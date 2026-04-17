रतलाम में हाथों हाथ बिकता है इन गांवों का गेहूं, क्वालिटी ऐसी हर क्विंटल पर मिलती एकस्ट्रा मनी
रतलाम के इन गांवों के किसानों का अच्छे खासे दाम में बिक जाता है गेहूं, नहीं करनी पड़ती अलग से तौल-मौल, बहुत है डिमांड.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : April 17, 2026 at 5:54 PM IST
रतलाम: मध्य प्रदेश में जहां एमएसपी यानि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी और मंडी में गेहूं का कम दाम मिलने की खबरें रोज आ रही है. वहीं रतलाम के करीब एक दर्जन गांव ऐसे हैं, जहां के नाम से ही गेहूं मंडी में अच्छे दाम पर बिक जाता है. जी हां इन गांव की मिट्टी और जलवायु की तासीर ही कुछ ऐसी है कि यहां का गेहूं वजनदार और कलर में अच्छा होता है. रतलाम मंडी में होने वाली नीलामी में इन गांव का गेहूं जब पहुंचता है, तो उनकी क्वालिटी देखकर ही व्यापारी गांव का नाम बता देते हैं या गांव का नाम बताने पर व्यापारियों की बोली सामान्य से 300-300 रुपए प्रति क्विंटल अधिक पर लग जाती है.
गांव का नाम आते ही बढ़ जाते हैं पैसे
दरअसल, रतलाम की कृषि उपज मंडी में नीलामी के लिए पहुंचने वाले व्यापारी गेहूं पर बोली लगाने से पहले गांव का नाम जरूर पूछते हैं. कई बार तो गेहूं की गुणवत्ता देखकर ही व्यापारी गांव का नाम बता देते हैं. किसान द्वारा अपने गांव का नाम बताने के साथ ही उन्हें इन गांवों के नाम पर करीब 200 से 300 रुपए प्रति क्विंटल अधिक मिल जाता है. व्यापारी अनिल जैन ने बताया कि "इन प्रमुख गांव में उत्पादन किया जाने वाला गेहूं अलग ही नजर आ जाता है. जिसमें गेहूं के दाने का भारीपन और कलर देखकर उसका रेट तय किया जाता है. जो सामान्य किस्म के गेहूं से अधिकतम पर बिक जाता है.
इन गांवों के गेहूं की डिमांड
इसमें मुख्य रूप लोकवन, पूर्णा और रोटी बनाने में उपयोग आने वाला गेहूं होता है. जिनकी डिमांड सबसे अधिक होती है." संदला गांव से मंडी में गेहूं बेचने आया बालाराम पाटीदार ने बताया कि "उन्हें लोकवन गेहूं का दाम 3100 रुपए तक मिले हैं. ढीकवा, शिवपुर, इटावा माताजी, सेमलिया और झर- संदला गांव के गेहूं की डिमांड मंडी में अधिक रहती है. इसका कारण पूछे जाने पर किसान ने बताया कि इस क्षेत्र में काली और लावे वाली पथरीली मिट्टी है. जहां गेहूं का उत्पादन अच्छी गुणवत्ता वाला होता है."
गेहूं पर मिल जाता है 300-400 रुपए एकस्ट्रा
आंबा गांव के किसान रमेश चंद्र पाटीदार ने भी बताया कि "उनके गांव के नाम से व्यापारी गेहूं की अच्छी बोली लगाते हैं. सामान्य गेहूं के मुकाबले उन्हें 300 से 400 रुपए अधिक मिले हैं." इटावा माताजी के जगदीश पाटीदार ने बताया कि "कई बार तो दूसरे गांव के किसान भी उनके गांव का नाम ले लेते हैं, लेकिन यदि क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो व्यापारी तत्काल पकड़ लेते हैं कि यह उस गांव का गेहूं नहीं है."
गेहूं की खरीदी और व्यापार के लिए प्रसिद्ध सैयद ट्रेडर्स के मुख्तियार अली सैयद ने बताया कि "रतलाम के आसपास कुछ गांव ऐसे हैं. जहां के गेहूं की डिमांड क्वालिटी की वजह से हमेशा रहती है. जिसमें सेमलिया, ढीकवा, शिवपुर, इटावा माताजी, आंबा और झर संदला शामिल हैं.
पथरीली मिट्टी और जलवायु का पड़ता है गुणवत्ता पर असर
सेमलिया गांव के किसान राजेश गोस्वामी ने बताया कि "उनके गांव के गेहूं की पूछ परख आसपास के गांव से अधिक है. यहां के गेहूं का अन्य गांव की अपेक्षा अधिक दाम मंडी में मिलता हैं. यहां की मिट्टी भारी और काली है. जिसमें फसल का अच्छा उत्पादन प्राप्त होता है." कृषि विभाग के अधिकारी बिका वास्के ने बताया कि "वैसे पूरे मालवा क्षेत्र ब्लैक सॉइल वाला क्षेत्र है. जहां गेहूं, मक्का, कपास और सोयाबीन का उत्पादन अधिक मात्रा में होता है, लेकिन कुछ गांव और क्षेत्र में मिट्टी की अपनी गुणवत्ता और पोषक तत्वों की अधिकता या कमी हो सकती है.
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यह विशेष स्थिति वहां उत्पादन होने वाली फसल के लिए फायदेमंद भी साबित होती है. इन गांव में उत्पादन होने वाले गेहूं की गुणवत्ता की वजह से ही इसका कृषि उपज मंडी में दाम अच्छा मिलता है. इसके कई फैक्टर होते हैं. बीज की किस्म, मौसम, सिंचाई, दाने की चमक और वजन के आधार पर गेहूं की गुणवत्ता तय होती है."
बहरहाल रतलाम के इन करीब एक दर्जन गांवों के किसानों को कम से कम गेहूं के कम दाम मिलने की समस्या नहीं होती है. वहीं, कुछ प्रगतिशील किसानों के द्वारा तो अब कृषक समूह बनाकर इन गांवों के गेहूं को ब्रांड के रूप में प्रदेश और देश में बेचने की तैयारी की जा रही है.