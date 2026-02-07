अस्पताल से कलेक्ट्रेट तक पिता की जंग, गलत इलाज से बेटे का कटा पैर, बेटी गवां रही आंखों की रोशनी
रतलाम में झकझोर देने वाली घटना, बेटी के इलाज के लिए मदद की चाह में कलेक्ट्रेट पहुंचा पिता, बेटे के इलाज में जमीन गिरवी.
रतलाम: आमतौर पर कलेक्ट्रेट परिसर में अपनी समस्याओं को लेकर प्रतिदिन लोग पहुंचते हैं, जहां वह प्रशासन से मदद की उम्मीद लगाते हैं. लेकिन आज एक पिता की गुहार ने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया. रतलाम के पिपलोदा तहसील के बड़ायला सरवन गांव के हेमराज चौहान अपनी 9 साल की बेटी के उपचार के लिए शासकीय मदद की उम्मीद में जिला मुख्यालय पहुंचा था. लेकिन 'प्रशासन गांव की ओर' कार्यक्रम होने की वजह से वह कलेक्टर और अन्य अधिकारियों से नहीं मिल सका.
बेटे के इलाज में कंगाल हुआ पिता
मजदूरी करने वाले हेमराज का बड़ा बेटा बचपन से ही मानसिक रोगी और पैरों से विकलांग है. उसके उपचार में उसे अपनी जमीन गिरवी रखना पड़ी. इंदौर के एक निजी अस्पताल में गलत उपचार की वजह से उसके बेटे के एक पैर को काटना पड़ गया. हेमराज और उसके परिवार के लोग इस सदमे से उबरे ही थे कि अब 9 साल की बेटी लेखिका को आंखों की अनजान बीमारी हो गई है. जिसकी वजह से उसकी आंखों की रोशनी कम होती जा रही है. बेटे के उपचार में पहले ही आर्थिक रूप से टूट चुका पिता अपनी बेटी के लिए मदद की गुहार लेकर रतलाम कलेक्ट्रेट पहुंचा है.
ऑपरेशन हुआ फेल, बेटे का काटना पड़ा पैर
पहले बेटा और अब बेटी के उपचार के लिए संघर्ष कर रहे हेमराज चौहान ने बताया, "उनके दो बेटे और एक बेटी है, जिसमें बड़ा बेटा त्रिलोक बचपन से ही मानसिक रूप से कमजोर पैदा हुआ था. बाद में उसके पैरों में विकलांगता होने की जानकारी लगी. उसका जगह-जगह खूब उपचार करवाया, लेकिन कोई फायदा नहीं मिला. इलाज के लिए 2 बीघा जमीन गिरवी तक रखनी पड़ी. इसके बाद आयुष्मान कार्ड बन जाने पर इंदौर के एक निजी अस्पताल में संपर्क हुआ, जहां बेटे के पैर का ऑपरेशन किया गया."
पैसों की तंगी के चलते छोटे बेटे की पढ़ाई छूटी
हेमराज चौहान ने बताया, "अस्पताल के डॉक्टरों ने उन्हें बताया था कि ऑपरेशन के बाद उनका बेटा त्रिलोक खुद से खड़े होने और चलने योग्य हो जाएगा, लेकिन ऑपरेशन फेल हो गया और बेटे के पैर में गैंगरिन फैल गया. जिसकी वजह से उसका एक पैर काटना पड़ गया. इस घटना से पूरा परिवार डिस्टर्ब हो गया. इलाज के लिए लगातार बड़ौदा, अहमदाबाद जाने की वजह से छोटे बेटे की पढ़ाई भी छूट गई."
शासकीय मदद की आस में पहुंचे कलेक्ट्रेट
आर्थिक मदद की आस में हेमराज शुक्रवार को कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे थे, लेकिन कलेक्टर सहित अन्य अधिकारी 'प्रशासन गांव की ओर' कार्यक्रम के तहत जनसुनवाई के लिए गांव गए हुए थे. जिस कारण उनकी किसी प्रशासनिक अधिकारी से मुलाकात नहीं हो सकी है. इसी दौरान मीडिया कर्मियों से हेमराज चौहान की भेंट हुई. इसके बाद उन्होंने अपनी बेबसी के बारे में बताया और मीडिया के माध्यम से प्रशासन से मदद की गुहार लगाई.
बेटी की आंखों की रोशनी हो रही कम
हेमराज चौहान ने बताया, "परिवार इस सदमे से उबरा भी नहीं था कि एक दिन बेटी के स्कूल से सूचना मिली कि, आपकी बेटी को ठीक से दिखाई नहीं देता है और वह किताब पढ़ नहीं पा रही है. स्थानीय डॉक्टर को दिखाया तो पता चला कि बेटी की आंखों की रोशनी कम हो रही. उसे आंखों से धुंधला दिख रहा है. लेकिन बेटी की आंखों में कौन सी बीमारी है यह अब तक पता नहीं चल सका है. मैं बेटी को बेहतर उपचार के लिए अहमदाबाद ले जाना चाहता हूं, लेकिन मेरी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है. हम पति और पत्नी दोनों मजदूरी कर घर चलाते हैं."
पिता की इतनी सी गुहार की बेटी को मिल जाए उपचार
कलेक्ट्रेट में अपनी बेटी को लेकर पहुंचे हेमराज चौहान का कहना है कि "उसने आज तक किसी भी शासकीय मदद की उम्मीद नहीं की और ना ही कोई लाभ लिया है, लेकिन अब वह आर्थिक रूप से टूट चुका है. वह चाहता है कि किसी भी तरह से उसकी बेटी लेखिका को बेहतर इलाज मिल जाए ताकि उसकी आंखों की रोशनी बच जाए." हेमराज ने बताया कि "वह और उसकी पत्नी काम पर जाते हैं. छोटा बेटा मोहित बीमार बड़े भाई की देखरेख करता है, जिसकी वजह से वह सातवीं के बाद अपनी पढ़ाई आगे नहीं कर पा रहा है."
प्रशासन द्वारा पिता-बेटी की हर संभव मदद की जाएगी
रतलाम शहर एसडीएम आर्ची हरित ने बताया, "आपके माध्यम से हमें इस बारे में जानकारी मिली है. बालिका की आंखों की जांच और उचित उपचार मिल सके इसके लिए सीएमएचओ को निर्देश देंगे. इसके साथ ही आर्थिक मदद के लिए बालिका के पिता आवेदन करते हैं, तो उस पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी." बेबस पिता की इस गुहार को जब मीडिया कर्मियों द्वारा रतलाम मेडिकल कॉलेज के नेत्र विभाग प्रमुख डॉक्टर ऋषेद्र सिंह सिसोदिया तक पहुंचाया गया तो उन्होंने 9 साल की मासूम लेखिका का नेत्र परीक्षण करने और हर संभव उपचार किए जाने का आश्वासन दिया है.