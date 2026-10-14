ETV Bharat / state

रतलाम गरबा में लौटा चंटिये का क्रेज, फैंसी से लेकर अतरंगी ड्रेस पहन पहुंचे रहे पुरुष

रतलाम गरबा में लौटा चंटिये का क्रेज ( ETV Bharat )

रतलाम: आमतौर पर नवरात्रि के दौरान गरबा और कपल डांडिया की धूम रहती है, लेकिन रतलाम में इस बार पारंपरिक पुरुषों का गरबा यानी चंटिया ने धमाल मचा रखा है. इन गरबा आयोजनों में फैंसी ड्रेस में पहुंचने वाले लोग भी इस आयोजन को आकर्षक बना रहे हैं. मालवा और राजस्थान क्षेत्र में पुरुषों के इस विशेष गरबे को चंटिये या बाना खेलना कहते हैं. रतलाम में यह पुराना ट्रेंड वापस लौटा है और अब नवरात्रि के दौरान केवल महिलाओं का गरबा रास ही नहीं बल्कि पुरुषों का गरबा भी आकर्षण का केंद्र बना हुआ है. रतलाम के अलकापुरी और चांदनी चौक क्षेत्र में हो रहे इन विशेष गरबा आयोजनों में लोगों की भीड़ उमड़ रही है.

क्या है चंटिये खेलने की परम्परा