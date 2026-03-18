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रूफटॉप मोतियों का तिलिस्म, किसान ने छत पर उगा दिए ढाई करोड़ के मोती

रतलाम के किसान ने छत पर कर डाली मोतियों की खेती, 10 साल में कमाए करोड़ों, एक शेल से 40 मोती बनाने का लक्ष्य.

RATLAM FARMER PEARL FARMING
किसान ने छत पर उगा दिए ढाई करोड़ के मोती (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : March 18, 2026 at 7:59 PM IST

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Updated : March 18, 2026 at 8:15 PM IST

6 Min Read
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रिपोर्ट: विश्वास चतुर्वेदी

रतलाम: मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में रहने वाले किसान ने साबित कर दिया कि यदि हौसले मजबूत हों, तो खेती सिर्फ खेतों तक सीमित नहीं रह सकती. करीब 10 साल पहले महज 18 हजार रुपए की छोटी सी पूंजी से शुरू हुआ मोती की खेती का सफर आज 2.5 करोड़ रुपए के कारोबार में बदल चुका है. खास बात यह है कि इस किसान ने अपने घर की छत को ही मोती उत्पादन का केंद्र बना दिया और अब एक ही शेल से 40 मोती निकालने जैसे अनोखे प्रयोग पर काम चल रहा है.

रतलाम का किसान मोतियों की खेती कर रहा (ETV Bharat)

घर की छत को बना दिया मोतियों का खेत

साल 2016 में जब ज्यादातर किसान पारंपरिक खेती में व्यस्त थे, उस समय पिपलोदा तहसील के नोलखा गांव के रहने वाले दिलीप जगदेव ने कुछ अलग करने का फैसला लिया. उन्होंने अपने घर की छत को ही खेत बना लिया और मोती खेती की शुरुआत कर दी. शुरुआत में करीब 500 शेल के साथ काम शुरू किया गया, जिसकी लगात उस समय करीब 15 से 18 हजार रुपए आई थी.

RATLAM PEARL FARMING ON ROOFTOP
रतलाम का किसान कर रहा मोतियों की खेती (ETV Bharat)

ओडिशा से ली ट्रेनिंग, फिर उठाया नुकसान

दिलीप जगदेव बताते हैं कि "मोती के खेती की बारीकियां सीखने के लिए उन्होंने ओडिशा के भुवनेश्वर स्थित संस्थान से प्रशिक्षण लिया. इसके बाद ‘मत्स्य संपदा योजना’ के तहत इस तकनीक को समझा और फिर इसे अपने स्तर पर लागू किया. हालांकि शुरुआत के 3 से 4 साल उनके लिए बेहद चुनौतीपूर्ण रहे. कई बार नुकसान हुआ, शेल खराब हुए और उत्पादन नहीं मिल पाया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी. लगातार प्रयोग और सीख के बाद आखिरकार सफलता तक पहुंच गए.

3-4 साल की मेहनत के बाद मिला पहला मोती

दिलीप जगदेव के अनुसार मोती की खेती में धैर्य सबसे बड़ी पूंजी होती है. ऐसे में उनको भी पहला सफल मोती तैयार करने में करीब 3 से 4 साल का समय लगा. इस दौरान उन्हें आर्थिक नुकसान भी झेलना पड़ा, लेकिन उनका आत्मविश्वास कभी कमजोर नहीं पड़ा. धीरे-धीरे तकनीक में सुधार हुआ और उत्पादन बढ़ने लगा. यही वह मोड़ था, जहां से उनका सफर सफलता की ओर तेजी से बढ़ा. इसके बाद दिलीप जगदेव निरंतर सफलता की ओर बढ़ते गए.

PEARL FARMING CRORE INCOME
मोतियों के साथ किसान दिलीप जगदेव (ETV Bharat)

आज 25 हजार से ज्यादा शेल का बड़ा सेटअप

वर्तमान में किसान के पास दो बड़े प्लांटेशन हैं. एक में करीब 25 हजार शेल और दूसरे में 7 हजार शेल का उत्पादन चल रहा है. उनके रतलाम-जावरा स्थित गांव नोलखा में ट्रेनिंग और फार्मिंग सेंटर संचालित हो रहा है. यहां से हर साल हजारों मोती तैयार किए जा रहे हैं. 7 हजार शेल से ही करीब 14 हजार मोती का उत्पादन निकल रहा है, जो उनके व्यवसाय को लगातार विस्तार दे रहा है.

