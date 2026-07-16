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अधर में लटकी सोलर पंप योजना! पैसा देने के बाद भी किसान को नहीं मिला सोलर पंप कनेक्शन

रतलाम में सोलर पंप सब्सिडी स्कीम के लिए जमा करवाएं 2 लाख 34 हजार, डेढ़ साल में भी किसान लगा रहे दफ्तरों के चक्कर.

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अधर में लटकी सोलर पंप योजना! (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 16, 2026 at 1:50 PM IST

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रतलाम: केंद्र और राज्य सरकार की पीएम कृषक मित्र सूर्य योजना के अंतर्गत हर साल 1 लाख किसानों को सोलर पंप सब्सिडी पर देने की घोषणा सरकार के द्वारा की गई है. लेकिन धरातल पर कहानी कुछ ओर बयां कर रही है. सोलर पंप सब्सिडी योजना के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन करने वाले किसानों को 1 साल से अधिक समय बीत जाने के बाद भी सोलर पंप का लाभ नहीं मिल पाया है.

रजिस्ट्रेशन के बावजूद नहीं मिल रहा सोलर पंप
रतलाम जिले में किसानों को रजिस्ट्रेशन करवाने और अंशदान की राशि जमा करवाने के बाद भी सोलर पंप नहीं मिल पाए हैं. सिरूखेड़ी के रहने वाले किसान बाबूलाल पाटीदार करीब डेढ़ साल से ऊर्जा विकास निगम, कलेक्ट्रेट और सोलर पंप लगाने वाली कंपनी के चक्कर लगा रहे हैं. जनसुनवाई, सीएम हेल्पलाइन में लगातार शिकायत करने के बाद उन्हें सितंबर महीने में सोलर पंप लगाए जाने का आश्वासन मिला है.

डेढ़ साल में भी किसान लगा रहा दफ्तरों के चक्कर (ETV Bharat)

रतलाम में नहीं दफ्तर, मंदसौर जाने की मजबूरी
दरअसल, इस योजना के लिए जिम्मेदार एजेंसी और कंपनी का कार्यालय रतलाम में है ही नहीं. ऊर्जा विकास निगम का कार्यालय मंदसौर जिले में है. जिसकी वजह से किसानों को इस योजना के अंतर्गत आने वाली किसी भी परेशानी के लिए मंदसौर स्थित ऊर्जा विकास निगम के कार्यालय जाना पड़ता है. पीड़ित किसान बाबूलाल पाटीदार ने बताया कि, ''उनके द्वारा जनवरी 2025 में तीन सोलर पंप कनेक्शन के लिए आवेदन किए गए थे. जिसके लिए कुल 2 लाख 34 हजार रुपये जमा करवाए थे. लेकिन डेढ़ साल बीत जाने के बाद भी उन्हें सोलर पंप कनेक्शन नहीं मिल सका है.''

सितंबर में सोलर पंप मिलने का आश्वासन
उनके अनुसार रतलाम जिले के अन्य किसानों को भी रजिस्ट्रेशन और अंशदान जमा करवाने के बाद सोलर पंप नहीं मिल पाया है. इस मामले में शिकायत पर कार्यवाही करने वाले डिप्टी कलेक्टर संजय शर्मा ने बताया कि, ''मंदसौर स्थित मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम के कार्यालय से विलंब के बारे में पत्राचार कर जानकारी प्राप्त की गई है. जिसमें पंप एजेंसी को सोलर पंप इंस्टॉलेशन करना है. सितंबर 2026 में किसान के यहां सोलर पंप इंस्टॉलेशन कर दिए जाने की जानकारी ऊर्जा विकास निगम द्वारा दी गई है.''

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रजिस्ट्रेशन के बावजूद नहीं मिल रहा सोलर पंप (ETV Bharat)

सोलर पंप पर सब्सिडी दे रही सरकार
गौरतलब है कि, छोटे किसानों को सिंचाई के लिए केंद्र और राज्य सरकार सोलर पंप सब्सिडी स्कीम का लाभ दे रही है. जिसके अंतर्गत किसानों को 3 से 7.5 एचपी के सोलर पंप दिए जाने के लिए 90% तक अनुदान का प्रावधान है. यह योजना मुख्यमंत्री सोलर पंप सब्सिडी स्कीम और पीएम कृषक मित्र सूर्य योजना के नाम से जानी जाती है. हालांकि प्रचार-प्रसार के अभाव में किसानों को इस योजना के बारे में कम ही जानकारी है. लेकिन इस योजना के अंतर्गत जिन किसानों ने रजिस्ट्रेशन और अंशदान की राशि जमा करवाई थी उन्हें भी अब तक सोलर पंप का लाभ नहीं मिल पाया है.

बहरहाल, सोलर पंप सब्सिडी योजना के 2 लाख 34 हजार रुपए जमा करवाने के बाद भी किसान को लंबा इंतजार करना पड़ रहा है. विद्युत कनेक्शन नहीं होने की वजह से किसान अपने खेत में सिंचाई भी नहीं कर पा रहा है. वहीं, ऋण लेकर किसान द्वारा अंशदान की राशि जमा करवाई गई थी. जिसका ब्याज भी किसान को भुगतना पड़ रहा है.

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