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रतलाम में नई नवेली E स्कूटी में धमाका, घर में आग लगने से झुलसी मां और बेटियां

रतलाम में घर के बरामदे में चार्जिंग पर लगी इलेक्ट्रिक स्कूटी में हुआ धमाका, घर में आग फैलने से मां-बेटी सहित 3 झुलसे. जांच में जुटी पुलिस. दिव्यराज सिंह राठौर की रिपोर्ट.

RATLAM MOTHER DAUGHTERS BURNED
रतलाम में 10 दिन पहले खरीदी ई स्कूटी में धमाका (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 19, 2026 at 12:50 PM IST

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रतलाम: विंध्यवासिनी कॉलोनी में बुधवार सुबह एक इलेक्ट्रिक स्कूटी में जोरदार धमाके से घर में आग लग गई. इस हादसे में घर में सो रही मां और दो बेटियां आग में झुलस गईं. आग इतनी तेजी से फैली कि घर में रखा सामान भी जल गया. आसपास के लोगों ने बड़ी मशक्कत से तीनों मां बेटी को घर से बाहर निकाला और इलाज के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया है. वहीं, नगर निगम के फायर फाइटर की मदद से घर में लगी भीषण आग पर काबू पाया जा सका है.

चार्जिंग में लगी इलेक्ट्रिक स्कूटी में हुआ धमाका

इलेक्ट्रिक स्कूटी में धमाके और आग लगने की यह घटना दीनदयाल नगर थाना क्षेत्र के विंध्यवासिनी कॉलोनी की है. जहां रहने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बिंदु कुंवर ने 10 दिन पहले ही नई इलेक्ट्रिक स्कूटी खरीदी थी. घटना के बारे में जानकारी देते हुए परिवार के विक्रम सिंह ने बताया कि "घटना बुधवार सुबह 4:00 के आसपास की है. थोड़े ही दिन पहले नई स्कूटी खरीदी थी और उसे घर के बरामदे में चार्जिंग पर लगाया हुआ था. अचानक से ये धमाका हुआ और घर में आग लग गई. जहां तीनों मां बेटियां आग की लपटों से झुलस गई हैं.

चार्जिंग में लगी ई स्कूटी में धमाका (ETV Bharat)

आग लगने से मां-बेटी सहित तीन झुलसे

हादसे में बिंदुकुंवर और दोनों बेटी अंतिमकुंवर व विजयलक्ष्मी को झुलसने से जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है." वहीं घटना की जानकारी मिलने पर दीनदयाल नगर थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और हादसे में झुलसे परिवार के सदस्यों से हादसे की जानकारी ली है. दीनदयाल नगर थाना पुलिस स्कूटी में हुए विस्फोट और आगजनी की घटना की जांच में जुटी है.

स्कूटी के डीलर और टेक्नीशियन से होगी पूछताछ

गौरतलब है कि 1 वर्ष पूर्व ही रतलाम के पीएनटी कॉलोनी क्षेत्र में इलेक्ट्रिक स्कूटी में विस्फोट और आग लगने की वजह से एक बच्ची की जलकर मौत हो गई थी. वहीं, एक बार फिर ई स्कूटी में आग लगने की घटना से ई वाहनों की सुरक्षा पर सवाल खड़े हुए हैं. दीनदयाल नगर थाना प्रभारी अनुराग यादव ने बताया कि "पुलिस इलेक्ट्रिक स्कूटी में हुए विस्फोट और आग लगने के कारण का पता कर रही है. पीड़ित परिवार के बयान लिए गए हैं. वहीं, इलेक्ट्रिक स्कूटी के डीलर और टेक्नीशियन से भी विस्फोट की वजह के बारे में पूछताछ की जाएगी."

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