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मध्य प्रदेश में खपाया जा रहा था नकली घी, सैंपल रिपोर्ट ने किया पूरे नेटवर्क का भंडाफोड़

खाद्य विभाग की टीम को सूचना मिली थी कि यहां बाजार में बेहद कम कीमत पर घी बेचा जा रहा है. जिस पर रतलाम खाद्य एवं औषधि विभाग की टीम ने छापेमारी कर करीब 1600 लीटर घी सील किया था और जांच के लिए घी के नमूने भोपाल स्थित लैब भेजे थे. भोपाल से मिली रिपोर्ट में घी के सभी नमूने फेल हो गए हैं. इसके बाद खाद्य विभाग ने गोदाम मालिक सहित घी बनाने वाली कंपनियों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया है.

रतलाम: 27 फरवरी को खाद्य एवं औषधि विभाग की टीम द्वारा ग्लोबस सिटी कॉलोनी स्थित महाकाल ट्रेडर्स से घी के सैंपल लिए गए थे. जिसकी जांच रिपोर्ट आने के बाद नकली घी का बड़ा कारोबार बेनकाब हुआ है. उत्तर प्रदेश की घी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों द्वारा यह नकली घी मध्य प्रदेश के जिलों में खपाया जा रहा था.

रतलाम सहित अन्य जिलों में भी सप्लाई किया नकली घी

बेहद आकर्षक पैकेजिंग और घी के बड़े ब्रांड से मिलते जुलते नाम वाले घी को मात्र 310 रुपये प्रति लीटर में बाजार में बेचा जा रहा था. जिसकी शिकायत खाद्य एवं औषधि विभाग को मिली थी. खाद्य एवं औषधि विभाग के जिला अधिकारी शैलेश कुमार गुप्ता ने बताया कि "भोपाल स्थित लैब से जांच रिपोर्ट मिलने के बाद 1600 लीटर घी को जब्त किया गया है. वहीं, गोदाम मालिक और नकली घी बनाने वाली कंपनियों के विरुद्ध भी प्रकरण दर्ज किया जाएगा.

इस मामले में आरोप सिद्ध होने पर 5-5 लाख रुपए के जुर्माने के साथ सजा का भी प्रावधान है. खाद्य एवं औषधि विभाग इस नकली घी के पूरे सप्लायर नेटवर्क की जानकारी जुटा रहा है. इसके बाद नकली घी के इस काले कारोबार में शामिल अन्य लोगों के विरुद्ध भी प्रकरण दर्ज किया जा सकेगा.

आरोपियों के विरूद्ध होगी वैधानिक कार्रवाई

खाद्य एवं औषधि अधिकारी शैलेश कुमार गुप्ता ने बताया कि "27 फरवरी को कार्रवाई करते हुए 2 अलग-अलग ब्रांड के घी के सैंपल हमने लिए थे. जिसकी जांच रिपोर्ट में अमानक स्टैंर्ड पाए गए. यदि संबंधित आरोपी जब्त घी की दोबारा जांच का आवेदन नहीं करते हैं, तो उसके विनिष्टिकरण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी. इसके साथ ही आरोपियों के विरूद्ध भी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी."

फिलहाल खाद्य एवं औषधि विभाग द्वारा नकली घी के बड़े कारोबार का भंडाफोड़ करने के साथ ही अन्य रिटेल दुकानों पर भी जांच की जा रही है. वहीं, घी सहित अन्य खाद्य सामग्री में मिलावट को लेकर भी खाद्य विभाग द्वारा आम जनता से सूचना देने की अपील की गई है.