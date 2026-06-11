रतलाम में मिल्क फैक्ट्री पर छापा, दूध में मिलाया जा रहा था लैक्टोज पावडर
रतलाम के जावरा में खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई, मिलावटी दूध के सैंपल जांच के लिए लैब भेजे, प्रोटीन पाउडर मिलाने की आशंका.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : June 11, 2026 at 12:51 PM IST
रतलाम: जावरा में खाद्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है. बुधवार रात खाद्य विभाग और जावरा पुलिस ने भीमा खेड़ी स्थित एक डेयरी पर छापा मारा है. कार्रवाई के दौरान डेयरी से बड़ी मात्रा में प्रोटीन पावडर बरामद किया गया. यह प्रोटीन पाउडर दूध में मिलाया जा रहा था जिसके बाद इसे झाबुआ के मेघनगर क्षेत्र में सप्लाई किया जाना था. आशंका है कि दूध में अधिक मात्रा में प्रोटीन पाउडर मिलाया जा रहा था. खाद्य विभाग की टीम ने दूध और पाउडर के सैंपल लेकर सेंट्रल लैब भेजे हैं. वहीं, डेयरी संचालक के प्लांट की अनुमति और अन्य लीगल दस्तावेज की जांच की जा रही है.
बड़ी मात्रा में मिला लेक्टास प्रोटीन पावडर
दरअसल, खाद्य विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने फैक्ट्री में छापामार कार्रवाई को अंजाम दिया है. खाद विभाग को सूचना मिली थी कि जावरा के भीमा खेड़ी स्थित यश दूध डेरी पर अमानक स्तर का दूध तैयार कर सप्लाई किया जा रहा है. जिस पर कार्यवाही करते हुए भीमाखेड़ी स्थित यश दूध डेयरी पर खाद्य विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने दबिश दी है.
मौके पर डेयरी में 25 किलो के 95 बैग मिले हैं. जिसमें लेक्टास प्रोटीन पावडर मिली है. खाद्य एवं औषधि विभाग के अधिकारियों को आशंका है कि दूध में बड़ी मात्रा में पावडर मिलाकर उसे तैयार किया जा रहा था. वहीं, यह पाउडर और अमानक स्तर का भी हो सकता है. खाद्य विभाग की टीम ने सैंपल लेकर सेंट्रल लैब भेजे हैं जहां जांच के बाद मिलावटी दूध का खुलासा हो सकेगा.
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मेघनगर भेजा जा रहा था दूध
खाद्य अधिकारी ज्योति बघेल ने बताया कि, ''भीमाखेड़ी स्थित इस फैक्ट्री में दूध में प्रोटीन पाउडर मिलाया जा रहा था. डेयरी संचालक से पूछताछ में उसे इससे संबंधित नियमों की जानकारी नहीं है. प्रारंभिक जांच में सामने आया कि तैयार दूध को मेघनगर भेजा जाना था. जांच के लिए सैंपल लिए गए हैं जिसके बाद आगे की कार्यवाही की जाएगी.
बहरहाल, दूध डेयरी प्लांट पर बड़ी मात्रा में मिले प्रोटीन पाउडर और पाउडर मिले दूध की जांच रिपोर्ट सेंट्रल लेब भोपाल से मिलने के बाद ही मिलावटी दूध के संबंध में खुलासा हो सकेगा. वहीं, डेयरी संचालक करने से संबंधित लीगल दस्तावेज और अनुभूति की जांच भी खाद्य विभाग की टीम कर रही है.