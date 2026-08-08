EWS आवास से बेदखल परिवार का सुलभ शौचालय बना आशियाना, रतलाम में 150 परिवार बेघर
रतलाम में ईडब्लूएस फ्लैट्स से बेदखली के बाद गरीब परिवार एक छत के लिए दर-ब-दर घूम रहे. दिव्यराज सिंह राठौर की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : August 8, 2026 at 12:34 PM IST|
Updated : August 8, 2026 at 12:58 PM IST
रतलाम : रतलाम के डोसीगांव मल्टी के ईडब्ल्यूएस आवास से बेदखली की कार्रवाई के बाद गरीबों की नारकीय हालात में रहने की तस्वीरें सामने आ रही हैं. फ्लैट से निकाले गए एक परिवार ने मजबूरी में सुलभ शौचालय में शरण ली है. बड़ी घास और झाड़ियां से घिरे इस बंद पड़े सुलभ शौचालय में यह परिवार अपने 3 बच्चों के साथ रहने लगा.
170 परिवारों से खाली कराए मकान
ईडब्ल्यूएस फ्लैट की बकाया राशि जमा नहीं करने की वजह से 4 दिन पूर्व नगर निगम ने करीब 150 परिवारों को बेदखल कर दिया. बारिश के मौसम में इन परिवारों को रैनबसेरों और नगर निगम के अन्य परिसरों में आश्रय दिए जाने का दावा किया गया, लेकिन दावे की हकीकत तब सामने आई, जब एक भी परिवार नगर निगम के इन आश्रय स्थलों पर रहने नहीं गया. एक परिवार ने सुलभ शौचालय में आशियाना बना लिया है.
बंद पड़े सुलभ शौचालय में जमाई गृहस्थी
रतलाम-जावरा मार्ग पर सड़क किनारे बने सुलभ शौचालय में परिवार ने आश्रय लिया है. सुनसान जगह, बड़ी-बड़ी घास और कंटीली झाड़ियां के बीच बंद पड़े इस सुलभ शौचालय में परिवार समय काट रहा है. अनवर हुसैन और उसकी पत्नी नाजुल अपने 3 बच्चों के साथ यहां रह रहे हैं. अनवर ने बताया "नगर निगम की मल्टी में वह रहते थे, वहां से उन्हें हटा दिया गया है. कहीं और जगह नहीं मिली तो बारिश से बचने के लिए इस बंद पड़े सुलभ शौचालय में ही सफाई करके शरण ली है."
गरीब आदमी 2 लाख रुपये कैसे जुटाएगा
अनवर ने बताया "वह ऑटो चलाता है. ईडब्ल्यूएस फ्लैट के लिए ₹20000 जमा करवा कर रसीद ली थी. इसके बाद 1 लाख 80 हजार का बैंक लोन नहीं हुआ. एक साथ इतने रुपए जमा करवाने की स्थिति नहीं है. इसलिए अब फ्लैट खाली करना पड़ा है." नगर निगम द्वारा आश्रय स्थल की व्यवस्था किए जाने के सवाल पर अनवर ने बताया "हमें फ्लैट से निकालने के बाद नगर निगम के कर्मचारी और अधिकारी अपने घर चले गए. किसी ने भी हमारी सुध नहीं ली है. बच्चों को बारिश में खुले आसमान के नीचे तो रख नहीं सकते. इसलिए यहां जगह मिली तो साफ-सफाई करके रह रहे हैं."
जहरीले जीव-जंतुओं का डर सताता है
अनवर की पत्नी नाजूल ने बताया "बारिश नहीं होती तो सड़क किनारे सोते हैं. बारिश होने पर शौचालय के अंदर जाकर रात बिताते हैं. यहां लाइट नहीं है और मच्छर भी काटते हैं. जहरीले जीव-जंतुओं का भी खतरा बना रहता है. लेकिन बारिश के मौसम में बच्चों को लेकर कहां जाएं. इसलिए मजबूरी में यहां रह रहे हैं. नगर निगम कमिश्नर अनिल भाना और महापौर प्रहलाद पटेल का कहना है "हटाए गए सभी परिवारों को आश्रय देने के लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है लेकिन वहां कोई भी परिवार आश्रय लेने नहीं पहुंचा."
दो लाख जमा नहीं करने पर खाली कराए ईडब्लूएस
7 साल पहले शिव शक्ति नगर के 400 झुग्गी-झोपड़ीवासी परिवारों को नगर निगम द्वारा बनाई गई ईडब्ल्यूएस आवास स्कीम की बिल्डिंग में बसाया गया था. इनमें से 208 परिवारों ने 20 हजार की मार्जिन मनी भरी थी. जिसमें से अब तक महज 30 परिवारों ने ही पूरी 2 लाख की राशि जमा करवाई है. 170 से अधिक परिवार ऐसे हैं जिन पर 1 लाख 80 हजार की राशि बकाया है. नगर निगम के अधिकारियों के अनुसार इन परिवारों को कई बार नोटिस दिए गए लेकिन उनके द्वारा राशि जमा नहीं करवाई गई.
समाजसेवियों ने उठाया मदद करने का जिम्मा
कुछ दिन पूर्व नोटिस देने पहुंची नगर निगम की टीम पर यहां के लोगों ने पथराव भी कर दिया था. अधिकांश लोगों ने अपने फ्लैट किराए पर दे रखे हैं. जिन्हें खाली करने का काम नगर निगम कर रहा है. नगर निगम कमिश्नर अनिल भाना ने बताया "जिन्हें यहां से हटाया गया है उनके लिए नगर निगम ने रैनबसेरों और अन्य जगहों पर रुकने की व्यवस्था की है. लेकिन वहां कोई जाना नहीं चाहता है." सुलभ शौचालय में रह रहे परिवार को नारकीय हालात में रहते देखकर कुछ समाजसेवियों ने मदद की है.
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गरीब परिवार के लिए क्राउड फंडिंग
नई शुरुआत संस्था के हिम्मत जैथवार ने बताया "बेदखल हुए परिवारों को भोजन और राशन उपलब्ध करवाया जा रहा है." समाजसेवी इमरान खोकर, इमरान ताज, रिजवान ताज, एजाज राठौर और रफीक भंडारी ने इस परिवार के लिए रहने की व्यवस्था करने और सामाजिक स्तर पर क्राउड फंडिंग जुटाने का प्रयास शुरू किया है.