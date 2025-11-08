ETV Bharat / state

रतलाम में किसानों का रिस्की जुगाड़, 15 मिनट में बना रहे धमाका करने वाली कार्बाइड गन

किसान खेत पर ही 15 मिनट में बना लेते हैं गन लेकिन अपनी फसल को नीलगाय (घोड़ारोज) से बचाने के लिए किसान खेत पर ही 15 मिनट में यह गन बना लेते हैं. वहीं, इसमें धमाका करने के लिए आवश्यक कार्बाइड भी बड़ी आसानी से हार्डवेयर की दुकान पर मिल रहा है. जुगाड़ से धमाके वाली गन बना रहे किसानों का कहना है कि फसल को बचाने के लिए रिस्क तो उठाना पड़ता है.

रतलाम: रबी के सीजन में बोई गई फसलों की जंगली जानवरों से रखवाली के लिए किसान जुगाड़ से बनाई जाने वाली कार्बाइड गन का प्रयोग कर रहे हैं. यह वही पीवीसी पाइप से बनी जुगाड़ गन है जिसकी वजह से एमपी में कई लोगों की आंखें चली गई और कई लोगों की आंख एवं चेहरे पर गंभीर चोट भी आई थी. इसके बाद मध्य प्रदेश में इस तरह की जुगाड़ वाली गन की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया था.

कार्बाइड गन से कई लोगों की आंखें प्रभावित

दिवाली और दिवाली के बाद भोपाल और मध्य प्रदेश के कई क्षेत्रों में धमाका करने वाली पीवीसी गन की वजह से बच्चों और वयस्क लोगों की आंखों में चोट लगने और रोशनी चली जाने के मामले सामने आए थे. जिसके बाद मध्य प्रदेश के कई जिलों में इस तरह की धमाके करने वाली जुगाड़ की गन की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया था.

बाजार में आसानी से मिल जाता है कार्बाइड (ETV Bharat)

किसान जानवरों को भगाने में करते हैं गन का इस्तेमाल

आमतौर पर पीवीसी पाइप से बनाई जाने वाली इस गन का प्रयोग किसान अपने खेतों पर जंगली जानवरों को भगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं. जिसमें कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है. कार्बाइड जब पानी के संपर्क में आता है तो उसमें ज्वलनशील और धमाका करने वाली गैस बनती है. जैसे ही लाइटर द्वारा चिंगारी निकलती है तो इस पीवीसी गन में जोरदार धमाका और चिंगारी निकलती है.

किसान बोले-नीलगायों से हमारी फसल बचाए सरकार

मथुरी गांव में अपने खेत पर पीवीसी पाइप की गन लेकर बैठे किसान समरथ पटीदार ने बताया कि, ''हमें पता है कि इससे नुकसान पहुंच सकता है. लेकिन करें क्या अपनी आंखों के सामने फसल को बर्बाद होते भी नहीं देख सकते, इसलिए यह रिस्क उठा रहे हैं.'' पास में बैठे किसान किशन माली ने बताया कि, ''इसकी बिक्री पर भले ही शासन ने रोक लगाई हो लेकिन यह तो 15 मिनट में खेत पर ही बन जाती है. इसमें प्रयोग किया जाने वाला कॉर्बेट हार्डवेयर की दुकान पर मिलता है. सरकार को प्रतिबंध लगाना ही है तो घोड़ा रोज पर लगाना चाहिए, जिससे हमारी फसले सुरक्षित हो सकेंगी.''

वहीं, एक अन्य किसान उत्तम राठौड़ ने बताया कि, ''ऑनलाइन शॉपिंग साइट पर भी जुगाड़ की कार्बाइड गन और पोटाश गन मिल रही है. खतरनाक केमिकल और उसकी गैस की वजह से होने वाले स्वास्थ्य को नुकसान से बेखबर किसान आगामी रबी सीजन की फसलों को जंगली जानवरों के प्रकोप से बचाने के में जुटा हुआ है. वहीं, किसानों ने मांग की है कि सरकार उनकी इस समस्या का समाधान जल्दी करे.''