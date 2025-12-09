ETV Bharat / state

गैस रिसाव कांड के बाद जागा रतलाम प्रशासन, औद्योगिक हादसों का कौन जिम्मेदार

जावरा शहर की तरह ही रतलाम में भी इंडस्ट्रियल एरिया के आसपास वैध और अवैध कॉलोनियों की बाढ़ सी आ गई है. ऐसे में यदि यहां किसी फैक्ट्री में कोई गैस रिसाव अथवा खतरनाक हादसा होता है, तो इस क्षेत्र में रहने वाले हजारों लोगों की जान और स्वास्थ्य को खतरा हो सकता है.

रतलाम: जावरा की केमिकल फैक्ट्री में गैस रिसाव की घटना के बाद अब जिला प्रशासन और उद्योग विभाग ऐसी सभी फैक्ट्री का ऑडिट और निरीक्षण करवाएगी जहां किसी प्रकार के खतरनाक केमिकल या गैस का इस्तेमाल प्रोडक्शन में किया जाता है. जावरा के औद्योगिक क्षेत्र में 6 महीने में 2 बार हुए गैस लीकेज कांड के बाद इस बात पर भी सवाल खड़े हुए हैं कि आखिर औद्योगिक क्षेत्र के पास कैसे रिहायशी इलाके विकसित हो गए.

जावरा शहर के बेहद नजदीक बने इंडस्ट्रियल एरिया की 2 फैक्ट्रियों में बीते 6 माह में अमोनिया और क्लोरीन गैस का रिसाव होने की घटनाएं घट गईं. पहली घटना अप्रैल माह में घटी थी. रिहायशी इलाके के ठीक नजदीक बनी बर्फ फैक्ट्री में अमोनिया गैस का रिसाव हो गया था, जिससे कई लोगों की जान पर बन आई थी. वहीं दूसरी घटना बीते शनिवार 6 दिसंबर की रात घटी. यहां केमिक लैबोरेट्रीज नाम की एक फैक्ट्री में क्लोरीन गैस के सिलेंडर से रिसाव हुआ था, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया था.

कलेक्टर ने उद्योगों के निरीक्षण के दिए निर्देश

घटना की सूचना पर जिला प्रशासन के साथ कलेक्टर, एसपी और स्थानीय विधायक भी मौके पर पहुंचे थे. कलेक्टर मिशा सिंह ने गैस रिसाव की घटना को देखते हुए जिले के सभी छोटे-बड़े उद्योगों का निरीक्षण करवाने और हानिकारक केमिकल अथवा गैस के इस्तेमाल का ऑडिट करवाने के निर्देश उद्योग विभाग के अधिकारियों को दिए हैं.

इंडस्ट्रियल एरिया के आसपास बनी कॉलोनियां

रतलाम और जावरा में बने इंडस्ट्रियल एरिया के आसपास दर्जनों वैध और अवैध कॉलोनियां विकसित हो चुकी हैं. जिसकी वजह से इंडस्ट्रियल एरिया के आसपास ही बड़ी संख्या में लोग निवास करने लगे हैं. इंडस्ट्रियल क्षेत्र से होने वाले वायु और ध्वनि प्रदूषण से इन क्षेत्रों के लोग प्रभावित हो ही रहे हैं. किसी फैक्ट्री में गैस अथवा खतरनाक केमिकल का रिसाव होने पर स्थिति भयावह हो सकती है.

फैक्ट्रियों के निरीक्षण के बाद होगी जांच

उद्योग विभाग के जीएम अतुल बाजपेई का कहना है, "खतरनाक कैटेगरी के उत्पाद बनाने वाले या उपयोग करने वाले उद्योग को यहां परमिशन नहीं दी गई है. वहीं, जावरा की घटना के बाद औद्योगिक क्षेत्र में छोटी और बड़ी फैक्ट्री का निरीक्षण कर इस बात का पता लगाया जाएगा कि किसी प्रकार के हानिकारक केमिकल अथवा गैस का प्रयोग तो नहीं किया जा रहा है." औद्योगिक क्षेत्र के आसपास आबादी बसाने और कॉलोनी के निर्माण की परमिशन देने वाले विभाग टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के जिम्मेदार अधिकारियों को इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि उनके द्वारा जारी की गई परमिशन के आधार पर हजारों लोगों को प्रदूषित वातावरण और औद्योगिक हादसों की संभावना के बीच बसा दिया गया.

फैक्ट्रियों के नजदीक बसी हैं कॉलोनियां

टीएनसीपी के अधिकारी बी एल वर्मा ने बताया कि "टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग के अंतर्गत ऐसा कोई नियम नहीं है. जिसमें औद्योगिक क्षेत्र के नजदीक रिहायशी कॉलोनी बनाने की परमिशन नहीं दी जा सकती है. रतलाम शहर में तो रेलवे क्वार्टर और निजी कॉलोनियां औद्योगिक क्षेत्र से महज 100 मीटर की दूरी पर ही बना दी गई हैं.