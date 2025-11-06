ETV Bharat / state

रतलाम के किसान ने मिर्ची के साथ उगाई खीरा ककड़ी, एक खेत में 3 मिक्स क्रॉप से बंपर कमाई

रतलाम में किसान कर रहे इनोवेशन, एक खेत में मिर्ची के साथ उगाई खीरा ककड़ी, कम लागत में ज्यादा मुनाफा.

RATLAM MIXED FARMING
एक खेत में तीन मिक्स क्रॉप से कमाए पैसा (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 6, 2025 at 11:31 AM IST

3 Min Read
रतलाम: खरीफ और रबी सीजन की पारंपरिक खेती करने वाले किसान अब उद्यानिकी और औषधीय फसलों को भी अपना रहे हैं. रतलाम के किसान मिश्रित खेती अपनाकर एक ही खेत से 2 या 3 तक फसल ले रहे हैं. रतलाम के करमदी गांव के किसान मनोहर सिंह राजपुरोहित ने 5 बीघा खेत में मिर्ची और खीरा ककड़ी की मिश्रित फसल लगाई है. जिससे वह सोयाबीन अथवा गेहूं चना की पारंपरिक फसल से अधिक उत्पादन और मुनाफा हासिल कर पा रहे हैं.

यही नहीं उद्यानिकी फसल की मिश्रित खेती करने से उन्हें केश क्रॉप भी हासिल हो रही है. वहीं, एक फसल के दाम नहीं मिलने पर दूसरी फसल से घाटे की की पूर्ति भी हो जाती है.

रतलाम के किसान ने मिर्ची के साथ उगाई खीरा ककड़ी (ETV Bharat)

क्या है यह मिश्रित खेती
एक ही खेत में दो तरह की फसल एक साथ लगाए जाने को मिश्रित खेती कहा जाता है. जैसे अनाज और दलहन की मिश्रित खेती खरीफ और रबी सीजन में भी की जाती है. मालवा के कुछ जिलों में सोयाबीन के साथ मक्का की मिश्रित खेती की भी जाती थी. वहीं, उद्यानिकी फसलों में बेल वर्गीय और सब्जियों की मिश्रित खेती भी की जाती है. उद्यानिकी विभाग के विशेषज्ञ सुबोध ठाकरे ने बताया कि, ''किसान मिश्रित खेती को अपनाकर कम जगह में कम लागत से अधिक मुनाफा कमा सकते हैं. मिश्रित खेती करने से किसान को दो फसलों से आय प्राप्त करने का अवसर मिलता है.''

मिर्ची और खीरा ककड़ी की मिश्रित खेती से मिली सफलता
रतलाम के करमदी गांव के किसान मनोहर सिंह ने जुलाई के महीने में मिर्ची की फसल लगाई थी. लेकिन इसके साथ ही उन्होंने सितंबर माह में मिर्ची के पौधों के बीच में खीरा ककड़ी की बुआई कर दी. करीब 40 दिनों में ही खीरा ककड़ी पर फल आने शुरू हो गए. वहीं, मिर्ची की फसल भी तैयार हो चुकी है. हरी मिर्च के दाम कम मिलने की स्थिति में किसान के पास लाल मिर्च प्राप्त करने का भी विकल्प मौजूद रहता है.

गेहूं और सोयाबीन से दुगुना फायदा
मनोहर सिंह राजपुरोहित ने बताया कि, ''वह बीते 4 वर्षों से यह प्रयोग कर रहे हैं. मिर्ची और ककड़ी की फसल लेने के बाद इसी मल्चिंग और बेड पर तुरई की फसल लगाकर वह एक ही खेत से तीसरी फसल भी प्राप्त कर सकेंगे. जिसमें उन्हें सोयाबीन और गेहूं की पारंपरिक फसल से दोगुना फायदा प्राप्त होता है.'' राजपुरोहित के अनुसार, ''यदि पांच बीघा से कम खेती वाले किसान इस मिश्रित खेती के फार्मूले को अपनाए तो वह सोयाबीन और गेहूं की फसल की अपेक्षा अधिक मुनाफा और नगदी देने वाली फसल प्राप्त कर सकेंगे.''

प्रतिकूल मौसम और फसलों के कम दाम मिलने से परेशान किसानों के लिए मिश्रित खेती एक बेहतर विकल्प साबित हो सकती है. खासकर उन छोटे किसानों के लिए जिन्हें खेती से प्रति हफ्ते या प्रति माह आय प्राप्त करने की आवश्यकता होती है.

