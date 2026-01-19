ETV Bharat / state

खाद की ई-टोकन व्यवस्था भी फेल, खाद मिलना और मुश्किल, ID बनाने के 100 रुपये

मध्य प्रदेश में किसान सालभर खाद के लिए भटकते रहे. अब सीजन के अंत में ई-टोकन ने किसानों का सिरदर्द और बढ़ाया.

Ratlam fertilizers E token
रतलाम में ई-टोकन से खाद लेना और मुश्किल हुआ (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : January 19, 2026 at 3:29 PM IST

5 Min Read
रतलाम : किसानों को खाद के लिए लाइन में नहीं लगाना पड़े. इसके लिए ई-टोकन व्यवस्था बनाई गई. अब ये ई-टोकन किसानों के लिए एक और मुसीबत बनकर आई है. रतलाम में किसान और ज्यादा परेशान होने लगे हैं. किसानों को ई-टोकन जनरेट कराने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.

गजब ये है कि जब खाद की सबसे ज्यादा आवश्यकता थी, तब ये व्यवस्था लागू नहीं की गई और अब सीजन के अंत में ये डिजिटल व्यवस्था लागू करने से किसान सायबर कैफे या एमपी ऑनलाइन क्योस्क सेंटर के चक्कर लगाने को विवश हैं.

किसानों को आईडी बनाने में दिक्कत, ओटीपी भी सिरदर्द

किसी किसान की आईडी नहीं बनी है तो किसी को ओटीपी नहीं मिल रहा है. वहीं, यूरिया के अलावा अन्य खाद के लिए पोर्टल पर कोई व्यवस्था ही नहीं दी गई है. जिन किसानों के पास स्मार्ट फोन नहीं हैं, उन्हें एमपी ऑनलाइन या कियोस्क सेंटर पर जाकर ई-टोकन जनरेट करवाना पड़ रहा है. जिसके लिए उन्हें 100 से 200 रुपए भी देना पड़ रहे हैं. किसानों का कहना है कि यूरिया के लिए 40 किलोमीटर का चक्कर और फोटोकॉपी करवा कर थक गए.

किसानों को आईडी बनाने में दिक्कत, ओटीपी भी सिरदर्द (ETV BHARAT)

पोर्टल में कई समस्याएं, किसान परेशान

खाद वितरण केंद्रों पर अब उतनी भीड़ नहीं है. लेकिन पारदर्शिता और किसानों को सरलता से खाद उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से लागू की गई ई-टोकन व्यवस्था से किसान परेशान हैं. किसानों का कहना है कि जब टोकन के लिए किस रातभर लाइन में लग रहे थे, तब ई-टोकन की व्यवस्था नहीं की गई.

Ratlam fertilizers E token
सीजन के अंत में ई-टोकन ने किसानों का सिरदर्द और बढ़ाया (ETV BHARAT)

अब जब सीजन का अंत होने आया है. तब जाकर नई व्यवस्था लागू करने का क्या औचित्य है. पलसोड़ा गांव के किसान मनोज राठौड़ ने बताया "एक तो पोर्टल ठीक से काम ही नहीं कर रहा है. कभी ओटीपी नहीं आता है तो कभी किसानों की आईडी ही नहीं बनी है."

ई-टोकन जनरेट के बाद प्रिंट आउट

पोर्टल पर यूरिया के अलावा अन्य एनपीके खाद की उपलब्धता का विकल्प ही नहीं दिया गया है. किसान विनोद पाटीदार ने कहा "जिले के केवल 35% किसानों की ही फार्मर आईडी बनी है. ऐसे में वह इस व्यवस्था का उपयोग कैसे करेंगे. ई-टोकन जनरेट कर लेने के बावजूद खाद वितरण केंद्र पर पार्वती, रसीद और ई-टोकन का प्रिंट आउट मांगा जा रहा है, इसके लिए किसानों को फोटोकॉपी के लिए यहां वहां भटकना पड़ रहा है. जब इतने सारे कागज और फोटोकॉपी देना ही है तो ई-टोकन का क्या मतलब."

अधिकांश किसान डिजिटली दुनिया से दूर

किसान नेता राजेश पुरोहित ने भी बताया "शासन को चाहिए की खाद वितरण की व्यवस्था को सरल बनाए, ना कि इतना जटिल की किसान उपयोग ही नहीं कर पाएं. हमारे जिले सहित झाबुआ, अलीराजपुर और मध्य प्रदेश के कई जिले आदिवासी बहुल जिले हैं. जहां के किसान ठीक से मोबाइल चलाना भी नहीं जानते."

किसान तेजालाल बंजारा ने बताया "वह 40 किलोमीटर दूर से दो बोरी खाद लेने के लिए आए हैं. इसके लिए ऑनलाइन कियोस्क वाले को 100 रुपये देना पड़ा है. सभी कागज की फोटो कॉपी भी लाना पड़ी है."

ई-टोकन 3 दिन तक वैलिड रहता है

कृषि विभाग की उपसंचालक नीलम सिंह ने बताया "ई-टोकन प्रणाली के माध्यम से किसान अपने मोबाइल या नजदीकी कियोस्क पर पहुंचकर अपना टोकन जनरेट करवा सकते हैं. यह टोकन 72 घंटे यानी 3 दिन तक वैलिड रहता है. इसका प्रयोग कर नजदीकी खाद वितरण केंद्र पर पहुंचकर अपनी फसल की आवश्यकता अनुसार खाद लिया जा सकता है."

ई-टोकन प्राप्त करने के लिए किसानों को एमपीएफआर पोर्टल के फार्मर कॉर्नर में मोबाइल नंबर एवं ओटीपी के माध्यम से पंजीयन करना होता है. लॉगिन के बाद आधार नंबर दर्ज कर ओटीपी से आधार सत्यापन किया जाएगा, जिसमें नाम मैच स्कोर 80 प्रतिशत से अधिक होना अनिवार्य है.

मोबाइल नंबर का भी सत्यापन किया जाएगा.

ई-टोकन जनरेट करने के लिए किसान e-token.mpkrishi.org वेबसाइट पर लॉगिन कर आधार एवं मोबाइल ओटीपी से सत्यापन करेंगे. इसके बाद एग्री-स्टैक से भू-अभिलेख देखकर सहकारी या नगद विक्रय केंद्र का चयन, फसल का चयन तथा उर्वरक की मात्रा की गणना कर ई-टोकन जनरेट किया जाएगा.

वहीं, जिला विपणन अधिकारी हर्षवर्धन सिंह का कहना है "ई-टोकन व्यवस्था किसानों को पारदर्शी तरीके से सरलता के साथ खाद उपलब्ध करवाने के लिए की गई है. कुछ तकनीकी समस्या किसानों द्वारा बताई जा रही है, जिनका निराकरण संबंधित विभाग स्तर पर करवाया जा रहा है."

