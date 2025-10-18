ETV Bharat / state

दिवाली में भी आंदोलन के मूड में किसान, ट्रैक्टर रैली निकाल कर भगवान को सौंपा ज्ञापन

रतलाम में किसान ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर सड़क पर निकले, सरकार से सोयाबीन का मांगा न्यूनतम समर्थन मूल्य.

RATLAM FARMERS PROTEST
किसानों ने ट्रैक्टर ले भगवान के दरबार में MSP की मांग की (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 18, 2025 at 8:41 PM IST

रतलाम: सोयाबीन की एमएसपी पर खरीदी और भावांतर योजना को बंद करने की मांग को लेकर दंतोडिया गांव और आसपास के किसानों ने ट्रैक्टर रैली निकालकर भगवान के मंदिर में ज्ञापन अर्पण किया है. दीपावली के त्यौहार के बीच किसानों ने विरोध प्रदर्शन कर मध्य प्रदेश सरकार को चेताया है कि यदि भावांतर योजना बंद कर सीधे एमएसपी (MSP) पर सोयाबीन की खरीदी नहीं की गई तो बीजेपी का नामोनिशान पोलिंग बूथ से मिटा देंगे.

वोट नहीं करने की दी चेतावनी

त्योहार के बीच भी सोयाबीन उत्पादक किसानों की नाराजगी और आंदोलनकारी तेवर कम नहीं हुए हैं. किसान ग्रामीण क्षेत्रों में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. क्षेत्र के किसानों ने शनिवार को एकजुट होकर ट्रैक्टर रैली निकालते हुए सरकार को अंतिम चेतावनी दी है. अपने क्षेत्र के पोलिंग बूथ के आंकड़े बताते हुए किसान नेता सुरेश पाटीदार यह चेतावनी दी है कि "सरकार हमारा काम नहीं करेगी तो हम भी सरकार का काम नहीं करेंगे, हम वोट नहीं देंगे.

किसानों ने वोट नहीं करने की दी चेतावनी (ETV Bharat)

भगवान भरोसे किसान

दंतोडिया गांव के किसानों ने अनोखे अंदाज में अपना विरोध दर्ज किया है. पहले किसानों ने विशाल ट्रैक्टर रैली निकाली इसके बाद त्रिमूर्ति बालाजी मंदिर पहुंचकर बालाजी महाराज को ही किसानों की समस्या का ज्ञापन सौंपा. किसान सुरेश पाटीदार ने बताया कि "पूरे प्रदेश में सोयाबीन किसानों की हालत खराब है. ऐसे में हम त्यौहार कैसे मना सकते हैं. हम सरकार को ज्ञापन दे देकर थक गए. अब तो किसान भगवान के ही भरोसे है."

वहीं, इस प्रदर्शन के माध्यम से सरकार को अंतिम चेतावनी भी दे दी गई है यदि किसानों की नहीं सुनी जाएगी तो इस बार भाजपा को वोट नहीं देंगे.

किसानों की यह है मांग

  1. भावान्तर योजना को बंद किया जाए और फसलों की खरीदी समर्थन मूल्य पर की जाए तथा भुगतान तत्काल किया जाए.
  2. घोड़ा रोज व जंगली सुअर से सुरक्षा हेतु जाली फेंसिंग योजना पर 75% सब्सिडी किसान को तुरंत दी जाए.
  3. खाद की आपूर्ति पर्याप्त मात्रा में की जाए और जिस खाद की जरूरत किसानों को है, उसी खाद को प्राथमिकता से दिया जाए. दूसरी प्रकार की खाद किसान को जबरदस्ती न दें.
  4. बिजली बिना कटौती के उपलब्ध कराई जाए.
  5. प्याज की नेफेड खरीदी तत्काल बंद की जाए, क्योंकि किसानों के पास भंडारण की पर्याप्त सुविधा मौजूद है.
  6. मुआवजा राशि ऊंट के मुंह में जीरे के समान है, किसानों को 11,000 रुपए प्रति बीघा का मुआवजा दिया जाए.
  7. फसल बीमा योजना के अंतर्गत फसलों के नुकसान का वास्तविक भुगतान किसानों को मिले.

