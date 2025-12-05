ETV Bharat / state

अमरूद की खेती से भर गया मन ,दाम नहीं मिले तो किसान चलवा रहे बगीचे पर बुलडोजर

उद्यानिकी और फलोद्यान के लिए प्रसिद्ध रतलाम में किसान बड़े क्षेत्र में वीएनआर जाम, ताइवानी पिंक और अन्य किस्म के अमरूद के बगीचे लगाए हैं. उद्यानिकी विभाग के आंकड़ों के अनुसार अकेले रतलाम ब्लॉक में ही 2 हजार हेक्टेयर में अमरूद के बगीचे लगे हैं. लेकिन इस वर्ष अच्छा उत्पादन के बावजूद दाम नहीं मिल रहे हैं. जिसकी वजह से अब अमरूद की खेती घाटे का सौदा साबित हो रही है. किसान डीएल पाटीदार ने बताया कि "60 से 80 रुपये प्रति किलो बिकने वाला वीएनआर और ताइवानी पिंक अमरूद अब 20 से 25 रुपए किलो में ही बिक रहा है. जिससे किसानों की लागत भी नहीं निकल पा रही है."

रतलाम: कृषि और उद्यानिकी फसलों के लिए मशहूर रतलाम के तीतरी, मथुरी और करमदी क्षेत्र के अमरूद उत्पादक किसान इस समय भारी आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं. बाजार में अमरूद के दाम रिकॉर्ड स्तर पर गिरकर 25 से 30 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गए हैं. इससे परेशान किसान अब अपने बगीचे उखाड़ रहे हैं और अन्य खेती की तरफ रुख कर रहे हैं. तितरी गांव के किसान डीएल पाटीदार ने अपने अमरूद के बगीचे पर बुलडोजर चलवा दिया. वहीं, अन्य किसान भी अमरूद के बगीचे को हटाकर अन्य उद्यानिकी फसल लगाने की तैयारी कर रहे हैं.

रतलाम में किसान के बगीचे पर बुलडोजर चलाया (ETV Bharat)

मंडी में दाम नहीं, लागत भी नहीं निकल रही

किसान डीएल पाटीदार ने आगे बताया कि "पूरे साल मेहनत करने के बाद यदि घाटा ही होना है तो क्यों ना दूसरी फसल लगाई जाए." वहीं, अमरूद का बगीचा हटा चुके विनोद पाटीदार ने बताया कि "हमें अब अन्य विकल्पों की तरफ जाना पड़ेगा. हमारे बागीचों में जड़ का कीड़ा लगने की वजह से भी नुकसान हो रहा है. साथ ही अमरूद के अच्छे दाम भी नहीं मिल रहे हैं. इसके कारण उन्होंने अन्य बागवानी की फसल लगाने के लिए खेत खाली कर लिया है."

अंगूर और एप्पल के बाद अब अमरूद का नंबर

मथुरी गांव के किसान समरथ पाटीदार ने बताया कि "पहले हमारे क्षेत्र में बड़ी संख्या में लोगों ने अंगूर के बगीचे लगाए थे. फिर एप्पल बेर और अब अमरूद के बगीचे भी बड़ी संख्या में लगाए हुए हैं. किसान लंबी मेहनत और बड़ा खर्च करके एक बागीचा तैयार करता है. लेकिन कम दाम और शासकीय मदद नहीं मिलने से किसान को अपने बगीचे हटाने पड़ रहे हैं. हमारे क्षेत्र में पहले लोगों ने अंगूर के बगीचे जेसीबी से हटा दिए थे, अब अमरूद के बगीचे जेसीबी से हटा रहे हैं."

रतलाम में अमरूद के मिल रहे कम दाम (ETV Bharat)

इस मामले में कृषि वैज्ञानिक और उद्यानिकी विशेषज्ञ डॉ मुस्तफा हुसैन का कहना है कि "हाइब्रिड वैरायटी या वीएनआर वैरायटी के अमरूद की बजाय इलाहाबादी सफेदा और देशी नस्ल के अमरूद की डिमांड लोकल मार्केट में भी होती है. ऐसे में यदि बड़े शहरों की मंडियों में डिमांड नहीं भी हो तो यह लोकल मार्केट में बिक जाती है, और किसानों की लागत निकल जाती है. इसके साथ ही इनके देशी नस्ल के अमरूद पर किसानों को कम खर्च करना पड़ता है. इसके अलावा यह बगीचे लंबे वक्त तक किसानों को अमरूद की फसल देते हैं."