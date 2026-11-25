नाक से बहता रहा खून पर नहीं मानी हार, लड़कों संग प्रैक्टिस कर नेशनल रेसलर बनी रतलाम की साक्षी
दंगल गर्ल्स जैसी है रतलाम की साक्षी रावल की कहानी, दादा-पिता का सपना पूरा करने के लिए लड़कों के साथ सीखी कुश्ती. रिपोर्ट-दिव्यराज राठौड़
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 25, 2026 at 12:35 PM IST
रतलाम: क्रिकेट, हॉकी और निशानेबाजी ही नहीं अब कुश्ती के खेल के लिए भी देश में रतलाम का नाम रोशन हो रहा है. रतलाम की कुश्ती की होनहार खिलाड़ी साक्षी रावल का चयन स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लखनऊ सेंटर के लिए हुआ है. रतलाम जैसे छोटे शहर से निकलकर 19 वर्षीय साक्षी रावल कुश्ती की नेशनल खिलाड़ी बनी हैं. साक्षी स्टेट की जूनियर और सीनियर वर्ग में गोल्ड एवं ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हैं. वह यूनिवर्सिटी गोल्ड विनर भी बन चुकी हैं.
साक्षी रावल का कुश्ती का खिलाड़ी बनने का सफर और संघर्ष फोगाट परिवार बहनों पर बनी दंगल फिल्म जैसा ही रहा है. जहां छोटे शहर में लड़कियों को कुश्ती के खेल की इजाजत नहीं थी. वहीं, दंगल फिल्म की तरह ही पहलवान दादा और पिता का सपना अपनी संतान को पहलवान बनाने का था, लेकिन घर में तीन बेटियां ही थी. मंझली बेटी साक्षी ने रावल परिवार के इस सपने को कुश्ती की राष्ट्रीय खिलाड़ी बनकर पूरा किया है. साई अकादमी लखनऊ में साक्षी देश के लिए मेडल जीतने की तैयारी में जुटी हुई हैं.
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दंगल गर्ल्स जैसी कहानी, लड़कों के साथ सीखे कुश्ती के दांव
कुश्ती की राष्ट्रीय खिलाड़ी साक्षी रावल और उसके पिता संजय रावल की कहानी भी पूर्व पहलवान महावीर सिंह फोगाट और उनकी बेटियों पहलवान गीता फोगाट और बबीता फोगाट से मिलती जुलती है. साक्षी के पिता संजय रावल ने बताया कि, ''उनके पिता कुश्ती के अच्छे खिलाड़ी थे. संभाग और राज्य स्तर पर आयोजित होने वाले दंगलों में हिस्सा लेते थे. उनका सपना था कि मैं कुश्ती का राष्ट्रीय खिलाड़ी बनूं. इसके लिए मुझे अखाड़े भी भेजा गया और कुछ समय तक कुश्ती सीखने का प्रयास भी किया. लेकिन पारिवारिक परिस्थितियों की वजह से इस खेल में आगे बढ़ नहीं सका.''
साक्षी की बचपन से कुश्ती में रूचि थी
संजय रावल ने बताया कि, इसके बाद पिताजी को और मुझे उम्मीद थी कि मेरी होने वाली संतान को कुश्ती के खेल में ही आगे बढ़ाएंगे. ईश्वर ने मेरे यहां तीन बेटियों को जन्म दिया. मंझली बेटी साक्षी बचपन से ही पहलवान जैसी दिखाई देती थी. थोड़ा बड़ा होने पर उसने कुश्ती में रुचि लेना शुरू किया. उसे कुश्ती सिखाने के लिए 2 साल तक रतलाम के अखाड़ों में संपर्क किया, लेकिन साक्षी को एंट्री ही नहीं मिली. सबने कहा कि लड़कियों को कुश्ती नहीं सिखाएंगे.
