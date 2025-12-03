ETV Bharat / state

बड़े राजनीतिक घराने की बहू के गंभीर आरोप, पति और ससुर के खिलाफ दहेज की शिकायत

रतलाम में एक बड़े राजनीतिक घर की बहू ने अपने पति देवेंद्र गहलोत और ससुर जितेंद्र गहलोत पर लगाए गंभीर आरोप, पुलिस कर रही जांच.

RATLAM FORMER MLA WIFE ALLEGATIONS
रतलाम जनसुनवाई में पहुंची बड़े राजनीतिक घराने की बहू (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : December 3, 2025 at 9:40 AM IST

|

Updated : December 3, 2025 at 9:55 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रतलाम: एक बड़े राजनीतिक घराने की बहू ने अपने पति और परिवार पर गंभीर आरोप लगाए हैं. बहू दिव्या गहलोत ने मंगलवार को रतलाम एसपी को जनसुनवाई में पहुंच कर लिखित शिकायत की है. आवेदन में दिव्या ने पति देवेन्द्र द्वारा छत से धक्का देकर गिराने, नशा करके मारपीट कर 50 लाख रुपए का दहेज मांगने के आरोप लगाए हैं. पूर्व विधायक जितेंद्र गहलोत बड़े राजनीतिक हस्ती के बेटे हैं और आलोट से बीजेपी के विधायक रहे हैं. आलोट व नागदा उनके गृह क्षेत्र हैं.

बड़े राजनीतिक घराने की बहू ने प्रताड़ना के आरोप

गहलोत परिवार की बहू दिव्या गहलोत ने मंगलवार को अचानक जनसुनवाई में पहुंच गईं. जहां उन्होंने शिकायत कर बताया कि "उनका विवाह 2018 में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत ताल में हुआ था. शुरुआत में तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन उनके पति शराब और नशे के आदि होकर उसे दहेज के लिए प्रताड़ित करता था. इतना ही नहीं इस साल 26 जनवरी की रात पति देवेंद्र ने उसे जान से मारने की नीयत से नागदा स्थित घर की छत से धक्का दे दिया. जिससे उन्हें मल्टीपल फ्रैक्चर हुए थे.

दिव्या गहलोत का पति और ससुर पर आरोप (ETV Bharat)

'बेटी से नहीं मिलने दे रहे, 50 लाख रुपयों की मांग'

जिसके बाद उसे दूसरे दिन गंभीर हालत में इंदौर के बड़े निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था. अब जब वह ठीक होकर अपनी बेटी से मिलने घर पहुंची, तो उसे उसकी 4 साल की बेटी से मिलने नहीं दिया जा रहा है और इलाज में लगे पैसों सहित 50 लाख रुपए की मांग की जा रही है. दिव्या ने बताया कि लोकलाज और घर न टूटने के भय से वह यह सब सहती गई, लेकिन अब उसे उसकी बेटी से भी मिलने नहीं दिया जा रहा है. जिसकी वजह से वह बेहद परेशान है. इसीलिए उसने रतलाम एसपी को मामले की शिकायत की है." जिसे रतलाम पुलिस ने जांच में लिया है.

पूर्व विधायक ने आरोपों की बताया बेबुनियाद, जांच कर रही पुलिस

वहीं मामले में देवेंद्र गहलोत ने फोन पर बताया कि "उनके परिवार पर लगाए गए सभी आरोप बेबुनियाद है. इस मामले की जांच में सभी प्रमाण और अपना पक्ष रखेंगे." जबकि रतलाम एडिशनल एसपी ने बताया कि "जनसुनवाई में दिव्या गहलोत का आवेदन प्राप्त हुआ था, क्योंकि मामला उज्जैन जिले के नागदा का है, इसलिए अग्रिम कार्रवाई के लिए आवेदन को उज्जैन पुलिस को भेजा गया है."

Last Updated : December 3, 2025 at 9:55 AM IST

TAGGED:

RATLAM GEHLOT FAMILY DISPUTE
DIVYA GEHLOT ALLEGATIONS HUSBAND
RATLAM EX MLA WIFE DOWRY ALLEGATION
THAWARCHAND GEHLOT FAMILY DISPUTE
RATLAM FORMER MLA WIFE ALLEGATIONS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.