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रतलाम में खेत में मिला बुजुर्ग महिला का शव, आरोपियों पर 25 हजार रुपए इनाम की घोषणा

रतलाम में बुजुर्ग महिला की संदिग्ध स्थिति में मौत, परिजन को हत्या की आशंका. दिव्यराज सिंह राठौर की रिपोर्ट.

Ratlam woman dead body found
रतलाम में बुजुर्ग महिला की संदिग्ध स्थिति में मौत (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 22, 2026 at 8:34 PM IST

3 Min Read
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रतलाम: रेवास गांव में खेत पर काम करने गई वृद्ध महिला की संदिग्ध स्थिति में हुई मौत से परिजन और ग्रामीणों में आक्रोश है. नाराज परिजन ने महिला की हत्या किए जाने का आरोप लगाया है. वहीं, आरोपियों का सुराग देने वाले को 25 हजार रुपए इनाम देने की घोषणा की है. गुरुवार देर शाम महिला का शव उसके खेत पर मिला था. इसके बाद औद्योगिक थाना पुलिस और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची थी.

परिजन ने लगाया हत्या का आरोप

शुरुआती जांच में लूट की नीयत से हत्या किए जाने की आशंका जताई जा रही है. वहीं, पुलिस को यह भी आशंका है कि महिला की गिरने और सिर में चोट लगने से भी मौत हो सकती है . लेकिन परिजनों का कहना है कि अज्ञात बदमाशों ने महिला के चेहरे पर वार कर उसकी निर्मम हत्या की है. जिससे परिजनों और ग्रामीणों में नाराजगी है.

Ratlam woman suspicious death
बुजुर्ग महिला की मौत पर परिजन को हत्या की आशंका (ETV Bharat)

चेहरे पर मिले चोट के निशान

महिला की संदिग्ध परिस्थिति में हुई मौत का यह मामला जावरा औद्योगिक थाना क्षेत्र के रेवास गांव का है. मृतक महिला तुलसी बाई अपने खेत पर काम करने गई थी. जहां देर शाम उसका शव खेत की मेड़ पर पड़ा हुआ मिला. महिला के चेहरे पर चोट के निशान पाए गए और नाक से खून भी निकल रहा था, जिसकी वजह से परिजन ने हत्या किए जाने के आशंका व्यक्त की है.

आरोपियों का सुराग देने पर इनाम की घोषणा

महिला के कान में पहने हुए झुमके भी गायब होने की बात महिला के बेटे ने बताई है. जिसकी वजह से लूट की नीयत से हत्या किए जाने की आशंका व्यक्त की जा रही है. परिजन ने उज्जैन जावरा रोड पर धरना देकर महिला के हत्यारों को पकड़ने की मांग की है. वहीं, मृतक महिला के परिजन ने हत्या का सुराग देने वालों पर 25 हजार का इनाम भी घोषित किया है. मृतक महिला के परिजन अनोखी लाल ने बताया कि "पुलिस इस दुर्घटना मानकर चल रही है. जबकि उन्हें हत्या करने वाले बदमाशों को ढूंढना चाहिए."

48 घंटे में मामले का खुलासा करने का आश्वासन

ग्रामीणों के आक्रोश और धरने प्रदर्शन के दौरान एसडीएम और सीएसपी मौके पर पहुंचे. उन्होंने पुलिस द्वारा की जा रही कार्रवाई के बारे में जानकारी दी. वहीं, अधिकारियों ने 48 घंटे में घटना के बारे में पूरा खुलासा करने का आश्वासन दिया है. इस मामले में एडिशनल एसपी विवेक कुमार ने बताया कि "महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत होने की सूचना पर औद्योगिक थाना पुलिस और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची और सभी एंगल एवं संभावनाओं पर पुलिस जांच कर रही है."

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