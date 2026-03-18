10 सालों से कागज और आंकड़ों में चल रही ई ऑक्शन योजना, फेल होने के बावजूद 2.0 वर्जन लॉन्च
रतलाम में केंद्र सरकार की ई ऑक्शन योजना किसानों को नहीं आ रही रास, बीते 10 सालों में एक बार भी नहीं हो पाया ऑक्शन.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : March 18, 2026 at 6:36 PM IST
रिपोर्ट: दिव्यराज सिंह राठौर
रतलाम: किसानों को उनकी फसल की त्वरित नीलामी और पारदर्शी डिजिटल व्यवस्था उपलब्ध करवाने के लिए केंद्र सरकार के अति महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट ई ऑक्शन या ई नाम योजना के बुरे हाल हैं. वर्ष 2016 में लॉन्च की गई इस योजना के लिए सभी प्रमुख कृषि उपज मंडियों में ई ऑक्शन पंजीयन कक्ष तो बनाए गए हैं, लेकिन यहां बीते 10 सालों में एक भी बार ई ऑक्शन का पंजीयन नहीं हो पाया है. रतलाम कृषि उपज मंडी में करीब 10 साल पहले बनाए गए यह कक्ष टूटे-फूटे हालत में वीरान पड़े हुए हैं.
पूछे जाने पर कृषि मंडी सचिव ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत कुछ व्यावहारिक समस्याएं किसानों और व्यापारियों को आ रही है. जिसकी वजह से यह योजना इतने प्रभावी तरीके से कार्य नहीं कर पा रही है.
'बाहरी व्यापारी वर्चुअल तरीके से नहीं खरीद सकते फसल'
वर्ष 2016 में केंद्र सरकार द्वारा कृषि मंडियों में किसानों की उपज त्वरित और पारदर्शिता के साथ वर्चुअल तरीके से नीलाम करने के लिए ई ऑक्शन यानी ई नेम (E-NAM ) व्यवस्था लागू की गई थी. जिसके अंतर्गत किसानों की फसल का पोर्टल पर प्रवेश के समय पंजीयन पंजीयन होना था, जिसके बाद फसल का फोटो एवं वीडियो पोर्टल पर अपलोड होने के बाद उसे अन्य कृषि मंडियों के व्यापारियों द्वारा भी बोली लगाकर खरीदा जा सकता है.
वहीं इससे किसानों की फसल के अच्छे दाम मिलने व तुरंत नीलामी के साथ ही पारदर्शिता भी रहती है, लेकिन इस योजना में किसानों और व्यापारी दोनों वर्ग ने रुचि नहीं ली. स्थानीय व्यापारी अर्पित जैन का कहना है कि "मध्य प्रदेश की कृषि मंडियों में ग्रेडिंग तय करने की व्यवस्था नहीं होने और गुणवत्ता एवं भाव में बड़ा वेरिएशन होने की वजह से व्यावहारिक रूप से डिजिटल तरीके से फसल खरीदना संभव नहीं है.
कौन देगा भुगतान की गारंटी
वहीं, किसानों को भी ई ऑक्शन में फसल बेचने में रुचि नहीं है." किसान नेता राजेश पुरोहित ने बताया कि "किसान पहले पंजीयन करवाने के लिए सभी दस्तावेज लेकर आए, इसके बाद यदि कोई बाहर का व्यापारी उसकी फसल खरीद लेता है, तो उसके भुगतान की गारंटी कौन लेगा." वहीं, कृषि मंडी के सचिव पीके नरगावे ने बताया कि "यह योजना वर्ष 2016 से लागू है, जिसका 2.0 वर्जन भी एक माह पूर्व लागू किया गया है. किसानों और व्यापारियों को कुछ व्यावहारिक दिक्कतें आ रही थी. जिन्हें ठीक करने का कार्य शासन द्वारा किया जा रहा है. वहीं, ई मंडी के माध्यम से किसानों की फसलों की नीलामी डिजिटल माध्यम से की जा रही है."
बहरहाल केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2016 में लागू की गई इस व्यवस्था के धरातल पर सफल नहीं होने के बावजूद इसका 2.0 वर्जन भी लागू कर दिया गया है, लेकिन करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी किसानों और व्यापारियों का भरोसा इस ई ऑक्शन योजना में नहीं है.