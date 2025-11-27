ETV Bharat / state

रतलाम में रात को सिंचाई को मजबूर किसान, फेंसिंग में करंट दौड़ने से एक कृषक की मौत

मध्य प्रदेश के रतलाम में सिंचाई के दौरान करंट लगने से किसान की मौत, नाराज किसानों ने सीएम मोहन यादव को लिखा पत्र.

RATLAM FARMER DIES DUE TO ELECTRIC SHOCK
रतलाम में सिचाई के दौरान करंट लगने से किसान की मौत (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 27, 2025 at 3:42 PM IST

3 Min Read
रतलाम: बरबोदना गांव में मंगलवार रात को खेत की सिंचाई करने गए किसान की करंट लगने से दर्दनाक मौत हो गई. मृतक की पहचान 28 वर्षीय जीवन पाटीदार के रूप में हुई. बुधवार सुबह जब अन्य किसान खेत में पहुंचे तो जीवन का शव खेत में पड़ा मिला. मौके पर मौजूद लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी. सूचना मिलते ही नामली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मर्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजन को सौंप दिया.

खेत में पड़ा मिला किसान का शव

गौरतलब है कि विद्युत वितरण कंपनी द्वारा रबी सीजन की सिंचाई के लिए बिजली सप्लाई का शेड्यूल एक हफ्ते पहले ही बदल दिया था. रात में सिंचाई के लिए बिजली देने को लेकर किसान संगठनों ने विरोध भी दर्ज कराया था. लेकिन बिजली कंपनी ने शेड्यूल में बदलाव नहीं किया. अब बरबोदना गांव में रात में सिंचाई करने गए किसान की करंट लगने से मौत हो गई.

परिवार में एकमात्र कमाने वाला था जीवन

मृतक जीवन अपने परिवार में एकमात्र कमाने वाला था. उनके परिवार में माता-पिता, पत्नी और एक बेटा है. वह अपनी पैतृक जमीन पर खेती कर परिवार का भरण पोषण करता था. गांव के पूर्व सरपंच कृष्ण पाटीदार ने जानकारी देते हुए बताया कि "जीवन ने 24 नवंबर को फसलों को घोड़ारोज से बचाने के लिए वायर फेंसिंग की थी. लेकिन पास से जा रही सर्विस लाईन से फेंसिंग में करंट फैल गया. रात में सिंचाई के दौरान उसे करंट लगा. गांव के लोगों को इस दुर्घटना के बारे में सुबह जानकारी मिली."

रात में बिजली देने से किसान नाराज

रबी सीजन के लिए विद्युत वितरण कंपनी ने कृषि फीडर पर विद्युत सप्लाई का नया शेड्यूल जारी किया है, जिसके अंतर्गत रात में भी किसानों को खेत में जाकर सिंचाई करना पड़ रही है. जिसे लेकर नामली क्षेत्र के किसानों ने एक हफ्ते पहले ही विद्युत वितरण कंपनी के कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया था.

किसानों ने सीएम मोहन यादव को लिखा पत्र

कृषि के लिए दिन में बिजली उपलब्ध करवाने की मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की घोषणा को याद करवाने के लिए मुख्यमंत्री को पत्र लिखने की बात भी किसान नेताओं ने कही थी. किसानों को रात में बिजली मिलने पर कड़ाके की ठंड में भी खेत में जाना पड़ता है. जंगली जानवर सहित करंट लगने का खतरा भी किसानों को होता है. इसी मामले को लेकर किसान रात में विद्युत सप्लाई को लेकर संतुष्ट नहीं है और इसे बदलने की मांग लगातार कर रहे हैं.

बहरहाल करंट लगने से किसान की मौत के मामले में नामली थाना पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच प्रारंभ कर दी है. जांच अधिकारी कमल पटेल के अनुसार घटना के संबंध में परिजनों और खेत के पड़ोसियों के बयान लिए जा रहे हैं.

