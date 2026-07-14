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रतलाम में नाराज किसान पानी की टंकी पर चढ़ा, SDM के आश्वसन के बाद शांत हुआ गुस्सा

रतलाम में नाराज किसान चढ़ा पानी की टंकी में, सीमांकन में किसान की जमीन निकली कम, अधिकारियों से नाराजगी, एसडीएम ने दिया आश्वासन.

RATLAM FARMER CLIMBED WATER TANK
रतलाम में नाराज किसान पानी की टंकी पर चढ़ा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 14, 2026 at 1:17 PM IST

3 Min Read
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रतलाम: जावरा क्षेत्र में सीमांकन ठीक से और पुलिस द्वारा सुनवाई नहीं किए जाने से नाराज होकर एक किसान पानी की टंकी पर चढ़ गया. जावरा के नागदी गांव में सोमवार शाम का यह मामला है. जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है. पानी की टंकी पर चढ़कर बैठ गया किसान मुकेश मालवीय इस बात से नाराज था कि सीमांकन करने पहुंचे पटवारी और राजस्व अधिकारी ने ठीक से सीमांकन नहीं कर पड़ोसी के अतिक्रमण को सही ठहरा दिया.

करीब 2 घंटे तक चले इस ड्रामा के बाद जावरा एसडीम रचना शर्मा और तहसीलदार ने मौके पर पहुंचकर किसान को आश्वस्त किया कि उसकी जमीन का दोबारा सीमांकन करवाया जाएगा. इसके बाद किसान पानी की टंकी से नीचे उतरने को राजी हुआ है.

पानी की टंकी पर चढ़ा किसान (ETV Bharat)

सीमांकन में कम निकली किसान की जमीन

दरअसल, जावरा के नागदी गांव का यह मामला है. किसान मुकेश मालवीय ने बताया कि "उसकी पौने दो बीघा पैतृक जमीन है. पड़ोस के किसान ने उसकी जमीन पर कब्जा कर रखा है. लंबे समय से सीमांकन का आवेदन करने के बाद 22 जून को जब सीमांकन हुआ तो उसकी पौने दो बीघा जमीन मौके पर कम निकली, लेकिन सीमांकन करने आए आरआई और पटवारी ने कोई पंचनामा या सीमांकन रिपोर्ट नहीं दी. उन्होंने मौखिक बोल दिया कि अन्य किसानों की तरफ तुम्हारी जमीन नहीं निकलती है.

उनके मौखिक आदेश पर पड़ोसियों ने खंबे गाड़कर मेरी जमीन पर कब्जा कर लिया. पुलिस को जब इस बारे में सूचना दी तो उल्टा पुलिस वालों ने मुझे ही डांट फटकार लगाई. सुनवाई नहीं होने से परेशान होकर यह कदम उठाया था." किसान के शोले फिल्म के वीरू की तरह पानी की टंकी पर चढ़ जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है.

पानी की टंकी पर चढ़ा किसान

बहरहाल इस मामले में जावरा एसडीएम रचना शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि "किसान के पानी की टंकी पर चढ़ जाने की जानकारी मिली थी. मौके पर राजस्व के अधिकारियों ने पहुंचकर उसकी समस्या को सुना और नियम अनुसार सही सीमांकन किए जाने का आश्वासन दिया गया है. जिस पर किसान संतुष्ट होकर सुरक्षित नीचे उतर आया. उसे इस तरह का व्यवहार नहीं करने की हिदायत भी दी गई है.

गौरतलब है कि सीमांकन, रास्ता विवाद और खेत की मेढ़ का विवाद जैसे मामलों में सुनवाई नहीं होने यह विलंब होने पर गांव में झगड़ा और खूनी संघर्ष जैसे हालात पैदा होते हैं. जिसकी रोकथाम के लिए पुलिस और प्रशासन द्वारा विशेष शिविरों का आयोजन भी थाना और तहसील स्तर पर किया जा रहा है.

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