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रतलाम में EWS फ्लैट खाली कराने के विरोध में हंगामा, पारस सकलेचा की तबियत बिगड़ी

रतलाम में ईडब्लूएस फ्लैट से बेदखली कराने के दौरान नगर निगम के खिलाफ नारेबाजी. नहीं रुकी कार्रवाई. दिव्यराज सिंह राठौर की रिपोर्ट.

RATLAM EWS FLATS EVICTIONS
रतलाम में ईडब्लूएस फ्लैट खाली कराने के विरोध में हंगामा (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 6, 2026 at 4:50 PM IST

3 Min Read
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रतलाम : शहर के डोसीगांव मल्टी में ईडब्ल्यूएस आवास खाली कराने के दौरान जमकर हंगामा हुआ. सुबह जैसे ही नगर निगम की टीम भारी पुलिस फोर्स के साथ कार्रवाई के लिए पहुंची तो विरोध शुरू हो गया. इससे पहले यहां के रहवासी कलेक्ट्रेट भी पहुंचे और प्रदर्शन किया. रहवासियों के साथ कांग्रेस नेता पारस सकलेचा भी बेदखली की कार्रवाई का विरोध करने पहुंचे. इस दौरान पुलिस से उनकी जमकर झूमाझटकी हुई. पुलिस से झूमाझटकी के दौरान कांग्रेस नेता पारस सकलेचा की तबीयत बिगड़ने पर रतलाम जिला अस्पताल भिजवाया गया.

ईडब्लूएस वाले 170 लोगों पर बकाया

सात साल पहले 400 झुग्गी-झोपड़ीवासी परिवारों को नगर निगम द्वारा बनाई गई ईडब्ल्यूएस आवास स्कीम की बिल्डिंग्स में बसाया गया था. इनमें से 208 परिवारों ने सिर्फ 20 हजार की मार्जिन मनी भरी थी. जिसमें से अब तक महज 30 परिवारों ने पूरी 2 लाख की राशि जमा करवाई है. 170 से अधिक परिवार ऐसे हैं, जिन पर 1 लाख 80 हजार की राशि बकाया है. नगर निगम आयुक्त अनिल भाना ने बताया "इन परिवारों को कई बार नोटिस दिए गए लेकिन उनके द्वारा राशि जमा नहीं करवाई गई."

रतलाम नगर निगम आयुक्त अनिल भाना (ETV BHARAT)

5 दिन पहले रहवासियों ने किया था पथराव

बेदखली करने के लिए 5 दिन पूर्व नोटिस देने पहुंची नगर निगम की टीम पर यहां के लोगों ने पथराव भी कर दिया था. आरोप है कि अधिकांश लोगों ने अपने फ्लैट किराए पर दे रखे हैं, जिन्हें खाली करने का काम नगर निगम कर रहा है, जिन्हें यहां से हटाया जा रहा है, उनके लिए नगर निगम ने रैनबसेरों और अन्य जगहों पर रुकने की व्यवस्था की है. रहवासियों के हंगामे के दौरान नगर निगम के कमिश्नर सहित प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और पूरे दलबल के साथ बेदखली की कार्रवाई को अंजाम दिया.

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फ्लैट खाली करने का विरोध (ETV BHARAT)

नगर निगम को हर माह लाखों की चपत

नगर निगम का कहना है कि इन फ्लैट्स के कारण हर माह लाखों रुपये का नुकसान हो रहा है. यहां तक कि लोग बिजली बिल तक नहीं भर रहे. फ्लैट खाली करने से इंकार करने वाले रहवासियों का कहना है कि बारिश के मौसम में वे लोग गृहस्थी का सारा सामान और परिवार लेकर कहां जाएं. रैनबसेरे में वे लोग परिवार के साथ कैसे रहेंगे और रैनबसेरे में कब तक रहेंगे. वे लोग गरीब हैं, इसलिए उनकी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है.

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