अल नीनो ने रतलाम को सूखे की ओर ढकेला, फिर भी डैम और तलाबों का बर्बाद हो रहा पानी
सूखे की कगार पर खड़े रतलाम में पानी की बर्बादी, डेरी डैम और मथुरी तालाब की नहरों में बारिश में भी बह रहा पानी. दिव्यराज सिंह की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : September 11, 2026 at 10:45 PM IST
रतलाम: अल नीनो से प्रभावित पश्चिमी मध्य प्रदेश के रतलाम जिले के जल स्रोत अब तक पूरे भरे भी नहीं है. लेकिन इन जल स्रोतों की नहरों में बारिश के मौसम में भी पानी व्यर्थ बह रहा है. रतलाम के डेरी डैम, मथुरी तालाब और नहर में लीकेज से जो पानी बाहर बह रहा है उसे रोकने की कोई व्यवस्था सिंचाई विभाग ने नहीं की है. डेरी डैम से एक दर्जन से अधिक गांव में नहर के माध्यम से सिंचाई की व्यवस्था होती है. वहीं, मथुरी स्थित तालाब से भी आधा दर्जन गांव को रबी के सीजन में सिंचाई के लिए पानी मिलता है. सूखाग्रस्त होने की कगार पर खड़े रतलाम के जल स्रोत ठीक से भर नहीं पाए हैं और बारिश के मौसम में ही इनमें पानी कम होने लगा है.
अब तक केवल 20 इंच बारिश और व्यर्थ बह रहा जल स्रोतों का पानी
दरअसल, इस वर्ष भारतीय मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार बेहद कम बारिश दर्ज की जा रही है. वहीं पश्चिम मध्य प्रदेश का रतलाम जिला अल नीनो से प्रभावित जिलों में पहले ही शामिल हो चुका है. इस वर्ष रतलाम जिले में 10 सितंबर तक केवल 20 इंच बारिश ही दर्ज की गई है जो कि जिले की औसत वर्षा से करीब 15 इंच कम है. लेकिन ऐसे हालात में जो थोड़ी बहुत बारिश हुई है उसका पानी सहेजने के प्रयास भी कहीं देखने को नहीं मिल रहे हैं. डेरी डैम और मथुरी तालाब की नहरें बारिश के मौसम में भी बह रही है, जिसकी वजह से लाखों गैलन पानी व्यर्थ हो रहा है.
मथुरी गांव के समरथ पाटीदार ने बताया कि "इस बार बारिश कम हुई है और हमारे गांव के तालाब की नहर में बारिश के मौसम में भी पानी बह रहा है. जो कि आगे घोड़ाखेड़ा गांव में जाकर नाले में मिल जाता है. वहीं, तालाब की वॉल काफी वर्षों पुरानी हो गई है जिसकी वजह से यहां जगह-जगह पानी का रिसाव हो रहा है. इस रिसाव को भी बंद करने को कोई भी जिम्मेदार विभाग तैयार नहीं है. इससे सिंचाई और गर्मियों में मवेशियों के लिए पानी तक की समस्या खड़ी हो जाएगी."
डेरी गांव के रामा मौर्य ने बताया कि "डेरी डैम पूरी तरह नहीं भरा है और नहर में भी पानी लगातार बह कर आ रहा है. इससे तो डैम खाली हो जाएगा." इस मामले पर सिंचाई विभाग के ईई एनपी देव ने बताया कि "इस बारे में ग्रामीणों द्वारा जानकारी दी गई है. नहरों के वाल्व में लीकेज की वजह से पानी जा रहा है. तकनीकी समस्या को जल्दी ही ठीक कर पानी के रिसाव को बंद किया जाएगा."
अन्य जल स्रोतों में भी हो रही पानी की बर्बादी
डेरी डैम और मथुरी तालाब ही नहीं जिले के कनेरी और कुंडल कोटेश्वर डैम सहित छोटे नालों पर बने चेक डैम पर भी बारिश का पानी व्यर्थ बह रहा है. छोटे-मोटे नदी नालों पर बनाए गए चेक डैम के गेट नहीं लगाए जाने की वजह से बारिश का पानी व्यर्थ बह रहा है. वहीं, पंचायत एवं सिंचाई विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों का इस ओर ध्यान ही नहीं है.
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इन जल स्रोतों से हो रही पानी की बर्बादी को देखकर इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि स्थानीय प्रशासन और जिम्मेदार विभाग सूखाग्रस्त होने की कगार पर खड़े रतलाम जिले को लेकर कितने गंभीर हैं.