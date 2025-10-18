ETV Bharat / state

दिवाली में भी आंदोलन के मूड में किसान, ट्रैक्टर रैली निकाल कर भगवान को सौंपा ज्ञापन

किसानों ने ट्रैक्टर ले भगवान के दरबार में MSP की मांग की ( ETV Bharat )

रतलाम: सोयाबीन की एमएसपी पर खरीदी और भावांतर योजना को बंद करने की मांग को लेकर दंतोडिया गांव और आसपास के किसानों ने ट्रैक्टर रैली निकालकर भगवान के मंदिर में ज्ञापन अर्पण किया है. दीपावली के त्यौहार के बीच किसानों ने विरोध प्रदर्शन कर मध्य प्रदेश सरकार को चेताया है कि यदि भावांतर योजना बंद कर सीधे एमएसपी (MSP) पर सोयाबीन की खरीदी नहीं की गई तो बीजेपी का नामोनिशान पोलिंग बूथ से मिटा देंगे.

त्योहार के बीच भी सोयाबीन उत्पादक किसानों की नाराजगी और आंदोलनकारी तेवर कम नहीं हुए हैं. किसान ग्रामीण क्षेत्रों में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. क्षेत्र के किसानों ने शनिवार को एकजुट होकर ट्रैक्टर रैली निकालते हुए सरकार को अंतिम चेतावनी दी है. अपने क्षेत्र के पोलिंग बूथ के आंकड़े बताते हुए किसान नेता सुरेश पाटीदार यह चेतावनी दी है कि "सरकार हमारा काम नहीं करेगी तो हम भी सरकार का काम नहीं करेंगे, हम वोट नहीं देंगे.

किसानों ने वोट नहीं करने की दी चेतावनी (ETV Bharat)

भगवान भरोसे किसान

दंतोडिया गांव के किसानों ने अनोखे अंदाज में अपना विरोध दर्ज किया है. पहले किसानों ने विशाल ट्रैक्टर रैली निकाली इसके बाद त्रिमूर्ति बालाजी मंदिर पहुंचकर बालाजी महाराज को ही किसानों की समस्या का ज्ञापन सौंपा. किसान सुरेश पाटीदार ने बताया कि "पूरे प्रदेश में सोयाबीन किसानों की हालत खराब है. ऐसे में हम त्यौहार कैसे मना सकते हैं. हम सरकार को ज्ञापन दे देकर थक गए. अब तो किसान भगवान के ही भरोसे है."

वहीं, इस प्रदर्शन के माध्यम से सरकार को अंतिम चेतावनी भी दे दी गई है यदि किसानों की नहीं सुनी जाएगी तो इस बार भाजपा को वोट नहीं देंगे.

किसानों की यह है मांग