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सस्ती जुगाड़ वाली ई बाइक और स्कूटी से बचके, क्यों लग जाती है आग, जानिए पूरी साइंस

इलेक्ट्रिक स्कूटी और ई बाइक में किस तरह के हादसे आ रहे सामने, जानिए कितनी सुरक्षित है ई स्कूटी. रतलाम से दिव्यराज सिंह की रिपोर्ट.

SAFETY MEASURES ELECTRIC SCOOTER
सस्ती जुगाड़ वाली ई बाइक और स्कूटी से बचके (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 20, 2026 at 10:42 PM IST

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Updated : August 20, 2026 at 10:57 PM IST

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रतलाम: पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम और इथेनॉल युक्त पेट्रोल मिलने की वजह से अब ग्राहकों की पहली पसंद ई स्कूटी और बाइक बनती जा रही है. वहीं, दो पहिया वाहनों के बाजार में इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन बनाने वाली कंपनियों की भी भरमार हो गई है. ऐसे में कुछ नामी ब्रांड के साथ ही लोकल ब्रांड के ई वाहन भी बाजार में उपलब्ध हैं, जिनकी कीमत नामी ब्रांड से अपेक्षाकृत काफी कम है. जिसकी वजह से लोग सस्ती बाइक और ई वाहन भी खरीद रहे हैं.

लेकिन मध्य प्रदेश के बड़े शहरों सहित रतलाम में इलेक्ट्रिक स्कूटियों में आग लगने की कई घटनाएं भी सामने आई हैं जिससे इन सस्ते और जुगाड़ वाले ई वाहनों की सुरक्षा पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं. ई वाहनों के स्टैंडर्ड को लेकर कोई स्पष्ट नियम परिवहन विभाग और पुलिस के ट्रैफिक नियमों में नहीं है. जिसका फायदा उठाकर कुछ लोकल मैन्युफैक्चरर अमानत स्टार की बैटरी और पार्ट्स का उपयोग कर जुगाड़ की ई बाइक बनाकर भी बेच रहे हैं.

कितनी सुरक्षित है ई स्कूटी (ETV Bharat)

इलेक्ट्रिक स्कूटी और ई बाइक में किस तरह के हादसे आ रहे सामने

रतलाम जिले की बात करें तो बीते 1 साल में एक दर्जन से अधिक मामले सामने आए हैं, जिसमें चार्जिंग के दौरान स्कूटी में आग लगने, चलती हुई स्कूटी में आग लगने और बैटरी में धमाके के साथ आग लगने जैसी घटनाएं सामने आई हैं. रतलाम के पीएनटी कॉलोनी में पिछले साल हुए हादसे में एक 14 वर्षीय बालिका की आग में झुलसने से मौत हो गई थी. वहीं, 2 दिन पूर्व भी विंध्यवासिनी कॉलोनी में घर के बरामदे में चार्ज पर लगी हुई स्कूटी में विस्फोट के बाद घर में भीषण आग लग गई. इस आग में झुलसकर एक महिला और उसकी दो बेटियां गंभीर रूप से घायल हो गईं.

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ई स्कूटी में आग लगने के क्या है कारण (ETV Bharat GFX)

ई स्कूटी में आग लगने के क्या है कारण

ई स्कूटी सर्विस सेंटर के टेक्नीशियन शराफत अली ने बताया कि "ई-बाइक में आग लगने का सबसे बड़ा कारण बैटरी ही होती है. ओवरचार्जिंग या अमानक स्तर की बैटरी या चार्जर का प्रयोग करने की वजह से विस्फोट या आग लगने की संभावना रहती है. सस्ती या बिना बीआईएस सर्टिफिकेट वाली बैटरी में सेफ्टी सर्किट नहीं होता है इस वजह से उनमें गर्म होने और आग लगने की घटनाएं सामने आती हैं."

हादसा न हो इसलिए क्या रखें सावधानियां

इलेक्ट्रिक स्कूटी या बाइक में आग लगने पर अपने आप विस्फोट की घटनाएं नहीं हों इसके लिए सबसे जरूरी सावधानी यह है कि सस्ते और जुगाड़ वाले ई वाहन नहीं खरीदें. वाहन खरीदने के पहले पता कर लेने की मैन्युफैक्चर द्वारा ई वाहन से संबंधित सभी मानकों को पूर्ण किया गया है या नहीं एवं वाहन की बैटरी बीआईएस सर्टिफाइड है या नहीं. बैटरी को चार्ज करने के लिए दिया गया चार्जर ओरिजिनल होना चाहिए. वाहन को 100% चार्ज होने के बाद चार्जर से हटा देना चाहिए. अधिकांश लोग रात के समय ई वाहन को चार्ज पर लगाते हैं. जिससे ओवर चार्जिंग या बैटरी के गर्म होकर विस्फोट होने की संभावना रहती है. वाहन में बाहर से अतिरिक्त मोडिफिकेशन करवाना भी हादसे का कारण बन सकता है.

RATLAM REASON FOR FIRE IN E SCOOTY
इलेक्ट्रिक स्कूटी और ई बाइक में किस तरह के हादसे आ रहे सामने (ETV Bharat)

क्या है जुगाड़ वाली ई बाइक के लिए नियम

मैन्युफैक्चर द्वारा बनाए गए वाहनों में मॉडिफिकेशन करना या टेक्नोलॉजी में बदलाव करना मोटर व्हीकल एक्ट के नियमों के उल्लंघन की श्रेणी में आता है. रतलाम में ट्रैफिक डीएसपी आनंद सोनी ने बताया कि "मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत धारा 52/182 A में ₹5000 प्रति मोडिफिकेशन के जुर्माने का प्रावधान है. लोग अपने पेट्रोल वाहनों को अब इलेक्ट्रिक वाहन में मॉडिफाई करवा रहे हैं जो कि नियमों के विरुद्ध है. जानकारी के अभाव में लोग अमानक स्तर के मोडिफिकेशन करवा लेते हैं जिसके नतीजे में इस तरह के हाथ से सामने आते हैं."

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बहरहाल ई वाहनों की मांग अब लगातार बढ़ती जा रही है. वहीं, इनमें आग लगे और विस्फोट की घटनाएं भी बीते कुछ दिनों में सामने आई है. जिससे इन इलेक्ट्रिक वाहनों की सुरक्षा पर सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं, लेकिन यदि खरीदते समय आम उपभोक्ता इन वाहनों की गुणवत्ता और जरूरी मानकों का ध्यान रखें तो इस प्रकार के हादसों से बचा जा सकता है.

Last Updated : August 20, 2026 at 10:57 PM IST

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