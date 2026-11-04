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रतलाम कलेक्ट्रेट में जला ट्रांसफार्मर ले आये किसान, अधिक क्षमता के ट्रांसफार्मर की रखी मांग

रतलाम: मध्य प्रदेश के रतलाम में मंगलवार को किसानों का अजीबोगरीब विरोध प्रदर्शन देखने को मिला. यहां बिजली की आपूर्ति प्रभावित होने से नाराज किसान ट्रांसफॉर्मर उठाकर कलेक्टर ऑफिस पहुंच गए. किसानों ने कलेक्टर कार्यालय के मुख्य द्वार पर खराब ट्रांसफार्मर लेकर विरोध प्रदर्शन किया. करीब 1 घंटे धरने के बाद प्रशासनिक अधिकारियों ने विद्युत विभाग के कार्यपालन मैकेनिक को बुलाकर किसानों की समस्या का समाधान करने का निर्देश दिया. जिसके बाद किसान धरने से हटने को तैयार हुए.

रतलाम ग्रामीण के डीई विक्रांत ठाकुर ने मौके पर पहुंचकर किसानों से चर्चा की और लोकेशन का सर्वे करवा कर ट्रांसफार्मर पर अतिरिक्त लोड शिफ्ट किए जाने का आश्वासन दिया गया है. इसके बाद कलेक्ट्रेट में धरने पर बैठे किसान प्रदर्शन से हटने को राजी हुए.

रबी के सीजन की शुरुआत होते ही कृषि विद्युत सप्लाई में लगे ट्रांसफार्मर के जलने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है. धामनोद गांव के किसान मंगलवार को कलेक्ट्रेट में जनसुनवाई के लिए पहुंचे थे. किसान अपने साथ जला हुआ ट्रांसफार्मर भी लेकर आए थे. किसान सत्यनारायण पाटीदार ने बताया, "पिछले 3 साल से हमारा ट्रांसफार्मर ओवरलोड स्थिति में है. इसके बावजूद ट्रांसफार्मर पर बिजली विभाग द्वारा अस्थाई कनेक्शन देकर अतिरिक्त लोड डाल दिया जाता है. जिसकी वजह से हर साल ट्रांसफार्मर जल जाता है. विधायक और विद्युत विभाग के अधिकारियों को कई बार शिकायत और आवेदन करने के बाद भी कोई समाधान नहीं हुआ है."

ट्रांसफार्मर पर क्षमता से 1.5 गुना अधिका लोड (ETV Bharat)

विभाग पर लापरवाही का आरोप

एक अन्य किसान नेता देवेंद्र सिंह ने बताया, "यह केवल एक गांव की समस्या नहीं है, बल्कि हर गांव में यही स्थिति बनी हुई है. ट्रांसफार्मर जलने पर खुद किसान को ही ट्रांसफार्मर को उतारकर निजी वाहन या ट्रैक्टर ट्राली से रतलाम लाना पड़ता है और लंबे इंतजार के बाद नया ट्रांसफार्मर मिलता है. जिससे किसानों की सिंचाई का कार्य भी प्रभावित होता है."

बहरहाल, रबी के सीजन में सिंचाई की शुरुआत के साथ ही ट्रांसफार्मर जलने का सिलसिला शुरू हो जाता है. एसएमएस जले हुए ट्रांसफार्मर को बदलने के लिए विद्युत विभाग के पास स्टाफ और संसाधन ही नहीं है. जिसकी वजह से किसान खुद रिस्क उठाकर ट्रांसफार्मर खोलकर अपने निजी वाहनों से लेकर जिला मुख्यालय पर आते हैं और लंबे इंतजार के बाद नया ट्रांसफार्मर लेकर जाते हैं.