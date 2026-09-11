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अल नीनो ने रतलाम को सूखे की ओर ढकेला, फिर भी डैम और तलाबों का बर्बाद हो रहा पानी

रतलाम: अल नीनो से प्रभावित पश्चिमी मध्य प्रदेश के रतलाम जिले के जल स्रोत अब तक पूरे भरे भी नहीं है. लेकिन इन जल स्रोतों की नहरों में बारिश के मौसम में भी पानी व्यर्थ बह रहा है. रतलाम के डेरी डैम, मथुरी तालाब और नहर में लीकेज से जो पानी बाहर बह रहा है उसे रोकने की कोई व्यवस्था सिंचाई विभाग ने नहीं की है. डेरी डैम से एक दर्जन से अधिक गांव में नहर के माध्यम से सिंचाई की व्यवस्था होती है. वहीं, मथुरी स्थित तालाब से भी आधा दर्जन गांव को रबी के सीजन में सिंचाई के लिए पानी मिलता है. सूखाग्रस्त होने की कगार पर खड़े रतलाम के जल स्रोत ठीक से भर नहीं पाए हैं और बारिश के मौसम में ही इनमें पानी कम होने लगा है.

अब तक केवल 20 इंच बारिश और व्यर्थ बह रहा जल स्रोतों का पानी

दरअसल, इस वर्ष भारतीय मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार बेहद कम बारिश दर्ज की जा रही है. वहीं पश्चिम मध्य प्रदेश का रतलाम जिला अल नीनो से प्रभावित जिलों में पहले ही शामिल हो चुका है. इस वर्ष रतलाम जिले में 10 सितंबर तक केवल 20 इंच बारिश ही दर्ज की गई है जो कि जिले की औसत वर्षा से करीब 15 इंच कम है. लेकिन ऐसे हालात में जो थोड़ी बहुत बारिश हुई है उसका पानी सहेजने के प्रयास भी कहीं देखने को नहीं मिल रहे हैं. डेरी डैम और मथुरी तालाब की नहरें बारिश के मौसम में भी बह रही है, जिसकी वजह से लाखों गैलन पानी व्यर्थ हो रहा है.

डेरी डैम और मथुरी तालाब से बह रहा पानी (ETV Bharat)

मथुरी गांव के समरथ पाटीदार ने बताया कि "इस बार बारिश कम हुई है और हमारे गांव के तालाब की नहर में बारिश के मौसम में भी पानी बह रहा है. जो कि आगे घोड़ाखेड़ा गांव में जाकर नाले में मिल जाता है. वहीं, तालाब की वॉल काफी वर्षों पुरानी हो गई है जिसकी वजह से यहां जगह-जगह पानी का रिसाव हो रहा है. इस रिसाव को भी बंद करने को कोई भी जिम्मेदार विभाग तैयार नहीं है. इससे सिंचाई और गर्मियों में मवेशियों के लिए पानी तक की समस्या खड़ी हो जाएगी."