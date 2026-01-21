ETV Bharat / state

रतलाम में बुझ गया घर का इकलौता चिराग, 5वीं के छात्र ने की आत्महत्या

पड़ोसियों ने बताया कि "घटना के वक्त मृतक बच्चा घर पर अकेला था. वह आज स्कूल नहीं गया था. घटना की सूचना मिलते ही तुरंत औद्योगिक थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए रतलाम मेडिकल कॉलेज भेज दिया." पुलिस आगे की जांच में जुट गई है. हालांकि अभी तक स्पष्ट नहीं हो सका है कि यह आत्महत्या है या हत्या.

रतलाम: विरियाखेड़ी क्षेत्र में बुधवार को बेहद दर्दनाक घटना सामने आई है. यहां 5वीं कक्षा में पढ़ने वाले 12 साल के बच्चे ने आत्महत्या कर ली. दोपहर में मां जब काम से घर लौटी तो बेटा बेसुध अवस्था में मिला. मां की चीख-पुकार सुनकर पड़ोसी मौके पर पहुंचे. स्थानीय लोगों की मदद से बच्चे को एक निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. घटना के बाद माता-पिता का रो-रो कर बुरा हाल है.

छोटे भाई की पहले हो चुकी मौत

मृतक बच्चे के माता-पिता आर्थिक रूप से कमजोर परिवार से आते हैं. पिता मोहन डामोर राम मंदिर स्थित मिठाई की दुकान में काम करते हैं जबकि मां शारदा लोगों के घरों में साफ-सफाई का काम करती है. कुछ साल पहले डेढ़ वर्षीय छोटे बेटे की बीमारी की वजह से मौत हो गई थी. जिसके बाद अब इकलौते बेटे ने भी आत्महत्या कर ली.

पिता ने की थी बेटे से बात

मृतक के रिश्तेदार कृष्णा डामोर ने बताया कि "12 वर्षीय सन्नी डामोर आज स्कूल नहीं गया था, वह घर पर अकेला ही था. मैंने आज सुबह करीब 11 बजे उसे घर के पास देखा भी था. मृतक की ममेरी बहन स्कूल गई हुई थी." मृतक के पिता मोहन डामोर ने बताया कि "वह आज घर में अकेला था तो पड़ोसी के फोन पर कॉल कर उससे बात भी की थी. अचानक यह सब कैसे हो गया कुछ समझ में नहीं आ रहा है."

जांच में जुटी पुलिस

औद्योगिक थाना प्रभारी सत्येंद्र रघुवंशी ने बताया कि "घटना के वक्त छात्र घर पर अकेला ही था और प्रथम दृष्टि मामला आत्महत्या का लग रहा है, लेकिन पुलिस हर पहलू पर विस्तृत जांच कर रही है."

बहरहाल छात्र की आत्महत्या ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं. क्या यह खेल-खेल में हुआ हादसा है या फिर छात्र द्वारा की गई आत्महत्या है. यदि 12 वर्षीय छात्र ने यह आत्मघाती कदम उठाया है तो ऐसी क्या स्थिति रही होगी कि 12 वर्षीय छात्र ने यह आत्मघाती कदम उठाया है.