इसके बाद रतलाम की जवाहर व्यायाम शाला के संचालक गौरव पहलवान और सन्नी पहलवान ने साक्षी को अपने यहां प्रशिक्षण देने की इजाजत दी. लेकिन समस्या यह थी कि लड़कों के बीच साक्षी कुश्ती का अभ्यास कैसे करेगी. साक्षी और अखाड़े के अन्य लड़के भी अभ्यास करने से झिझकते थे. इसके बाद कुश्ती के कोच राजवीर सिंह और गौरव पहलवान ने सभी को समझाया की कुश्ती के खेल में सभी बराबर होते हैं. धीरे-धीरे साक्षी को साथी खिलाड़ियों से भरपूर मदद मिलने लगी और उसने पहले रतलाम महापौर केसरी बनकर और फिर रतलाम जिला केसरी स्पर्धा जीत कर अपनी प्रतिभा का परिचय सबसे करवा दिया.''
रतलाम की व्यायाम शाला से अकादमी तक का सफर
स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की लखनऊ स्थित अकादमी में चयन होने के बाद कुश्ती का प्रशिक्षण ले रही साक्षी रावल का सफर संघर्षों और मुश्किलों से भरा रहा है. पिता संजय रावल ने उसे कुश्ती की खिलाड़ी बनाने के लिए पहले रतलाम की जवाहर व्यायाम शाला में प्रवेश दिलवाया, जिसके बाद प्रशिक्षण के लिए सोनीपत स्थित कुश्ती अकादमी में निजी खर्चे से भेजा. करीब 2 साल तक वहां प्रशिक्षण लेने के बाद साक्षी राज्य स्तर की जूनियर रोड सीनियर स्पर्धा में गोल्ड जीतकर लाई.''
साक्षी ने बताया कि, ''उसने अब तक यूनिवर्सिटी स्पर्धा में गोल्ड, स्टेट सीनियर स्पर्धा में 2 बार ब्रॉन्ज, स्टेट जूनियर स्पर्धा में एक बार गोल्ड मेडल हासिल किया है. लखनऊ स्थित साईं की अकादमी में लगातार चार बार प्रयास करने के बाद ट्रायल के आधार पर चयन हुआ है.'' साक्षी ने बताया कि, ''वह वर्तमान में यूनिवर्सिटी की नेशनल स्पर्धा में हिस्सा ले रही है. वहीं, आगामी समय में उसका लक्ष्य देश के लिए खेलना और मेडल जीत कर लाना है.''
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नाक से बहता रहा खून, नेपाल की पहलवान को किया जमींदोज
पहलवान साक्षी रावल के पिता संजय रावल ने बताया कि, ''रतलाम और जिला स्तर की स्पर्धा में अच्छा प्रदर्शन करने के बाद 2024 में इंदौर में आयोजित हुए दंगल में साक्षी का मुकाबला नेपाल की एक पहलवान के साथ हुआ. कड़े मुकाबले में नेपाल की पहलवान से लड़ते हुए साक्षी के नाक में चोट लग गई और उसे खून बहने लगा. रेफरी और कोच के द्वारा आगे खेलने से मना करने के बावजूद साक्षी ने मुकाबला आगे खेलने की इच्छा व्यक्त की और नेपाल की पहलवान को हराकर जीत दर्ज कर ली.''
रतलाम की पहली राष्ट्रीय महिला पहलवान बनी साक्षी
जवाहर व्यायाम शाला से जुड़े पूर्व पहलवान राजीव रावत ने बताया कि, ''राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचने वाली साक्षी रावल रतलाम की पहली महिला पहलवान है. उसकी इस प्रतिभा को व्यायाम शाला के संचालक गौरव जाट और सन्नी जाट द्वारा हमेशा प्रोत्साहन दिया गया. जिसकी वजह से वह आज स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की अकादमी में चयनित हुई है.''
बहरहाल अब रतलाम की दंगल गर्ल साक्षी रावल साई अकादमी में अपने दादा और पिता के सपने को पूरा करने के लिए दिन-रात मेहनत कर रही है. साक्षी का उद्देश्य देश के लिए खेलने और मेडल जीतकर रतलाम का नाम रोशन करना है.