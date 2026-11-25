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नाक से बहता रहा खून पर नहीं मानी हार, लड़कों संग प्रैक्टिस कर नेशनल रेसलर बनी रतलाम की साक्षी

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रतलाम: क्रिकेट, हॉकी और निशानेबाजी ही नहीं अब कुश्ती के खेल के लिए भी देश में रतलाम का नाम रोशन हो रहा है. रतलाम की कुश्ती की होनहार खिलाड़ी साक्षी रावल का चयन स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लखनऊ सेंटर के लिए हुआ है. रतलाम जैसे छोटे शहर से निकलकर 19 वर्षीय साक्षी रावल कुश्ती की नेशनल खिलाड़ी बनी हैं. साक्षी स्टेट की जूनियर और सीनियर वर्ग में गोल्ड एवं ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हैं. वह यूनिवर्सिटी गोल्ड विनर भी बन चुकी हैं.