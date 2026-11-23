बंट चुके थे कार्ड, 3 दिसंबर को थी शादी; बेटी ने कर लिया प्रेम विवाह तो घरवालों दिया मृत्यु भोज
रतलाम में प्रेम विवाह से नाराज एक परिवार ने अपनी बेटी को मृत मानते हुए उसका त्याग कर किया गोरनी (मृत्यु भोज) का आयोजन.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 23, 2026 at 10:59 PM IST
रतलाम: रतलाम के जावरा में बेटी का प्रेम विवाह करना घरवालों को इतना ना गवार गुजरा की उन्होंने बेटी का जीते जी अंतिम क्रियाकर्म ही कर दिया. मामला जावरा के कुम्हारीपुरा क्षेत्र का है जहां परिवार में छोटी बेटी की शादी 3 दिसंबर को होने वाली थी. जिसकी तैयारियां चल रही थी लेकिन बेटी ने अपने प्रेमी के साथ भाग कर उज्जैन में शादी कर ली और परिवार वालों को फोन पर इसकी सूचना दी.
जावरा के कुम्हारीपुरा क्षेत्र का मामला, 3 दिसंबर को होने वाली थी शादी
बेटी के प्रेम विवाह के निर्णय से परिवार के लोग इतने नाराज हुए कि उन्होंने उसका त्याग कर दिया और गोरनी (मृत्यु भोज) का आयोजन कर दिया. बेटी के प्रेम विवाह कर लेने की सूचना के पूर्व परिवार में भागवत कथा का आयोजन चल रहा था. और सभी 3 दिसंबर को होने वाली शादी की तैयारी में सभी जुटे हुए थे. बेटी के प्रेम विवाह कर लेने के बाद परिवार एवं समाज के ढाई सौ लोगों की उपस्थिति परिवार ने अपनी बेटी से रिश्ता नाता ही खत्म कर दिया.
अपनी ही बेटी की अंतिम क्रिया करने वाले पिता ने बताया कि जिस बेटी को पाल पोस कर बड़ा किया और अच्छी शिक्षा देने के लिए कॉलेज भेजा. उस बेटी ने माता-पिता और परिवार को पहचानने से ही इनकार कर दिया. उसने हमें कहीं का नहीं छोड़ा इसलिए उसे मृत मानकर बेटी के परिवार के द्वारा की जाने वाली अंतिम क्रिया को पूरा किया है.
थाने में लड़की ने अपने प्रेमी के साथ शादी कर लेने और उसी के साथ रहने की इच्छा जताई
3 दिसंबर को परिवार की 23 वर्षीय बेटी की शादी होने वाली थी जिसकी पत्रिकाएं भी छप गई थी. पूरा परिवार शादी की तैयारी में जुटा हुआ था लेकिन 4 दिन पहले बेटी ने फोन कर अपने होने वाले ससुराल वालों को बताया कि उसने रिंगनोद के एक लड़के के साथ उज्जैन में शादी कर ली है. इसके बाद लड़की के परिवार वालों को इसकी सूचना मिली. थाने पर परिजनों की मौजूदगी में लड़की ने अपने प्रेमी के साथ शादी कर लेने और उसी के साथ रहने की इच्छा व्यक्त की. इसके बाद उसके परिवार ने सोमवार को उसकी गोरनी का कार्यक्रम आयोजित कर लिया.
रतलाम मंदसौर और नीमच क्षेत्र में बेटियों को प्रेम विवाह की सजा
गौरतलब है कि पश्चिम मध्य प्रदेश के रतलाम,मंदसौर और नीमच जिले में प्रेम विवाह करने पर बेटी का श्राद्ध कर देने और मृत्यु भोज आयोजित करने की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं. सभी मामलों में बेटी के द्वारा प्रेम विवाह कर लेने के बाद परिवार और समाज वालों द्वारा इस तरह की कठोर सजा दिए जाने के मामले सामने आए हैं.
नीमच के बघाना, मंदसौर जिले के बादरपुर, शक्कर खेड़ी और दलोदा एवं रतलाम के जावरा और पिपलोदा क्षेत्र सहित करीब एक दर्जन मामले पूर्व में सामने आए हैं. जिसमें परिजनों ने बेटी का पिंडदान कर देने मृत्यु भोज आयोजित किया. अब इस विचित्र रिवाज और बेटियों को प्रेम विवाह करने को लेकर दी जाने वाली सजा को लेकर अब सोशल मीडिया पर बहस भी शुरू हो गई है जिसमें कई लोग इसे सही बता रहे हैं तो कई लोग इसे और सामाजिक और शोषण करने वाला रिवाज बता रहे हैं.