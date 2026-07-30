बारिश में आई इन्फेक्शन का खतरा, डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं करें ड्रॉप का इस्तेमाल
आई फ्लू होने पर क्या करें और क्या नहीं? रतलाम मेडिकल कॉलेज के नेत्र विशेषज्ञ डॉ. ऋषेंद्र सिंह सिसोदिया से जानिए.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : July 30, 2026 at 3:50 PM IST
रतलाम: बारिश के मौसम में आई फ्लू यानी कंजक्टिवाइटिस की समस्या अचानक बढ़ जाती है. इस कारण अस्पताल में आंखों से संबंधित बीमारियों के मरीजों की संख्या भी बढ़ जाती है. आंखों में इन्फेक्शन की इस मौसमी बीमारी को हल्के में लेना कई बार महंगा भी पड़ सकता है. क्योंकि अधिकांश लोग बिना डॉक्टर की सलाह के आई ड्रॉप का उपयोग करते हैं. जिनकी वजह से आंखों में नुकसान होने की भी आशंका रहती है.
क्यों और किस स्थिति में होता है आई फ्लू
रतलाम मेडिकल कॉलेज के नेत्र रोग विभाग के विशेषज्ञ से जानते हैं कि बारिश के मौसम में कैसे करें आंखों के संक्रमण से बचाव. जुलाई और अगस्त के महीने में आंखों के संक्रमण का खतरा ज्यादा रहता है. नेत्र विशेषज्ञ डॉऋषेंद्र सिंह सिसोदिया ने बताया "बारिश के मौसम में आई फ्लू यानी कंजेक्टिवाइटिस होना सामान्य बात है. बारिश की वजह से हवा में नमी होने की वजह से आई फ्लू का संक्रमण तेजी से फैलता है. कई बार यह संक्रमण लापरवाही बरतने की वजह से आंखों के लिए नुकसानदायक भी हो सकता है."
आई फ्लू के ये हैं लक्षण
आई फ्लू में आंखों का लाल हो जाना, आंखों से पानी और सफेद मवाद निकालना और खुजली-जलन होना है. इसके लक्षण दिखाई देने पर नेत्र रोग विशेषज्ञ को दिखाना चाहिए. हाथों को बार-बार आंखों पर नहीं लगाना चाहिए. संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में भी नहीं आना चाहिए. ऐसा होने पर घरेलू उपचार न करते हुए डॉक्टर से सलाह लेकर ही आई ड्रॉप एवं अन्य दवाइयां का उपयोग करना चाहिए. आई ड्रॉप का उपयोग जरा संभलकर करना चाहिए.
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आई ड्रॉप सोच समझकर ही इस्तेमाल करें
डॉ. ऋषेंद्र सिसोदिया ने बताया "कई बार आई ड्रॉप का बिना सलाह उपयोग करना घातक हो सकता है क्योंकि अधिकांश आई ड्रॉप में स्ट्रॉयराड होते हैं. इसकी वजह से मरीज को राहत मिलने की बजाए आंख में नुकसान होने की भी आशंका रहती है. आंख की अलग-अलग समस्याओं के लिए अलग दवाइयों का इस्तेमाल होता है. इसकी जानकारी आम व्यक्ति को नहीं होती है. ऐसे में बिना प्रिस्क्रिप्शन के मेडिकल स्टोर से दवाई लाकर उपयोग करना नुकसानदायक साबित हो सकता है. कई बार डॉक्टर को दिखाए बगैर सीधे मेडिकल स्टोर से पूछकर ड्रॉप ले लेते हैं, ऐसा करना भी नुकसानदायक हो सकता है."