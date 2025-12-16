ETV Bharat / state

किसान महिलाएं सर्द रातों में खाद वितरण केंद्र पर, फिर भी नहीं मिल रहा टोकन

जिला प्रशासन द्वारा बनाए गए खाद वितरण केंद्रों पर खाद वितरण के लिए टोकन व्यवस्था लागू की गई है. जिसके लिए प्रतिदिन सुबह 7 बजे टोकन वितरित किए जाते हैं. किसानों को उनके टोकन नंबर के अनुसार खाद दिया जाता है. लेकिन पहले किसान खाद के लिए रात भर लाइन लगा रहे थे, तो अब टोकन लेने के लिए पूरी रात, खाद वितरण केंद्रों के बाहर गुजार रहे हैं.

रतलाम: मालवा क्षेत्र में रबी सीजन की शुरुआत के साथ ही खाद के लिए लाईन लगाने का दौर लगातार जारी है. लेकिन अब किसानों का सब्र टूट रहा है. खाद वितरण केंद्र के बाहर रात भर कड़ाके की सर्दी में इंतजार करने के बाद भी टोकन नहीं मिलने पर किसान भड़क गए हैं. सोमवार सुबह से लेकर शाम तक रतलाम कृषि उपज मंडी और दिलीप नगर स्थित खाद वितरण केंद्र पर किसानों का आक्रोश देखने को मिला है. किसानों ने व्यवस्था नहीं सुधरने पर आंदोलन खड़ा करने की चेतावनी भी दी है.

बिना टोकन के लौट रहे हैं किसान

किसानों की नाराजगी इस वजह से है कि नगद खाद वितरण केंद्रों पर गिनती के किसानों को ही खाद मिल पा रहा है. बाकी किसान रात भर लाइन लगाने के बाद भी टोकन हासिल किए बिना ही वापस घर लौट रहे हैं. यहां तक कि महिलाएं भी खाद वितरण केंद्रों के बाहर टोकन लेने के लिए रात से ही लाइन में लग रही हैं. इस दौरान इन केंद्रों पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए कोई इंतजाम नहीं है.

आक्रोशित किसानों ने दी आंदोलन की चेतावनी

सेवरिया गांव के ईश्वर लाल मुनिया ने बताया कि "एक महीना होने को आया है, लेकिन हम केवल खाद की व्यवस्था में ही लगे हुए हैं. बाकी की खेती किसानी का काम कब करेंगे." किसान नेता राजेश पुरोहित ने बताया कि "किसान अब लाईन में लग कर थक चुका है. 50 किलोमीटर दूर बाजना और 30 किलोमीटर दूर रावटी से सिर्फ टोकन लेने के लिए किसान और महिलाएं रात से आई हुई हैं. प्रशासन कोई ठोस व्यवस्था करे नहीं तो आक्रोशित किसान अब आंदोलन की तरफ बढ़ रहा है."

प्रशासन पर झूठे दावे करने का आरोप

आंबा गांव के नंदलाल पाटीदार ने बताया कि "कृषि उपज मंडी में करीब 400 किसान रात से ही टोकन के लिए लाइन में लगे थे, लेकिन केवल 55 किसानों को टोकन दिया गया है. बाकी के किसान आज रात फिर से लाइन में लगेंगे." वहीं, जिला प्रशासन का दावा है कि पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध है और खाद वितरण की व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है. लेकिन मौके पर किसान इन दावों को झूठा होने का आरोप लगा रहे हैं.

सुरक्षा व्यवस्था पर महिलाओं ने उठाए सवाल

60 किमी दूर बाजना से आई महिला किसान फुल बाई ने बताया कि "रात करीब 2 बजे यहां आकर लाइन में लगी थी. बताया गया था कि महिलाओं का नंबर जल्दी आ जाता है, इसलिए लाइन में लगी थी." एक अन्य महिला किसान ने कहा कि बच्चों को घर पर अकेला छोड़कर इसलिए आई है कि उन्हें टोकन मिल जाए. रतलाम के दिलीप नगर स्थित खाद वितरण केंद्र पर करीब 1 दर्जन महिला किसान लाइन में खड़ी थीं. जिनके लिए कोई सुविधा या सुरक्षा वहां मौजूद नहीं थी.

'टोकन मिलने के बाद लाइन में लगने की जरूरत नहीं'

जिला विपणन अधिकारी हर्षवर्धन सिंह ने खाद वितरण समस्या के बारे में कहा कि "किसानों की भीड़ न हो इसके लिए टोकन व्यवस्था लागू की गई है. टोकन मिल जाने के बाद किसानों को खाद लेने के लिए दिन भर लाइन लगाने की आवश्यकता नहीं है."

किसानों ने दी बड़े आंदोलन की चेतावनी

खाद और टोकन नहीं मिलने से लाइन लगा रहे किसानों का सब्र टूट रहा है. उनका कहना है कि गेहूं की फसल में दूसरी सिंचाई देने तक ही यूरिया खाद की आवश्यकता होती है. कुछ दिनों के बाद यदि खाद मिल भी जाएगी तो उसकी कोई उपयोगिता नहीं है. टोकन नहीं मिलने से नाराज किसानों ने खाद वितरण केंद्रों के बाहर प्रदर्शन कर नाराजगी व्यक्त की है. वहीं, बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी भी किसानों ने दी है.