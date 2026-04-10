ETV Bharat / state

रतलाम में कालिका माता और विरुपाक्ष लोक बनाने की तैयारी तेज, सिंहस्थ के पहले धार्मिक पर्यटन के नक्शे पर लेंगे आकार

पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की घोषणा में शामिल कालिका माता लोक को भी भव्य रूप में विकसित किए जाने की तैयारी चल रही है. कैबिनेट मंत्री चैतन्य कश्यप की अध्यक्षता में दोनों ही प्रोजेक्ट को लेकर फाइनल तैयारी पर निर्णय लिया गया. उज्जैन में 2028 में होने वाले सिंहस्थ के पहले यह दोनों ही लोक आकार ले लेंगे.

रतलाम: प्रसिद्ध कालिका माता मंदिर और बिलपांक विरुपाक्ष महादेव मंदिर अब मध्य प्रदेश के धार्मिक पर्यटन के नक्शे पर उभरने जा रहा है. उज्जैन महाकाल लोक की तर्ज पर इन दोनों मंदिरों को विकसित किया जाएगा. विरुपाक्ष लोक के लिए पहले ही फाइनल ड्राफ्ट और नक्शा तैयार हो चुका है.

10 करोड़ की लागत से तैयार होगा कालिका माता लोक

पर्यटन विभाग, जिला प्रशासन और एमएसएमई मंत्री चेतन्य कश्यप की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस योजना पर अहम फैसला लिया गया है. रतलाम के प्रसिद्ध कालिका माता मंदिर परिसर को कालिका माता लोक के रूप में विकसित किया जाएगा. यहां स्थित झाली तालाब के आसपास सुंदर डेकोरेशन और लाइटिंग की जाएगी. वहीं इस परिसर में माता दुर्गा के 9 स्वरूपों की आकर्षक मूर्तियां स्थापित की जाएंगी. यहां श्रद्धालुओं के लिए सुविधाजनक दर्शन व्यवस्था विकसित होगी. वहीं पार्किंग, फूड जोन, लोगों के बैठने की सुविधा और लाइटिंग की विशेष व्यवस्था भी प्रोजेक्ट के अंतर्गत की जाएगी.

'धार्मिक पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा'

रतलाम कलेक्टर मिशा सिंह ने बताया कि "इन दोनों ही धार्मिक स्थलों को इस तरह से तैयार किया जाएगा कि धार्मिक पर्यटन को भी बढ़ावा मिले और रतलाम की पहचान भी बने. पूर्व में इस प्रोजेक्ट के लिए 9 करोड़ रुपए की योजना बनाई गई थी लेकिन वर्तमान बैठक में मिले कई अच्छे प्रस्ताव और सुझाव पर विचार कर प्रोजेक्ट का बजट बढ़ाया जा सकेगा.

10 करोड़ की लागत से तैयार होगा कालिका माता लोक (Ratlam District Administration)

बिलपांक स्थित विरुपाक्ष महादेव मंदिर का नवीनीकरण कर विरुपाक्ष लोक विकसित किया जाएगा. मुख्य मंदिर सहित आसपास के 4 मंदिरों का सुधार कार्य, मंदिर के चारों तरफ परकोटा बनाया जाएगा. श्रद्धालुओं के लिए सुगम आवागमन, दर्शन व्यवस्था, पार्किंग और सभी प्रमुख सड़कों से कनेक्टिविटी विकसित की जाएगी."

सिंहस्थ 2028 से पहले तैयार होंगे लोक

उज्जैन में 2028 में होने वाले सिंहस्थ के पहले यह दोनों ही लोक आकार ले लेंगे. सिंहस्थ 2028 से पहले उज्जैन और उसके आसपास के जिलों में प्रमुख धार्मिक स्थलों को मिलाकर एक धार्मिक पर्यटन सर्किट तैयार किया जा रहा है. सिंहस्थ के दौरान आने वाले श्रद्धालु आसानी से इन धार्मिक स्थलों तक पहुंच सकेंगे और सिंहस्थ के साथ इन प्रमुख लोकों का भी लाभ ले सकेंगे.