ETV Bharat / state

रतलाम में किसानों का बिजली पर संग्राम, नए शेड्यूल को लेकर सरकार को अल्टीमेटम

रतलाम के अलग-अलग ब्लॉक में इसे लेकर किसानों का विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिला है. नामली क्षेत्र के किसानों ने विद्युत वितरण कार्यालय का घेराव कर दिन में बिजली देने की मांग की है. वहीं, सोशल मीडिया पर भी किसानों ने रात में बिजली दिए जाने का विरोध दर्ज करवाया है. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को उनका वादा याद दिलाने के लिए किसान अब उन्हें पत्र भी लिखेंगे.

रतलाम: रबी सीजन की फसलों की बुवाई होते ही सिंचाई के लिए बिजली का शेड्यूल भी तय होने लगा है. कृषि के लिए विद्युत वितरण का शेड्यूल रात में तय किए जाने से किसानों में नाराजगी है. किसानों का कहना है कि "मुख्यमंत्री की दिन में बिजली देने की घोषणा के बावजूद उन्हें रात में बिजली दी जा रही है. जिससे आने वाले समय में कड़ाके की ठंड में सिंचाई के लिए किसानों को रात खेतों में गुजराना पड़ेगी."

बिजली वितरण के नए शेड्यूल को लेकर मोहन यादव को अल्टीमेटम (ETV Bharat)

बिजली कंपनी बनी परेशानी का सबब

मांगरोल, करमदी, रूपाखेड़ा गांव के किसानों ने कहा कि "जब प्रदेश के मुखिया ने घोषणा की है, तो विद्युत वितरण कंपनी किसानों को रात में बिजली क्यों दे रही है. बीते कुछ रोज पहले तक किसानों को दिन में ही बिजली मिल रही थी, लेकिन अब रात्रि 9:00 से 1:30 तक और सुबह 5:00 से 11:00 तक बिजली दी जा रही है. जिसकी वजह से किसानों को खेतों में ही रहकर अपनी फसल की सिंचाई करनी पड़ेगी."

सीएम के घोषणा की हो रही अवहेलना

किसान नेता राजेश पुरोहित ने बताया कि "मुख्यमंत्री की घोषणा के बावजूद किसानों को खेतों में रात गुजारनी पड़ रही है. रात्रि में करंट लगने और अन्य प्रकार की दुर्घटना होने का भी खतरा बना रहता है. हम सोशल मीडिया और पत्र लेखन के माध्यम से मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को उनका वादा याद दिलाएंगे. मांगरोल गांव के किसान गौरव प्रजापत ने बताया कि "सीएम की घोषणा का सभी किसानों ने स्वागत किया था, लेकिन हालत पिछले साल जैसे ही है. कड़ाके की ठंड में किसान देर रात खेतों की सिंचाई करने को मजबूर हैं."

खेंत की सिंचाई करने में हो रही परेशानी (ETV Bharat)

नहीं मिली राहत तो करेंगे आंदोलन

करमदी गांव के किसान डीसी पाटीदार ने बताया कि "पिछले कुछ रोज पहले तब लाइट का शेड्यूल अच्छा चल रहा था, लेकिन अब रात की पाली में बिजली का नया शेड्यूल आ गया है, जिससे किसान परेशान हैं." नामली क्षेत्र के 12 से अधिक गांव के किसानों ने नए बिजली वितरण शेड्यूल को लेकर विद्युत वितरण कंपनी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. एक हफ्ते के अंदर राहत नहीं मिलने पर किसानों ने आंदोलन की चेतावनी दी है.