रतलाम गरबा में लौटा चंटिये का क्रेज, फैंसी से लेकर अतरंगी ड्रेस पहन पहुंचे रहे पुरुष
मध्य प्रदेश के मालवा अंचल में नवरात्रि पर्व पर चंटिये का क्रेज, बच्चे से लेकर युवा और बुजुर्ग पहुंच रहे गरबा में चंटिये खेलने. दिव्यराज सिंह राठौर की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 14, 2026 at 1:50 PM IST
रतलाम: आमतौर पर नवरात्रि के दौरान गरबा और कपल डांडिया की धूम रहती है, लेकिन रतलाम में इस बार पारंपरिक पुरुषों का गरबा यानी चंटिया ने धमाल मचा रखा है. इन गरबा आयोजनों में फैंसी ड्रेस में पहुंचने वाले लोग भी इस आयोजन को आकर्षक बना रहे हैं. मालवा और राजस्थान क्षेत्र में पुरुषों के इस विशेष गरबे को चंटिये या बाना खेलना कहते हैं. रतलाम में यह पुराना ट्रेंड वापस लौटा है और अब नवरात्रि के दौरान केवल महिलाओं का गरबा रास ही नहीं बल्कि पुरुषों का गरबा भी आकर्षण का केंद्र बना हुआ है. रतलाम के अलकापुरी और चांदनी चौक क्षेत्र में हो रहे इन विशेष गरबा आयोजनों में लोगों की भीड़ उमड़ रही है.
क्या है चंटिये खेलने की परम्परा
चंटिये यानी पुरुषों के गरबे या बाना खेलना यह परंपरा मालवा और राजस्थान के कई जिलों में वर्षों से बनी हुई है. केवल नवरात्रि पर ही नहीं बल्कि शादी ब्याह और मांगलिक आयोजनों में भी पुरुषों द्वारा लकड़ी के डंडों से विशेष तरह से गरबा खेलने की परंपरा रही है. यह महिलाओं द्वारा किए जाने वाले गरबा या डांडिया से थोड़ा अलग होता है. जिसमें ढोल की थाप पर पुरुषों के द्वारा डंडों को आपस में टकराकर बाना खेला जाता था.
हालांकि समय के साथ यह परंपरा धीरे-धीरे समाप्त होने लगी और नवरात्रि के त्योहार पर कुछ ग्रामीण इलाकों में ही सीमित हो गई. पुरुष गरबा में भाग लेने पहुंचे भाजपा जिला अध्यक्ष प्रदीप उपाध्याय ने बताया कि "यह हमारे मालवा की पुरानी परंपरा है. जिसे हमारे यहां के कुछ गरबा समितियों ने पुनर्जीवित किया है. गरबा खेलने की परंपरा गुजराती कल्चर की है. जिसमें हमारी माता और बहने नौ दिनों तक गरबा कर माता की आराधना करती है. वहीं, चंटिये मालवा की परंपरा है, जो मांगलिक आयोजन के समय हर्ष व्यक्त करने के लिए किए जाते हैं."
रतलाम के गरबा पंडालों में पुरुष गरबा और फैंसी ड्रेस की धूम
रतलाम के अलकापुरी और चांदनी चौक क्षेत्र में गरबा समितियां द्वारा नवरात्रि के दौरान शुरुआती तीन दिन पुरुषों के गरबे यानी चंटिये खेलने का आयोजन रखा गया है. जिसमें छोटे बच्चों से लेकर 80 साल तक के बुजुर्ग भी पुरुष गरबा खेलने के लिए पहुंच रहे हैं. कई लोग फैंसी ड्रेस और तरह-तरह के पारंपरिक कपड़े पहन कर पहुंचते है. कई लोग फिल्मी किरदार और मरीज बनकर आते हैं.
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स्थानीय निवासी शैलेंद्र गोठवाल ने बताया कि "पारंपरिक चंटिये का आयोजन देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग पहुंचते हैं. गरबा पंडाल में पैर रखने तक की जगह नहीं बचती है. शहर के आम और खास हर कोई यहां पहुंचकर इस पुरानी परंपरा का आनंद ले रहा है." वहीं, 3 दिन के आयोजन के बाद अब बहन बेटियों के द्वारा गरबा कर माता की आराधना की जाएगी. रतलाम शहर के महापौर, भाजपा जिला अध्यक्ष, कांग्रेस नेता, समाजसेवी, व्यापारी, डॉक्टर और वकील भी इन खास आयोजनों में पहुंचकर अपनी भागीदारी दे रहे हैं.
बढ़ रहा पुरुष गरबा का क्रेज
रतलाम शहर में बीते एक-दो सालों से पुरुष गरबा यानी चंटिये खेलने की शुरुआत हुई है, लेकिन सोशल मीडिया पर यहां की वीडियो सर्कुलेट होने और बढ़ते हुए क्रेज को देखकर जावरा, मंदसौर और नीमच में भी पुरुषों के गरबा खेलने की आयोजन हो रहे हैं. बहरहाल शक्ति की आराधना के पर्व पर शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में जगह-जगह गरबा आयोजन हो रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर रतलाम के पारंपरिक चंटिये भी खूब ट्रेंड कर रहे हैं.