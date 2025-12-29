ETV Bharat / state

भावांतर के भंवर में फंसे कई किसान, मैसेज तो आया खाते में राशि का अभी भी इंतजार

सोयाबीन के लिए शुरू की गई भावांतर योजना को लेकर पहले भ्रम फैला. अब किसान राशि के लिए भटक रहे हैं.

Soyabean Bhavantar scheme
भावांतर के भंवर में फंसे कई किसान, अभी तक नहीं मिली राशि (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : December 29, 2025 at 7:40 PM IST

4 Min Read
रतलाम : भावांतर भुगतान योजना के अंतर्गत सोयाबीन बेचने वाले किसानों को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने जावरा में आयोजित कार्यक्रम में सिंगल क्लिक से 810 करोड रुपए की भावांतर की राशि जारी की. इससे एक महीने से राशि के इंतजार में बैठे किसानों के चेहरे पर खुशी लौट आई. लेकिन कुछ ऐसे भी किसान हैं, जिनका भुगतान अब भी नहीं मिल पाया है.

सोशल मीडिया पर किसानों ने वीडियो जारी कर भावांतर भुगतान की राशि नहीं मिलने और नाममात्र की राशि जारी किए जाने की बात कही है. दूसरी तरफ, रतलाम कृषि उपज मंडी में आगामी 3 दिन तक भावांतर भुगतान योजना के अंतर्गत सोयाबीन खरीदी नहीं किए जाने का नोटिस भी मंडी प्रशासन ने जारी कर दिया है.

भावांतर का मैसेज तो आया खाते में राशि का अभी भी इंतजार (ETV BHARAT)

किसान बोले- मैसेज आया, खाते में रुपए नहीं आए

17 नवंबर के बाद से भावांतर भुगतान योजना के अंतर्गत सोयाबीन बेचने वाले किसानों को भावांतर की राशि अब तक नहीं मिली है. एक महीना बीत जाने के बाद भी भावांतर की राशि नहीं मिलने पर किसान कलेक्ट्रेट पहुंचे. जहां उन्हें संतोषजनक जवाब नहीं मिला. भावांतर भुगतान योजना के लिए बनाई गई हेल्प डेस्क पर किसानों को कोई जानकारी देने वाला नहीं मिला.

कलेक्ट्रेट में किसानों की सुनवाई नहीं

कलेक्ट्रेट पहुंचे किसानों का कहना है कि एक तरफ तो भावांतर भुगतान योजना का पेमेंट नहीं मिला है. वहीं, खाद के टोकन लेने के लिए भी दिनभर लाइन में लगना पड़ रहा है. भावांतर भुगतान योजना के अंतर्गत पंजीकृत किसानों को सोयाबीन बेचने पर एमएसपी दर 5328 प्रति क्विंटल के अनुसार डिफरेंस की राशि प्रदेश सरकार द्वारा दी जानी है. भावांतर भुगतान योजना के अंतर्गत 17 नवंबर से दिसंबर के तीसरे हफ्ते तक सोयाबीन बेचने वाले अधिकांश किसानों को भावांतर राशि उनके खातों में मिल चुकी है. लेकिन कई किसानों को भावांतर की राशि नहीं मिली है.

Soyabean Bhavantar scheme
किसान बोले- मैसेज आया खातों में रुपए नहीं आए (ETV BHARAT)

एक माह से कर रहे भावांतर राशि का इंतजार

मथुरी गांव के किसान रमेश पाटीदार ने बताया "भावांतर भुगतान योजना के अंतर्गत 25 नवंबर को 9 क्विंटल सोयाबीन स्वयं और 14 क्विंटल सोयाबीन पत्नी के नाम पर बेचा था. भावांतर की राशि उन्हें प्राप्त नहीं हुई है." किसान योगेश पाटीदार ने बताया "19 नवंबर को सोयाबीन भावांतर भुगतान योजना के अंतर्गत बेचा था, जिसका मैसेज भी उन्हें रविवार शाम को प्राप्त हुआ है. लेकिन बैंक खाते में अब तक रुपए प्राप्त नहीं हुए."

खराब क्वालिटी का सोयाबीन क्यों नहीं खरीदा

किसान धर्मराज पाटीदार ने भी बताया "19 नवंबर को 9 क्विंटल से अधिक सोयाबीन योजना के अंतर्गत बेचा था लेकिन भावांतर की राशि उन्हें अब तक बैंक खाते में प्राप्त नहीं हुई, जबकि मैसेज उन्हें रविवार शाम को ही प्राप्त हो गया था." किसान यशवंत सिंह ने बताया "उनका सोयाबीन ₹4000 प्रति क्विंटल बिका था. लेकिन उन्हें बेहद कम भावांतर की राशि प्राप्त हुई है. राशि इतनी कम है की मंडी में सोयाबीन ले जाने का ट्रैक्टर ट्राली भाड़ा तक नहीं निकला."

किसान नेता समरथ पाटीदार ने कहा "मौसम की मार की वजह से फसल की गुणवत्ता खराब हुई है. इसमें किसानों का क्या दोष है. पहले मुख्यमंत्री ने कहा था कि किसान का हर एक दाना खरीदा जाएगा लेकिन अब खराब क्वालिटी के नाम पर ₹3500 प्रति क्विंटल से नीचे बिकने वाले सोयाबीन को भावांतर भुगतान योजना में शामिल ही नहीं किया गया है."

मैसेज आया है तो राशि भी खाते में पहुंचेगी

किसानों की समस्या को लेकर कृषि विभाग की अधिकारी नीलम सिंह का कहना है "जिन किसानों को मैसेज मिला है, उन्हें राशि बैंक खातों में मिल जाएगी." वहीं, रतलाम मंडी में भावांतर की खरीदी 3 दिन बंद रहने के सवाल पर मंडी सचिव लक्ष्मी भंवर ने पोर्टल में तकनीकी समस्या होने की वजह से खरीदी नहीं किए जाने और किसानों को 1 जनवरी तक सोयाबीन भावांतर योजना के अंतर्गत बेचने नहीं लाने की अपील की है.

