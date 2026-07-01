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रतलाम के खेतों में झूल रहे मौत के तार, एक आदमी लकड़ी से उठाता है तार, दूसरा चलाता है ट्रैक्टर

सुधीर पाटीदार ने बताया कि "मंगलवार के दिन वह अपने खेत पर बुवाई करने के लिए गए थे, इसके पूर्व उन्होंने विद्युत विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों को कई बार शिकायत करके बताया कि उनके खेत में बिजली के तार नीचे लटक रहे हैं.

दरअसल, करमदी गांव ही नहीं बल्कि पूरे रतलाम में कृषि विद्युत वितरण की व्यवस्था जर्जर हालत में ही है. बिना मेंटेनेंस के झूलते बिजली के तार और हाई टेंशन लाइन हर दिन दुर्घटना को दावत दे रहे हैं. कई जगह ट्रांसफार्मर इस तरह लगाए गए हैं कि पशु और छोटे बच्चे भी उनकी चपेट में आ सकते हैं. सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रहे हो रहा वीडियो करमदी गांव के किसान सुधीर पाटीदार का है.

रतलाम: करमदी गांव में विद्युत वितरण कंपनी की लापरवाही की वजह से किसान खेत में झूल रहे बिजली के तारों के नीचे बुवाई करने को मजबूर हैं. खेत में झूल रहे तारों को लकड़ी से ऊंचा कर बुवाई करवा रहे एक किसान का वीडियो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रहा है. जिसमें किसान यह बता रहा है कि विद्युत विभाग के अधिकारी कर्मचारियों को कई बार सूचना देने के बाद भी कोई नहीं आया, तो अंत में खेत खाली न रह जाए, इसलिए रिस्क उठाकर वह बुवाई कर रहे हैं.

जिन्हें हाथ से भी छुआ जा सकता है, लेकिन कोई भी उन्हें सुधारने नहीं आया. इसलिए मजबूर होकर तारों को सुखी लकड़ी से ऊंचा कर ट्रैक्टर से खेत में बुवाई करवाई है. यदि खतरा नहीं उठाएंगे तो खेत ही खाली रह जाएगा." वहीं गांव के सरपंच प्रतिनिधि राजेश पुरोहित ने बताया कि "पूरे ग्रामीण क्षेत्र में विद्युत वितरण व्यवस्था इसी तरह जर्जर बनी हुई है.

किसानों से बिजली बिल की वसूली तो की जाती है, लेकिन मेंटेनेंस के नाम पर विद्युत वितरण कंपनी कुछ नहीं करती है. जिसकी वजह से जगह-जगह विद्युत वितरण कंपनी के ट्रांसफार्मर और बिजली के तार मौत को दावत दे रहे हैं."

सोशल मीडिया पर वीडियो आने के बाद जागा प्रशासन

सोशल मीडिया पर वीडियो जारी होने के बाद विद्युत विभाग सक्रिय हुआ है. गांव में बिजली के तारों की मरम्मत करवाने की बात कही जा रही है. रतलाम ग्रामीण क्षेत्र के डीई विक्रांत ठाकुर ने बताया कि "ग्रामीणों और मीडिया के माध्यम से करमदी गांव में बिजली के झूलते तारों के बारे में जानकारी मिली है. विद्युत लाइन को ठीक करवाने के लिए आवश्यक निर्देश दिए गए हैं."

लकड़ी से तारों को ऊपर उठाए किसान (ETV Bharat)

बड़ा सवाल यह है कि आखिर कब तक जर्जर विद्युत लाइनों की वजह से किसानों की जान जाती रहेगी और विद्युत विभाग घटना होने के बाद केवल खानापूर्ति ही करता नजर आएगा.

गौरतलब है कि इस वर्ष खेत में झूलते कृषि वितरण की लाइन और हाई टेंशन लाइन के तार की चपेट में आकर करीब 6 किसानों की मौत हो चुकी है. ताजा मामला नामली क्षेत्र का है. जहां के किसान की लकड़ी की ट्रॉली भरते समय हाई टेंशन लाइन का करंट लगने से मौत हो गई. सोशल मीडिया पर वीडियो सामने आने के बाद अब विद्युत विभाग जागा है और गांव में लटकते तारों को सुधारने की बात कह रहे हैं.