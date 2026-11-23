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बंट चुके थे कार्ड, 3 दिसंबर को थी शादी; बेटी ने कर लिया प्रेम विवाह तो घरवालों दिया मृत्यु भोज

जीते जी बेटी का कर दिया मृत्यु भोज ( ETV Bharat )

रतलाम: रतलाम के जावरा में बेटी का प्रेम विवाह करना घरवालों को इतना ना गवार गुजरा की उन्होंने बेटी का जीते जी अंतिम क्रियाकर्म ही कर दिया. मामला जावरा के कुम्हारीपुरा क्षेत्र का है जहां परिवार में छोटी बेटी की शादी 3 दिसंबर को होने वाली थी. जिसकी तैयारियां चल रही थी लेकिन बेटी ने अपने प्रेमी के साथ भाग कर उज्जैन में शादी कर ली और परिवार वालों को फोन पर इसकी सूचना दी.

जावरा के कुम्हारीपुरा क्षेत्र का मामला, 3 दिसंबर को होने वाली थी शादी

बेटी के प्रेम विवाह के निर्णय से परिवार के लोग इतने नाराज हुए कि उन्होंने उसका त्याग कर दिया और गोरनी (मृत्यु भोज) का आयोजन कर दिया. बेटी के प्रेम विवाह कर लेने की सूचना के पूर्व परिवार में भागवत कथा का आयोजन चल रहा था. और सभी 3 दिसंबर को होने वाली शादी की तैयारी में सभी जुटे हुए थे. बेटी के प्रेम विवाह कर लेने के बाद परिवार एवं समाज के ढाई सौ लोगों की उपस्थिति परिवार ने अपनी बेटी से रिश्ता नाता ही खत्म कर दिया. मुस्लिम युवक से विवाह करने वाली युवती के परिजनों ने पिंडदान के बाद कराया मृत्युभोज अपनी ही बेटी की अंतिम क्रिया करने वाले पिता ने बताया कि जिस बेटी को पाल पोस कर बड़ा किया और अच्छी शिक्षा देने के लिए कॉलेज भेजा. उस बेटी ने माता-पिता और परिवार को पहचानने से ही इनकार कर दिया. उसने हमें कहीं का नहीं छोड़ा इसलिए उसे मृत मानकर बेटी के परिवार के द्वारा की जाने वाली अंतिम क्रिया को पूरा किया है. थाने में लड़की ने अपने प्रेमी के साथ शादी कर लेने और उसी के साथ रहने की इच्छा जताई