रतलाम SP दफ्तर में धरने पर बैठे पूर्व गृह मंत्री हिम्मत कोठारी, TI नहीं कर रहा सुनवाई
पुलिस की कार्यप्रणाली से नाराज पूर्व गृह मंत्री हिम्मत कोठारी रतलाम एसपी दफ्तर के कैबिन के बाहर धरने पर बैठे. एसपी ने मनाया.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : May 20, 2026 at 4:03 PM IST
रतलाम: भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व गृह मंत्री हिम्मत कोठारी बुधवार को रतलाम एसपी ऑफिस में धरने पर बैठ गए. पूर्व गृह मंत्री के धरने पर बैठने की सूचना मिलते ही हड़कंप मच गया. एसपी अमित कुमार कैबिन से बाहर निकल कर आए और हिम्मत कोठारी को अपने कक्ष में ले जाकर चर्चा की. इसके बाद एसपी ने थाना प्रभारी को मीसाबंदी के प्लॉट पर कब्जे की शिकायत के मामले में कार्रवाई के निर्देश दिए.
मीसाबंदी के प्लॉट पर जबरन कब्जा
पूर्व गृह मंत्री हिम्मत कोठारी मीसाबंदी रहे बसंत पुरोहित की प्रॉपर्टी पर कब्जे संबंधित शिकायत को लेकर एसपी अमित कुमार से कुछ दिन पहले मिलने पहुंचे थे. पुलिस अधीक्षक ने दीनदयाल नगर थाना प्रभारी को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए थे. लेकिन थाना प्रभारी द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किए जाने से नाराज पूर्व गृह मंत्री एसपी कार्यालय पहुंचकर जमीन पर धरने पर बैठ गए. एसपी अमित कुमार ने पूर्व गृह मंत्री को मान मनौव्वल कर मनाया.
एसपी ने सख्ती दिखा एफआईआर कराई
एसपी की सख्ती के बाद मीसाबंदी बसंत पुरोहित के प्लॉट पर कब्जा करने वालों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई. पूर्व गृह मंत्री हिम्मत कोठारी ने बताया "इस संबंध में मेरे द्वारा पहले भी पुलिस अधीक्षक को अवगत कराया गया था. दीनदयाल नगर थाना प्रभारी द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई. पुलिस द्वारा सुनवाई नहीं किए जाने के विरोध में मुझे धरने पर बैठना पड़ा. यदि आगे भी कार्रवाई नहीं होगी तो मैं अपनी पार्टी से इजाजत लेकर आमरण अनशन पर बैठूंगा."
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बीजेपी के जनप्रतिनिधियों को दी नसीहत
हिम्मत कोठारी ने कहा "इजाजत नहीं मिलेगी तो पार्टी छोड़कर जनता की लड़ाई लडूंगा." हिम्मत कोठारी ने अपनी ही भाजपा सरकार और जनप्रतिनिधियों को नसीहत देते हुए कहा "जनप्रतिनिधियों को देखना चाहिए कि आम जनता की सुनवाई हो रही है या नहीं. ऐसे तो अराजकता फैल जाएगी." पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने बताया "दीनदयाल नगर थाना प्रभारी को कार्रवाई में की गई देरी के लिए नोटिस जारी किया गया है. प्लॉट पर कब्जा करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए हैं."