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क्या सरकारी दुकानों पर भी बिक रही मिलावटी शराब?, क्यूआर कोड से जानें लिकर की क्वालिटी

आबकारी विभाग ने अपील जारी कर शराब खरीदने वाले ग्राहकों को सस्ती और अनाधिकृत लोगों से शराब नहीं खरीदने और होलोग्राम एवं कर कोड से शराब की गुणवत्ता एवं निर्माण की जानकारी लेने की सलाह दी है.

रतलाम: सागर शराब कांड के बाद आबकारी विभाग मध्य प्रदेश के सभी जिले अलर्ट मोड पर हैं. रतलाम में भी आबकारी विभाग ने शासकीय दुकानों की जांच के साथ ही देसी और विदेशी शराब के सैंपल जांच के लिए हैं. वहीं, दुकानों के स्टॉक, होलोग्राम एवं क्यूआर कोड की भी जांच की जा रही है. वहीं, जावरा एवं आलोट क्षेत्र में अवैध शराब को लेकर तीन प्रकरण भी दर्ज किए गए हैं. वहीं, 10 हजार रुपए से अधिक की अवैध मदिरा भी जब्त की गई है.

दरअसल सागर के बंडा में जहरीली शराब से हुई मौत के बाद पूरे प्रदेश में आबकारी विभाग अलर्ट पर है. रतलाम में भी आबकारी विभाग द्वारा टीम गठित कर जिले की सभी 99 शराब दुकानों की जांच की जा रही है. जिसमें शराब में मिलावट, स्पिरिट की मात्रा और शराब के उपलब्ध स्टॉक के निर्माता और सप्लाई नेटवर्क की जांच की जा रही है.

रतलाम में शराब के सैंपल की जांच (ETV Bharat)

रतलाम आबकारी विभाग के एसआई ने पुष्पराज सिंह चौहान ने बताया "सहायक आबकारी आयुक्त विकास मंडलोई के निर्देशन में सभी मदिरा दुकानों की जांच की जा रही है. वहीं, अवैध शराब पर प्रभावी कार्रवाई भी की जा रही है. शराब खरीदने वाले ग्राहकों से भी अपील की जा रही है कि वे सस्ती शराब या अनाधिकृत लोगों से शराब की खरीदी नहीं करें. शराब खरीदने वाले ग्राहक शराब की बोतल पर लगे होलोग्राम एवं QR कोड के माध्यम से स्वयं भी खरीदी गई शराब का परीक्षण कर सकते हैं. जिसमें उन्हें शराब के निर्माता एवं सप्लाई नेटवर्क की जानकारी मिल सकती है."

शराब में मिलावट की आशंका होने पर भी आबकारी विभाग में कर सकते हैं शिकायत

"अवैध शराब के विक्रय और मिलावटी शराब के संबंध में भी आम जन आबकारी विभाग के नंबर और कार्यालय में उपस्थित होकर सूचना दे सकते हैं. वहीं, शराब दुकानों से खरीदी गई शराब में मिलावट की आशंका होने पर भी आबकारी विभाग में सूचना एवं शिकायत की जा सकती है."

बहरहाल आबकारी विभाग द्वारा रतलाम में सघन निरीक्षण और सैंपलिंग अभियान शुरू किया गया है. शराब के लिए गए नमूनों को सेंट्रल लैब भेज कर इनका परीक्षण करवाया जाएगा. मिलावट या कमी पाए जाने पर विभाग द्वारा आगे की कार्रवाई की जाएगी.