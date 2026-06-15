पूर्व मंत्री ऊंटवाल के बेटे से रंगदारी, खदान चलाने के एवज में 3 लाख की डिमांड
रतलाम के ताल थाना क्षेत्र में गिट्टी खदान चलाने के बदले हफ्तावसूली. मोटी रकम मांगी. नहीं देने पर धरना प्रदर्शन की धमकी.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : June 15, 2026 at 6:51 PM IST
रतलाम : आलोट और ताल क्षेत्र में गिट्टी खदान और विभिन्न प्रोजेक्ट में अड़ंगे लगाकर वसूली करने का मामला सामने आया है. प्रदेश के पूर्व राज्यमंत्री मनोहर ऊंटवाल के बेटे मनोज बंटी ऊंटवाल से गिट्टी खदान का काम चलने देने की एवज में 3 लाख रुपये की मांग की गई है. पीड़ित मनोज ऊंटवाल ने ताल थाने में शिकायत दर्ज करवाई है. इसमें कहा गया "नागदा निवासी अशोक गुर्जर द्वारा खदान का काम नहीं होने देने और विरोध प्रदर्शन कर बदले में रुपयों की मांग की जा रही है."
विदेशी मोबाइल नंबर से धमकाने का आरोप
शिकायत पत्र में आरोप लगाया गया है "अशोक गुर्जर नाम का व्यक्ति विदेशी मोबाइल नंबर से फोन कर लगातार रुपयों की मांग कर रहा है. ऐसा नहीं करने पर ग्रामीणों को एकत्रित कर खदान पर भूख हड़ताल और काम नहीं होने देने की धमकी दे रहा है." ताल थाना क्षेत्र के माल्या गांव में गिट्टी खदान का विरोध स्थानीय ग्रामीण और कुछ लोग कर रहे थे. विरोध प्रदर्शन को बंद करवाने और खदान चलने देने की एवज में खदान मालिक से रुपयों की मांग की गई.
खदान नहीं चलने देने की धमकी
शिकायतकर्ता मनोज उर्फ बंटी ऊंटवाल भाजपा नेता और पूर्व राज्य मंत्री मनोहर ऊंटवाल के पुत्र हैं. मनोज ऊंटवाल ने बताया "अलसी गांव का रहने वाला अशोक गुर्जर खुद को भारतीय किसान यूनियन मंच का प्रदेश उपाध्यक्ष बताता है और खदान के विरोध में ग्रामीणों को भड़काकर भूख हड़ताल और धरना प्रदर्शन कर रहा था. इसके बाद वह खदान का विरोध नहीं करने के बदले में ₹3 लाख के रिश्वत की मांग कर रहा है. उसके द्वारा विदेश के नंबर से फोन कर रुपये की मांग की जा रही है और ऐसा नहीं करने पर खदान नहीं चलने देने की धमकी दी जा रही है."
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पुलिस को सौंपी ऑडियो रिकॉर्डिंग
शिकायतकर्ता ने आरोपी द्वारा की जा रही रुपयों की मांग और पूर्व में भी ईंट-भट्टों का विरोध प्रदर्शन कर 15 लाख रुपए वसूलने से संबंधित ऑडियो रिकॉर्डिंग भी शिकायत पत्र के साथ दी है. ताल थाना प्रभारी मुनेंद्र गौतम ने बताया "खदान मालिक मनोज ऊंटवाल द्वारा शिकायत पत्र दिया गया है. साथ में ऑडियो रिकॉर्डिंग और व्हाट्सएप चैट भी दी गई है, जिसकी जांच की जा रही है."