RATLAM FARMER CRORE EARN PEARL
मोती की ज्वेलरी (ETV Bharat)

दो तरह के मोती बनाते हैं दिलीप जगदेव

उन्होंने बताया कि वो दो तरह के मोती तैयार करते हैं. पहला डिजाइनर मोती, जिसमें 100 से ज्यादा डिजाइन उपलब्ध है. ये खास तरह की सर्जरी के जरिए तैयार किए जाते हैं. दूसरा गोल मोती होता है, जिसका उपयोग माला और आभूषणों में किया जाता है. इनके द्वारा बनाए जा रहे मोती का आकार भी 2 एमएम से लेकर 10 एमएम तक तैयार किया जा रहा है, जिससे बाजार में अलग-अलग ग्राहकों की मांग पूरी हो रही है.

इस प्रकार शेल से तैयार होता है नया मोती

किसान ने बताया कि मोती बनाने की प्रक्रिया बेहद रोचक और तकनीकी पूर्ण है. सबसे पहले नदी से शेल लाए जाते हैं और उन्हें स्थानीय पानी के अनुसार तैयार किया जाता है. इसके बाद एक छोटी सर्जरी के जरिए शेल के अंदर ‘न्यूक्लियस’ डाला जाता है. सर्जरी के बाद शेल को 5 दिन तक ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है ताकि घाव भर सके. इसके बाद इन्हें टैंक में शिफ्ट किया जाता है, जहां 1.5 साल से लेकर 4 साल तक का समय मोती बनने में लगता है.

RATLAM FARMER PEARL FARMING
शेल से निकलते मोती (ETV Bharat)

अब एक शेल से 40 मोती बनाने का लक्ष्य

अब तक देश में एक शेल से 1 या 2 मोती ही तैयार किए जाते थे, लेकिन किसान ने इसे बदलने की ठानी है. उन्होंने एक शेल से 40 मोती तैयार करने का लक्ष्य रखा है, जिस पर काम जारी है. अगर यह प्रयोग सफल होता है, तो यह देश में मोती खेती की दिशा बदल सकता है और उत्पादन कई गुना बढ़ सकता है.

RATLAM FARMER PEARL FARMING
मोतियों की माला (ETV Bharat)

सोशल मीडिया बना सबसे बड़ा बाजार

बता दें कि मोती तैयार करने के बाद सबसे बड़ी चुनौती होती है उसे बेचना, लेकिन इस किसान ने मार्केटिंग का भी नया तरीका अपनाया. सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए वे अपने उत्पाद देशभर में बेच रहे हैं. दिलीप बताते हैं कि मोती की धार्मिक और ज्योतिषीय मान्यता भी इसकी मांग को मजबूत बनाती है. अंगूठियों और मालाओं में इसका उपयोग बड़े स्तर पर किया जाता है. इसीलिए सोशल मीडिया पर ही उन्हें आसानी से ग्राहक मिल जाते हैं.

5 हजार से ज्यादा लोगों को दे चुके हैं ट्रेनिंग

दिली सिर्फ खुद तक सीमित नहीं रहा, बल्कि अब तक हजारों लोगों को मोती खेती की ट्रेनिंग दे चुके हैं. उनके कई छात्र आज इस क्षेत्र में सफल व्यवसाय भी कर रहे हैं. दिल्ली, इंदौर और रतलाम में उनके ट्रेनिंग सेंटर हैं, जहां युवा इस तकनीक को सीखकर आत्मनिर्भर बन रहे हैं.

RATLAM FARMER DILIP JAGDEV
किसान दिलीप की खेती से निकले मोतियों की माला (ETV Bharat)

मोती की खेती में लागत कम, मुनाफा ज्यादा

मोती के खेती की सबसे बड़ी खासियत इसकी कम लागत और अच्छा मुनाफा है. विशेषज्ञों के अनुसार एक शेल तैयार करने में करीब 20 रुपए का खर्च आता है, जबकी बाजार में इसकी कीमत करीब 100 रुपए तक मिल जाती है. यानी 2 साल में 80 रुपए का सीधा मुनाफा. इस हिसाब से यह खेती युवाओं के लिए एक बेहतरीन पार्ट टाइम या फुल टाइम बिजनेस मॉडल बन सकती है.

Last Updated : March 18, 2026 at 8:15 PM IST

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