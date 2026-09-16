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रतलाम में नकल करते पकड़ी गई छात्रा, पेपर देने से रोका, हॉस्टल पहुंचकर की आत्महत्या

स्कूल प्रबंधन के अनुसार मृतक छात्रा अर्धवार्षिक परीक्षा के पेपर में नकल करते पकड़ी गई थी. जिस पर शिक्षिका ने उसे परीक्षा कक्षा से बाहर कर दिया था. इसी बात से आहत होकर छात्रा हॉस्टल पहुंची और आत्महत्या कर ली. मृतका देवास जिले की रहने वाली थी. रतलाम मेडिकल कॉलेज में बुधवार सुबह शव का पोस्टमार्टम किया गया.

रतलाम: सैलाना स्थित आदिवासी एकलव्य आवासीय विद्यालय में मंगलवार दोपहर 12वीं कक्षा में पढ़ने वाली छात्रा ने आत्महत्या कर ली. आत्महत्या किए जाने के बाद मंगलवार देर रात आदिवासी छात्र संगठन और परिजनों ने एकलव्य विद्यालय का घेराव कर रतलाम सैलाना मार्ग पर चक्काजाम कर दिया. हॉस्टल वार्डन, शिक्षिका और प्रिंसिपल को हटाए जाने के बाद देर रात आक्रोशित छात्र और परिजन धरने से हटने को तैयार हुए.

सैलाना स्थित एकलव्य आवासीय विद्यालय में मंगलवार दोपहर 12वीं कक्षा में पढ़ने वाली छात्रा ने आत्महत्या कर ली. स्कूल प्रबंधन से मिली जानकारी के अनुसार सुबह 12वीं की छात्रा अर्धवार्षिक परीक्षा देने गई थी. आरोप है कि अर्थशास्त्र के पेपर के दौरान शिक्षिका प्रीति लांबा ने उसे पर्ची से नकल करते हुए पकड़ा. शिक्षिका ने उसे पेपर देने से रोक दिया और उसे हॉस्टल जाने के लिए कहा. हॉस्टल पहुंचकर छात्रा ने आत्महत्या कर ली. जब अन्य छात्राएं हॉस्टल में पहुंची तो छात्रा द्वारा आत्महत्या किए जाने की जानकारी मिली.

छात्रों और परिजनों ने किया एकलव्य विद्यालय का घेराव और चक्काजाम

मृतका के परिजन देवास से देर शाम सैलाना पहुंचे, जहां आक्रोशित छात्रों और परिजनों ने एकलव्य विद्यालय का घेराव कर दिया. प्रदर्शनकारीयों की मांग थी कि घटना के लिए जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई हो और पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता दी जाए. छात्राएं और परिजन मांग कर रहे थे कि प्रिंसिपल, शिक्षिका और हॉस्टल वार्डन को हटाया जाए.

प्रिंसिपल, शिक्षिका और हॉस्टल वार्डन को हटाया गया

करीब 2 घंटे तक चले प्रदर्शन के बाद स्कूल के प्रिंसिपल नरेंद्र गंगवाल, शिक्षिका प्रीति लांबा और हॉस्टल वार्डन रेखा को हटाया दिया गया है. सैलाना तहसीलदार मनीष जैन ने बताया, "स्कूल के प्रिंसिपल, शिक्षिका और हॉस्टल वार्डन को हटाया दिया गया है. वहीं, पूरे घटनाक्रम की जांच सैलाना थाना पुलिस कर रही है. पोस्टमार्टम के बाद इस मामले में जांच आगे बढ़ेगी और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी."

सैलाना का एकलव्य आवासीय विद्यालय एक बार फिर विवादों में गिर गया है. इसके पूर्व भी यहां पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं ने घटिया भोजन और अव्यवस्थाओं को लेकर कलेक्टर से शिकायत की थी. 12वीं की छात्रा की मौत के बाद स्कूल प्रबंधन पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं.