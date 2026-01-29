रतलाम में किसानों को नहीं मिल रहा जैविक फसल का बाजार, चौपाल बंद होने से अन्नदाता परेशान
रतलाम में कम दाम पर जैविक फसल बेचने को मजबूर हैं किसान, बाजार उपलब्ध नहीं होने से हतोत्साहित हो रहे अन्नदाता.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : January 29, 2026 at 6:04 PM IST
रतलाम: केंद्र और प्रदेश की सरकार जैविक और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन योजना लाकर जैविक किसानों को रजिस्टर्ड कर रही है. लेकिन प्राकृतिक खेती अपना चुके सैकड़ों किसानों को अब तक उनके जैविक उत्पाद का बाजार ही नहीं मिल पाया है. जिसकी वजह से किसान अब जैविक खेती छोड़कर दोबारा रासायनिक खेती को अपना रहे हैं.
जैविक चौपाल भी पड़ी है बंद
जैविक खेती करने वाले किसानों के समूह और संस्था को रतलाम जिला पंचायत में जैविक चौपाल शुरू करने के लिए कमरा भी अलॉट किया गया था लेकिन उसे भी अधिकारियों के बदले जाने के बाद बंद करने के मौखिक आदेश जारी हो चुके हैं. इसके बाद अब रतलाम जिले के जैविक और प्राकृतिक खेती करने वाले किसान अपनी फसल को सामान्य फसल के ही साथ मंडी में बेचने को मजबूर हैं.
बजार से नदारत हैं जैविक उत्पाद के खरीददार
वर्षों से जैविक खेती और प्राकृतिक तरीकों से खेती करने वाले आंबा गांव के किसान राजेंद्र सिंह राठौर बताते हैं कि "केंद्र और राज्य सरकार जैविक और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए इतने प्रयास कर रही है, लेकिन हमारे जैविक उत्पाद को खरीदने वाला खरीदार और मार्केट नदारद है. जिससे किसान इसके प्रति प्रोत्साहित होने की बजाय हतोत्साहित हो रहे हैं."
कम दाम पर जैविक फसल बेचने को मजबूर
किसान राजेंद्र ने बताया कि "तत्कालीन कलेक्टर राजेश बाथम द्वारा जैविक उत्पादन करने वाले किसानों के समूह को जिला पंचायत रतलाम में बाजार लगाने के लिए एक कमरा उपलब्ध करवाया गया था. जहां रतलाम जिले के किसानों सहित आसपास के जिलों के वास्तविक जैविक किसानों के उत्पाद बिक्री के लिए रखे जाते थे. लेकिन अब जिला पंचायत सीईओ वैशाली जैन द्वारा मौखिक आदेश पर इसे बंद करवा दिया गया है. ऐसी स्थिति में किसानों को अपनी उपज सामान्य फसल के साथ ही कम दामों पर बेचना पड़ रही है."
जैविक फसल के लिए उपलब्ध नहीं है बाजार
पिपलोदा तहसील के धामेड़ी गांव के रहने वाले किसान बलराम माली ने बताया कि "बीते 5 वर्षों से जैविक खेती करते आ रहे हैं. वर्तमान में हल्दी. मिर्ची और गेंहूं सहित कई सब्जियों की जैविक फसल का उत्पादन किया है, लेकिन अब उन्हें अपनी फसल को बेचने के लिए बाजार ही नहीं मिल रहा है. गांव के अन्य किसान भी उन्हें देखकर प्रभावित हुए थे और उन्होंने भी प्राकृतिक खेती करने का मन बनाया था, लेकिन अब वे लोग भी हमसे सवाल कर रहे हैं कि अब यह जैविक फसल किसको बेचे."
रतलाम में हैं 3 हजार रजिस्टर्ड जैविक किसान
इस मामले में कृषि विभाग के अधिकारी बिका वास्के का कहना है कि "जिले में कुल 3000 रजिस्टर्ड जैविक और प्राकृतिक खेती करने वाले किसान हैं. जिन्हें अपनी फसल बेचने के लिए जल्दी ही जैविक उत्पाद के लिए अलग से बिक्री प्लेटफार्म उपलब्ध करवाया जाएगा. जहां किसान अपनी फसल को बेच सकेंगे."
- मध्य प्रदेश सरकार ने दिया किसानों को न्यौता, जबलपुर में हर रविवार लगेगा जैविक हाट
- जहरीली सब्जी और अनाज से मिलेगा छुटकारा, नेचुरल सब्जियों के लिए फटाफट पहुंचे यहां
किसानों का कहना है कि यदि मंडी में अलग से शेड उपलब्ध भी करवा दिया जाता है, तो इस बात की मॉनिटरिंग कौन करेगा कि जो उत्पाद लाया गया है, वह जैविक है या नहीं.