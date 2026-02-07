ETV Bharat / state

अस्पताल से कलेक्ट्रेट तक पिता की जंग, गलत इलाज से बेटे का कटा पैर, बेटी गवां रही आंखों की रोशनी

बीमार बेटी के इलाज के लिए पिता ने लगाई मदद की गुहार ( ETV Bharat )