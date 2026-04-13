आबकारी आरक्षक एग्जाम के टॉपर 12 अभ्यर्थी फरार, रतलाम पुलिस ने घोषित किया इनाम
मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल आयोग द्वारा आयोजित आबकारी आरक्षक एग्जाम में चयनित 12 अभ्यर्थियों की तलाश जोरों पर.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : April 13, 2026 at 5:20 PM IST
रतलाम : शहर के एक निजी स्कूल में बनाए गए परीक्षा केंद्र पर आबकारी आरक्षक भर्ती में व्यापक स्तर पर गड़बड़ी पाई गईं. इस मामले में 12 फरार अभ्यर्थियों पर रतलाम पुलिस ने 5-5 हजार रुपए का इनाम घोषित किया है. कर्मचारी चयन मंडल आयोग ने गड़बड़ी पाए जाने पर 12 चयनित अभ्यर्थियों के खिलाफ भोपाल में शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसके बाद रतलाम की औद्योगिक थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है.
120 स्टूडेंट्स के 100 फीसदी नंबर कैसे आए
आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए भेजी गई टीमों को सफलता हाथ नहीं लगी, जिसके बाद रतलाम पुलिस में इनाम घोषित किए जाने के साथ ही उनकी संपत्ति की जांच करने की तैयारी की है. आबकारी आरक्षक के 248 पदों के लिए 9 से 21 सितंबर 2025 के बीच परीक्षा आयोजित कि गई थी. इसके रिजल्ट 5 फरवरी 2026 को घोषित किए गए. परिणाम में 120 स्टूडेंट के 100 प्रतिशत परसेंटाइल आए थे. जिसके बाद रतलाम के निजी स्कूल स्थित परीक्षा केंद्र पर परीक्षा देने वाले 12 अभ्यार्थियों की संदिग्ध गतिविधि सामने आने के बाद उनके विरुद्ध शिकायत दर्ज करवाई गई.
पुलिस टीमों को सर्चिंग में नहीं मिले आरोपी
कर्मचारी चयन आयोग भोपाल के सिस्टम एनालिसिस्ट की शिकायत पर भोपाल के एमपी नगर थाने में शून्य पर अपराध दर्ज किया गया. इसकी जांच रतलाम के औद्योगिक थाना पुलिस द्वारा की जा रही है. करीब एक महीना बीत जाने के बाद भी पुलिस को आरोपियों की गिरफ्तारी में सफलता नहीं मिली है. जिसके बाद अब आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने इनाम घोषित किया है.
रतलाम एडिशनल एसपी विवेक कुमार ने बताया "आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें भेजी गईं, लेकिन आरोपी नहीं मिले. आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए रतलाम पुलिस ने 5-5 हजार रुपये का इनाम घोषित किया है."
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आरोपियों की संपत्ति की जानकारी ले रही पुलिस
पुलिस के अनुसार आरोपियों की संपत्ति की भी जांच की जा रही है. आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसके आधार पर परीक्षा आयोजित करने वाली एप्टेक कंपनी सहित अन्य लोग जांच के दायरे में आएंगे. बहुचर्चित व्यापमं घोटाले की तर्ज पर ही यह घोटाला रतलाम स्थित परीक्षा केंद्र पर सामने आई है. इसकी विस्तृत जांच सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए रतलाम पुलिस करने में जुटी हुई है. रतलाम पुलिस इस मामले में स्कूल प्रबंधन से लेकर परीक्षा आयोजित करवाने वाली एजेंसी से भी जानकारियां और डाटा जुटा रही है.