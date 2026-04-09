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गेहूं बेचने के लिए स्लॉट बुकिंग नहीं होने से किसान परेशान, आज से शुरु होगी MSP पर सफल खरीदी

9 अप्रैल से होगी गेहूं खरीदी मध्य प्रदेश में शासकीय गेहूं खरीदी में हो रही में देरी से किसान नाराज और परेशान है. मुख्यमंत्री द्वारा 9 अप्रैल को गेहूं खरीदी किए जाने की घोषणा की गई थी जिसके बाद उपार्जन केंद्रों पर गेहूं बेचने के लिए स्लॉट बुकिंग शुरू होना थी. लेकिन अधिकांश किसानों को निराशा ही हाथ लगी है. कृषि एवं खाद्य विभाग के जिम्मेदार अधिकारी इसे सरवर में आ रही तकनीकी समस्या बता रहे हैं जिसका निराकरण भोपाल से ही होने की बात कही जा रही है.

रतलाम: मध्य प्रदेश के रतलाम में समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी शुरू होने के पहले ही किसानों को स्टॉल बुकिंग के लिए परेशान होना पड़ रहा है. समर्थन मूल्य पर गेहूं बेचने के लिए पंजीयन करने वाले किसानों को अब स्टॉल बुकिंग के लिए भी परेशान होना पड़ रहा है. सर्वर डाउन होने और ओटीपी नहीं मिलने की वजह से किसानों के स्लॉट बुक नहीं हो पा रहे हैं. इसके बाद किसानों ने बिना स्लॉट बुकिंग के गेहूं खरीदे जाने की मांग सरकार से की है. कियोस्क सेंटर पर स्लॉट बुक करने के लिए सुबह से किसान लाइन लगा रहे हैं. लेकिन शाम होने तक लोगों को स्लॉट बुकिंग करने का मौका नहीं मिल पाया है.

नहीं हो रहा स्लॉट बुक, किसान परेशान

इससे पूर्व चना और मसूर की खरीदी के लिए भी स्लॉट बुकिंग नहीं हो पा रही है. ऐसे में किसानों का संयम टूट रहा है. सुबह से गेहूं का स्लॉट बुक करने के लिए रतलाम आए किसान कन्हैयालाल राठौड़ ने बताया कि, ''स्लॉट बुक नहीं हो रहा है. अब गेहूं कितने दिनों तक रोके.'' वहीं, किसान ओंकार लाल पाटीदार ने बताया कि, ''कल भी बुकिंग के लिए प्रयास किया था और आज भी दिनभर हो गया लेकिन स्लॉट बुक नहीं हुआ है. उधर हमारे बैंक वाले ऋण जमा करवाने के लिए हमें परेशान कर रहे हैं.''

स्लॉट बुकिंग नहीं हो रही, किसान परेशान (ETV Bharat)

बिना स्लॉट बुकिंग गेहूं बेचनी की दी जाए अनुमित

मथूरी के किसान समरथ लाल पाटीदार ने बताया कि, ''पहले तो गेहूं खरीदी में देरी होने की वजह से छोटे-मोटे किसानों ने तो अपनी फसल मंडी में कम दाम पर ही बेच दी है. वहीं, अब स्लॉट बुक नहीं होने की वजह से भी किसानों को लाइन लगानी पड़ रही है. सरकार को चाहिए कि बिना स्लॉट बुकिंग किया ही किसानों को 1-1 ट्रॉली गेहूं समर्थन मूल्य पर बेचने की अनुमति दी जाना चाहिए.''

सर्वर में आ रही परेशानी (ETV Bharat)

वह इस मामले में जिला विपणन अधिकारी यशवर्धन सिंह ने बताया कि, ''चना और मसुर के लिए स्लॉट बुकिंग हो रही है. कुछ तकनीकी समस्या आ रही है जिसके लिए भोपाल बात की जा रही है. वहीं गेहूं के लिए भी सर्वर डाउन होने या सर्वर बिजी होने का एरर आ रहा है. किसानों को कियोस्क सेंटर या ऑनलाइन सेंटर पर लाइन लगाने की आवश्यकता नहीं है, वह स्वयं भी अपने मोबाइल में एमपी ई उपार्जन की वेबसाइट पर जाकर अपना स्लॉट बुक कर सकते है. जिसके लिए उन्हें अपना फार्मर आईडी या पंजीयन क्रमांक दर्ज करना होगा. जिसके बाद रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी प्राप्त होगा. किसान को अपने नजदीकी उपार्जन केंद्र को चुनकर उपलब्ध दिनांक और समय में अपना स्लॉट बुक करना है.

बहरहाल तकनीकी समस्या के चलते अधिकांश किसानों को समर्थन मूल्य पर गेहूं बेचने के लिए स्लॉट नहीं मिल पाया है. वहीं, जिन किसानों को स्लॉट बुक करने में सफलता मिली हैं, उन्हें भी 6 क्विंटल प्रति बीघा के अनुसार ही गेहूं उपार्जन केंद्र पर लाने के निर्देश मिले हैं.