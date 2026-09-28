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'मैं एनकाउंटर स्पेशलिस्ट हूं', फर्जी नारकोटिक्स TI बन धमकाया, प्रॉपर्टी व्यवसायी से ठगे 3.45 करोड़

रतलाम: मध्य प्रदेश के रतलाम में खाकी वर्दी का खौफ दिखाकर एक प्रॉपर्टी व्यवसायी से 3 करोड़ से अधिक की ठगी का मामला सामने आया है. माणक चौक थाना क्षेत्र में एक महिला ने खुद को नारकोटिक्स टीआई बताकर व्यवसायी को ब्लैकमेल किया और फिर उससे 3 करोड़ 45 लाख मूल्य के प्रॉपर्टी, नगदी, सोना और प्लॉट हड़प लिए.

लंबे समय तक ब्लैकमेलिंग के शिकार प्रॉपर्टी व्यापारी रूपेश चरपोट ने पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाई. शिकायत के आधार पुर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सपना ठाकुर नाम की महिला को मोहन नगर क्षेत्र से गिरफ्तार किया है. पुलिस महिला से पूछताछ कर ठगी में शामिल अन्य लोगों की जानकारी जुटा रही है.

ब्लैकमेलिंग में करोड़ों की प्रॉपर्टी गवां चुके पीड़ित रूपेश चरपोट ने बताया, "मुझसे दिसंबर 2025 में मोहन नगर निवासी सपना ठाकुर ने संपर्क किया. उसने खुद को नारकोटिक्स विभाग की टीआई बताया और मुझे एक पुराने केस में फंसे हुए रुपए वापस दिलवाने का प्रलोभन दिया. महिला से परिचय होने के बाद उसने नामली 8-लेन पर पेट्रोल पंप लगाने का सपना दिखाकर और लोन दिलवाने के नाम पर भी रुपए ऐंठ लिए."

जबलपुर में प्रॉपर्टी व्यवसायी से करोड़ों की ठगी (ETV Bharat)

एनकाउंटर स्पेशलिस्ट बताकर सारी प्रोपर्टी कराई अपने नाम

ब्लैकमेलिंग के जाल में पूरी तरह फंस जाने के बाद व्यापारी को महिला धमकाने लगी. इसके बाद काफी दबाव बनाकर मकान और प्लॉट की रजिस्ट्री अपने नाम करवा ली. यहां तक कि फरियादी की बेटी की शादी के लिए रखे 105 ग्राम सोने के जेवर भी महिला ने ले लिए. आरोपी खुद को एनकाउंटर स्पेशलिस्ट बताती थी और एमडी ड्रग्स रख के एनडीपीएस के मामले में फंसा देने की धमकी देती थी.

सीसीटीवी से व्यापारी की निगरानी

आरोप है कि, फरियादी व्यापारी के घर के हर कोने में महिला ने सीसीटीवी कैमरा लगवा दिए थे और उनका एक्सेस खुद के मोबाइल में ले लिया था. जिससे वह पीड़ित की हर गतिविधि पर नजर रखती थी. डरा धमका कर उसने रुपेश के दोनों मोबाइल भी फॉर्मेट करवा दिए और उसके नाम से दो सिम कार्ड भी इशू करवा कर खुद के पास रख लिए.

फर्जी नारकोटिक्स अफसर गिरफ्तार

ब्लैकमेलिंग के जाल में बुरी तरह फंसे प्रॉपर्टी व्यापारी को सब कुछ गंवा देने के बाद पता चला कि सपना ठाकुर नारकोटिक्स विभाग में पदस्थ ही नहीं है. इसके बाद उसने रतलाम पुलिस को महिला के बारे में शिकायत की. जिसपर माणक चौक पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मोहन नगर क्षेत्र से सपना ठाकुर नामक महिला को गिरफ्तार किया है.

माणक चौक थाना प्रभारी विक्रम सिंह ने बताया, "फरियादी की शिकायत पर कार्रवाई कर ठगी करने वाली महिला को गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है. पूछताछ कर यह जानकारी जुटाई जा रही है कि ब्लैकमेलिंग के इस काम में महिला के साथ और कौन लोग शामिल थे. इसके साथ ही ठगी की राशि और संपत्ति को रिकवर करवाने का प्रयास किया जा रहा है."