अमेरिकी थ्री सिस्टर्स फार्मूले से किसान ले रहा डबल फायदा, 1 एकड़ में लगा दी तीन फसल
रतलाम में एक किसान ने खेती में किया अमेरिकी थ्री सिस्टर्स फार्मूले का इस्तेमाल, एक एकड़ में ले रहे तीन फसलों का मजा.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : March 20, 2026 at 8:14 PM IST
रतलाम: एक ही खेत में अलग-अलग तरह की फसलें लगाने की तकनीक को मिश्रित खेती कहा जाता है. मिश्रित खेती करने के एक अमेरिकी मॉडल को यूट्यूब पर देखकर रतलाम के सेमलिया गांव के किसान ने भी मक्का और बेल वर्गीय फसलों की खेती की है. प्रयोग में सफलता मिलने के बाद एक एकड़ में किसान ने मक्का, रेत ककड़ी, खरबूज और तरबूज की फसल को लगाया है. जिससे अब किसान को गर्मियों की फसल में भी एक ही खेत से 3 तरह की फसल प्राप्त हो सकेगी.
क्या है थ्री सिस्टर्स अमेरिकी फॉर्मूला
मंदसौर उद्यानिकी महाविद्यालय के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर रोशन गलानी ने बताया कि "यह मिश्रित खेती का ही एक तरीका है. जिसमें मक्का, सेम की फली या अन्य कोई फली वाली फसल व कद्दू की खेती की जाती है. इसके अंतर्गत एक ही जगह पर पर मक्का, सेम की फली, बीन्स और कद्दू की फसल लगाई जाती है. जो परस्पर एक दूसरे को विकास करने में मदद करती है. जिससे तीनों फसलों का पर्याप्त उत्पादन प्राप्त होता है.
मक्का की फसल का तना बेल को सहारा देने में मदद करता है. वहीं, बेल और फली के पौधे मक्का के तने में खरपतवार नहीं उगने देते हैं और नमी को बनाए रखते हैं. इसके साथ ही बीन्स की जड़ों द्वारा राइजोबियम बैक्टीरिया की मदद से सभी पौधों के लिए नाइट्रोजन की पूर्ति भी की जाती है. इससे जगह, पानी, खाद एवं किसान के समय की भी बचत होती है. वहीं, कम जगह में भी अधिक फसल लेकर आमदनी बढ़ाई जा सकती है."
सेमलिया गांव के किसान ने मॉडिफाई किया फार्मूला
रतलाम के सेमलिया गांव के रहने वाले घनश्याम डोडिया ने थ्री सिस्टर्स अमेरिकी फार्मूले के बारे में यूट्यूब पर एक वीडियो देखा था. इससे प्रेरित होकर पहले उन्होंने थोड़ी जगह में प्रायोगिक तौर पर मक्का और नीचे मटर व लोकी की फसल लगाई थी. जिसमें सफलता मिलने पर फरवरी माह के अंत में 1 एकड़ जमीन में स्वीट कॉर्न, रेत ककड़ी एवं तरबूज-खरबूज की फसलें लगाई है. घनश्याम डोडिया ने बताया कि "इस जमीन में उतनी ही लागत में 3 फसले ली जा सकती है.
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जिसका फायदा भी मिल रहा है. यदि एक फसल के दाम नहीं भी मिल रहे हैं, तो दूसरी फसल के दाम मिलने से आमदनी हो जाती है. इसके साथ ही पानी की भी बचत होती है. प्रायोगिक तौर पर बोई गई फसल में मटर और लोकी जैसी सब्जियों का पर्याप्त उत्पादन मिला. जिसके बाद अब मक्का की फसल में भुट्टे लगना शुरू हो गए हैं. जिन्हें बेचकर तीसरी बार आमदनी प्राप्त होगी. वहीं, 1 एकड़ में लगाए गए नए प्लॉट में 45 दिनों के बाद फल का उत्पादन मिलने लगेगा.
बहरहाल खेती को यदि लाभ का धंधा बनाना है तो किसानों को इसी तरह के प्रयोग करना पड़ेंगे. जिससे वह कम जगह और संसाधनों में अधिक किस्म की फसलें लगाकर मिश्रित खेती से मुनाफा कमा सकते हैं.