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिल गया.

पहले ही प्रयास में बेटी को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में मिल गया दाखिला

डॉक्टर बेटी जब रतलाम मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद पहली बार घर पहुंची तो परिवार और आसपास के लोगों ने उसका जोरदार स्वागत किया. खाचरोद की रहने वाली पूजा चौहान के पिता राजू चौहान मोटरसाइकिल पर फेरी लगाकर कटलरी और दैनिक उपयोग की वस्तुएं गांव में बेचते हैं. राजू ने बेटी के डॉक्टर बनने के सपने पर कभी आंच नहीं आने दी और बेटी ने भी पढ़ाई में कोई कसर बाकी नहीं रखी. जिसका नतीजा बेटी के डॉक्टर बनने के रूप में सामने आया.

रतलाम: मंजिल उन्हीं को मिलती है, जिनके सपनों में जान होती है! पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है. ये लाइनें खाचरोद के चौहान परिवार पर सटीक बैठती हैं. इस मजदूर परिवार की बेटी ने गुरबत के बीच डॉक्टर बनने का अपना सपना पूरा कर लिया है. बेटी ने हासिल की GMC रतलाम में MBBS सीट

अपने परिवार के साथ पूजा चौहान (ETV Bharat)

खाचरोद की रहने वाली पूजा चौहान को नीट परीक्षा 2026 क्लियर करने के बाद काउंसलिंग में रतलाम के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिला है. एमबीबीएस प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने के बाद जब पूजा अपने घर पहुंची तो पूरे गांव और मोहल्ले ने परिजनों के साथ उसकी सफलता का जश्न मनाया. लोगों ने बेटी का जमकर स्वागत किया.

पूजा चौहान को मिली GMC रतलाम में MBBS सीट (ETV Bharat)

बचपन से ही पूजा ने देखा था डॉक्टर बनने का सपना

पूजा चौहान ने बताया कि उसका सपना शुरुआत से ही डॉक्टर बनने का था. खाचरोद स्थित मॉडल स्कूल से पूजा ने 10th और 12th की परीक्षा प्रथम श्रेणी में पास की थी. परिवार की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि वह NEET परीक्षा की तैयारी के लिए निजी कोचिंग संस्थान में एडमिशन ले सके. जब पिता से इस बारे में बात की तो उन्होंने उसे तैयारी के लिए रतलाम स्थित निजी कोचिंग इंस्टिट्यूट में भेजा. पहले ही प्रयास में पूजा ने NEET परीक्षा क्लीयर कर लिया.

निजी कोचिंग संस्थान के राकेश कुमावत ने बताया "पूजा की प्रतिभा को देखते हुए संस्थान द्वारा जो मदद हो सकती थी वह की गई. लेकिन उसके डॉक्टर बनने के सपने में उसके पिता का सबसे अधिक योगदान है."

हर दिन 12 घंटे से अधिक समय तक फेरी लगाकर सामान बेचते थे पिता

पूजा के पिता राजू चौहान ने बताया कि उनकी तीन बेटियां और एक बेटा है. एक बेटी की शादी हो चुकी है और दो बेटियां और बेटा पढ़ाई कर रहे हैं. पूजा शुरू से ही पढ़ाई में अच्छी है. हर पिता अपने बच्चों के सपनों को पूरा करना चाहता है. उसका डॉक्टर बनने का सपना पूरा करने के लिए हर दिन 12 घंटे से अधिक समय तक फेरी लगाकर काम करता था. बेटी ने भी कड़ी मेहनत कर पूरे परिवार को समाज और नगर में सम्मान दिलवाया है. वह हमारे परिवार में पहली डॉक्टर होगी जिसका हमें गर्व है."