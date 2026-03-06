ETV Bharat / state

आबकारी आरक्षक भर्ती परीक्षा में व्यापम जैसा घोटाला, पारस सकलेचा का बड़ा आरोप

व्यापम घोटाले के पैटर्न पर रतलाम में आबकारी आरक्षक भर्ती घोटाला ( Source: Getty Image )

वहीं, पुलिस ने रतलाम पब्लिक स्कूल के परीक्षा केंद्र की जांच प्रारंभ की है. वहीं, इस मामले को व्यापम मामले के व्हीसल ब्लोअर पारस सकलेचा ने व्यापम की तरह ही किया गया भर्ती घोटाला बताया है. पारस सकलेचा ने बयान जारी कर कहा कि "आबकारी आरक्षक भर्ती परीक्षा की जांच सीबीआई से करवाने की मांग की है." सकलेचा ने आरोप लगाते हुए कहा कि "यह व्यापम के स्टाफ और अधिकारियों की टीम है जो संस्था का नाम और विभाग बदलकर व्यापम वाले पैटर्न पर ही भर्ती घोटाले कर रही है."

रतलाम: रतलाम के एक निजी स्कूल स्थित परीक्षा केंद्र पर आबकारी आरक्षक भर्ती में गड़बड़ी पाए जाने के बाद कर्मचारी चयन मंडल आयोग की शिकायत पर दर्ज मामले में रतलाम की औद्योगिक थाना पुलिस ने जांच प्रारंभ कर दी है. इस मामले में परीक्षा देने वाले 12 अभ्यर्थियों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है.

दरअसल, कर्मचारी चयन आयोग भोपाल के सिस्टम एनालिसिस्ट की शिकायत पर एक एफआईआर भोपाल के एमपी नगर थाने में दर्ज की गई थी. जिसमें 9 से 21 सितंबर 2025 के बीच हुई आबकारी आरक्षक भर्ती परीक्षा देने वाले 12 परीक्षार्थियों की गतिविधियां संदिग्ध पाई गई थी. सीसीटीवी के आधार पर इस पूरे फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ. जिसमें इन सभी 12 अभ्यर्थियों को 100 परसेंटाइल अंक प्राप्त हुए थे. जिसे लेकर अब व्यापम के व्हिसल ब्लोअर पारस सकलेचा ने गंभीर आरोप लगाए हैं.

पूरा रैकेट इस फर्जीवाड़े में कर रहा काम: पारस सकलेचा

पारस सकलेचा का आरोप है कि "एक पूरा रैकेट इस फर्जीवाड़े में काम कर रहा है. जिसमें रोल नंबर, परीक्षा केंद्र, शहर और परीक्षा की पाली सहित सभी चीजें पहले से ही फिक्स है. वहीं, परीक्षा आयोजित करवाने वाली फर्म एपटेक भी इस फर्जीवाड़े में शामिल है. जबकि यह फर्म दो राज्यों में ब्लैकलिस्टेड है. यही नहीं सकलेचा ने एमपी में कुछ और सेंटरों पर भी गड़बड़ी की आशंका जताई है."

व्यापम घोटाले के व्हिसलब्लोअर पारस सकलेचा (ETV Bharat)

पारस सकलेचा ने बताया कि "आबकारी आरक्षक के 248 पदों के लिए 9 से 21 सितंबर 2025 के बीच पूरी परीक्षा आयोजित कि गई थी. 5 फरवरी को परिणाम घोषित किए गए जिसमें 120 स्टूडेंट के 100 प्रतिशत परसेंटाइल है. ऐसे में सकलेचा का आरोप है कि सभी स्टूडेंट के पुराने परीक्षाओं के परिणाम भी जांचे जाएं तो कई अहम खुलासे हो सकते हैं. परीक्षा आयोजित करने वाली निजी कंपनी की भी जांच की जानी चाहिए." वहीं, इस मामले की उच्च स्तरीय जांच किए जाने की मांग भी पर सकलेचा ने दोहराई है.

आबकारी आरक्षक भर्ती परीक्षा में व्यापम जैसा घोटाला (ETV Bharat)

रतलाम एडिशनल एसपी विवेक कुमार का कहना है कि "चूंकि यह घटना रतलाम स्थित परीक्षा केंद्र पर हुई है. इसकी विस्तृत जांच सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए की जा रही है. रतलाम पुलिस इस मामले में स्कूल प्रबंधन से लेकर परीक्षा आयोजित करवाने वाली एजेंसी से से जुड़ी जानकारियां जुटा रही है."